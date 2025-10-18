Advertisement
Thailand-Combodia Tension: सीमापार से आ रही कुत्ते के रोने, भूतों की आवाज; डर के भाग रहे लोग

Thailand news: इस मनोवैज्ञानिक युद्ध की शुरुआत 10 अक्टूबर की रात से हुई जहां सीमा पर लाउडस्पीकरों के जरिए भूतिया माहौल की डरावनी आवाजें सुनाई दीं तो लोग सहम गए, थोड़ी देर बाद बच्चों के रोने और कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगीं. इसके बाद हेलीकॉप्टर और बमबारी जैसी आवाजें आईं तो लोग अपने घर से छोड़कर बाहर निकल आए.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 18, 2025, 07:43 AM IST
Thailand-Combodia Tension: सीमापार से आ रही कुत्ते के रोने, भूतों की आवाज; डर के भाग रहे लोग

Thailand-Combodia psychological warfare: दुनिया के कई देशों की सीमा पर तनाव बना रहता है. जहां गोला-बारूद वाली सीधी जंग नहीं होती, वहां मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ा जाता है. इसकी ताजा झलक दिखी थाईलैंड और कंबोडिया की विवादित सीमा पर जहां लाउड स्पीकर के जरिए तेज भूतिया आवाजें प्रसारित करके लोगों को डराने का आरोप लगा है. कंबोडिया के नेता हुन सेन ने बताया कि उनके देश के मानवाधिकार आयोग ने संयुक्त राष्ट्र (UN) को खत लिखकर इस गंभीर घटनाक्रम की जांच की मांग की है.

डरावनी आवाजें कैसी हैं?

इस मनोवैज्ञानिक युद्ध की शुरुआत 10 अक्टूबर की रात से हुई जहां सीमा पर लाउडस्पीकरों के जरिए भूतिया माहौल की डरावनी आवाजें सुनाई दीं तो लोग सहम गए. थोड़ी देर बाद बच्चों के जोर जोर से रोने और कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगीं. कभी जंजीरों की गड़गड़ाहट तो कभी चॉपर यानी हेलीकॉप्टर के उड़ने की आवाजें आईं तो लोग हवाई हमला होने की आशंका को लेकर घर छोड़कर बाहर भागे. आरोप है कि पहले से रिकॉर्ड की गई ऐसी डरावनी भूतिया आवाजें जानबूझकर सुनाई जा रही हैं.

यह शर्मनाक घटनाक्रम जुलाई में मलेशिया में हुई बातचीत के बाद कंबोडिया और थाईलैंड द्वारा अपनी विवादित सीमा पर सीजफायर पर सहमति जताने के कई दिनों बाद सामने आया है.

कौन ज्यादा प्रभावित?

यूएन को लिखे गए खत को पढ़ने के बाद पता चलता है कि थाईलैंड की ये रणनीति एक कदाचार है जो सीमा के पार रह रहे लोगों को मानसिक उत्पीड़न करती है. ऐसी परेशान करने वाली आवाजों का इस्तेमाल मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है. ऐसी आवाजों की वजह से लोगों की नींद प्रभावित हो रही है. कंबोडिया के लोगों की चिंता का स्तर बढ़ गया है. सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, बीमारों और विकलांगों को हो रही है. 

हुन सेन ने कहा कि उन्होंने मलेशिया के डिप्टी पीएम अहमद जाहिद हमीदी से बात करके उन्हें थाइलैंड की इस हरकत की जानकारी दी है. उन्होंने मलेशियाई नेता अनवर इब्राहिम का आभार जताते हुए नई आफत से छुटकारा दिलाने की अपील की है. उन्होंने कहा, 'सीमा पर तनावपूर्ण स्थितियां बनी हुई हैं. वहीं बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों का कहना है कि थाईलैंड द्वारा लगातार चलाए जा रहे शोर अभियान का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है. वो पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं'. 

आरोपी की पहचान हुई

ऐसे घटनाक्रम का दुखद पहलू ये भी है कि इस अमानवीय कृत्य की जिम्मेदारी एक स्वयंभू थाई नेता कन्नावत पोंगपाइबुलवेच ने ली है. उसका कहना है कि थाई सेना की इजाजत से सीमा पर वो ऐसी तेज आवाजें प्रसारित कर रहा है ताकि थाई क्षेत्र में अतिक्रमण करने वाले कंबोडियाई लोगों को भगाया जा सके. आपको बताते चलें कि यह लड़ाई 24 जुलाई को शुरू हुई और 28 जुलाई को युद्धविराम के साथ समाप्त हुई. पांच दिनों तक चले संघर्ष में दोनों पक्षों ने अपनी 817 किलोमीटर लंबी सीमा के विवादित हिस्सों पर तोपखाने और फाइटर जेट से हमले किए थे. जो बीते एक दशक में उनके बीच सबसे घातक सीमा संघर्ष था. युद्ध में 40 लोगों की मौत हुई और लाखों लोगों को विस्थापान का शिकार होना पड़ा.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

Thailand-Combodia border tension

