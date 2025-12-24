Advertisement
ठाकरे परिवार की राजनीति का रीसेट बटन... BMC चुनाव से पहले राज-उद्धव साथ आए

Raj Thackeray: बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत में बुधवार को बड़ा फेरबदल हो गया है. 20 वर्षों की दूरी को खत्म करते हुए राज ठाकरे परिवार ने हाथ मिला लिया है. चुनाव से पहले दोनों का एक साथ आना चुनावों में बड़ा फेर बदल कर सकता है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Dec 24, 2025, 01:29 PM IST
कभी एक-दूसरे से अलग रहे चचेरे भाई उद्धव और राज ठाकरे ने मुंबई में आगामी नगर निकाय चुनावों (BMC) के लिए हाथ मिला लिया है और हमेशा साथ रहने का भी ऐलान किया है. उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाला शिवसेना गुट और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) आगामी 15 जनवरी को होने वाले नगर निगम चुनाव में एक साथ चुनाव लड़ेंगे.UBT सेना इस गठबंधन को मराठी मानुष के लिए आवाज उठाने वाला गठबंधन मानती है.

UBT सेना-MNS गठबंधन के कन्फर्म होने के बीच, शिवसेना (UBT) चीफ उद्धव ठाकरे और MNS चीफ राज ठाकरे ने अपनी पत्नियों के साथ बुधवार को यहां शिवाजी पार्क में पार्टी के फाउंडर बालासाहेब ठाकरे की याद में उनके मेमोरियल पर श्रद्धांजलि दी. शिवसेना (UBT) लीडर आदित्य ठाकरे और MNS लीडर अमित ठाकरे भी श्रद्धांजलि के दौरान मौजूद थे.

मुंबई का मेयर एक मराठी होगा

MNS प्रमुख राज ठाकरे ने कहा,'जिस पल का महाराष्ट्र लंबे समय से इंतजार कर रहा था कि शिवसेना और MNS एक साथ आएं, आज हम आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा कर रहे हैं.' UBT सेना प्रमुख उद्धव ने कहा,'हम एक साथ रहने के लिए एक साथ आए हैं.' राज ठाकरे ने कहा,'महाराष्ट्र किसी भी झगड़े से बड़ा है; हम घोषणा कर रहे हैं कि हमारा गठबंधन बन गया है, मुंबई का मेयर एक मराठी होगा और हमारा होगा.'

BMC में आएगी अच्छी खबर

शिवसेना (UBT) MP अरविंद सावंत ने कहा,'यह बहुत ही शुभ पल है और महाराष्ट्र के लोग इस पल का इंतजार कर रहे थे. मुंबई अपने अंदर सभी को जगह देती है. हमने कभी जाति या किसी का धर्म नहीं देखा. हमने हमेशा मराठियों और धरती के बेटों के बारे में बात की है.' दोनों पार्टी वर्कर्स के लिए इसका मतलब है कि दोनों भाई-बहनों के बीच सालों की पॉलिटिकल दूरी खत्म हो गई है. कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि पंचायत चुनावों में हार के बाद BMC चुनाव पार्टियों के लिए अच्छी खबर लाएंगे.

26+11+11 के फॉर्मूले को बीजेपी कैसे ध्वस्त करेगी? बीएमसी चुनाव में ठाकरे ब्रदर्स ने तो बना लिया प्लान

'कार्यकर्ता बहुत खुश हैं'

शिवसेना (UBT) नेता आनंद दुबे ने कहा,'आज एक ऐतिहासिक दिन है, जहां दोनों (उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे) ठाकरे भाई मुंबई को बचाने के लिए एक मंच पर एक साथ आ रहे हैं, जिस तरह से लोग मुंबई को लूटना चाहते हैं, इसे अपने पास गिरवी रखना चाहते हैं, उसके खिलाफ हम एक जन आंदोलन शुरू करना चाहते हैं. मुंबई के लोग चाहते हैं कि दोनों ठाकरे भाई एक साथ आएं. हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में मुंबई के साथ-साथ 28 अन्य नगर निगमों में भी शिवसेना और MNS की मजबूत सरकार की गूंज सुनाई देगी.' MNS नेता यशवंत किलेदार ने कहा,'दो भाई एक साथ आ रहे हैं और हम इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. आज जो हो रहा है वह हमारे लिए खुशी की बात है. दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं.'

एकनाथ शिंदे गुट ने क्या कहा?

हालांकि, एकनाथ शिंदे गुट ठाकरे भाइयों के इस एक साथ आने को एक फोटो खिंचवाने के मौके से ज्यादा कुछ नहीं मानता है, जिससे उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. शिवसेना की स्पोक्सपर्सन मनीषा कायंडे ने कहा,'मुझे लगता है कि यह फोटो खिंचवाने का एक शानदार मौका है और इमोशनल कार्ड खेले जाएंगे लेकिन लोगों के लिए क्या होगा? यह अच्छी बात है कि भाई एक साथ आ रहे हैं लेकिन सवाल यह है कि पिछले 20 सालों में मराठी बोलने वाले लोगों को अलग-थलग क्यों किया गया और उन्हें क्यों बांटा गया और उन्हें हल्के में क्यों लिया गया? उन्होंने अभी तक इसका जवाब नहीं दिया है?' जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि मुंबई विकास को चुनने जा रही है और ये दोनों परिवार अपनी जमानत बचाने आए हैं, मुंबई NDA के साथ है.

15 जनवरी को होंगे चुनाव

महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन ने राज्य भर में 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनावों की घोषणा की है, जिसमें बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC), पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (PMC) और पिंपरी-चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (PCMC) शामिल हैं वोटिंग 15 जनवरी को होगी और काउंटिंग 16 जनवरी को होगी.

Tahir Kamran

Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं.

