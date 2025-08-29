फोन कॉल लीक मामले में गिरी गाज, कोर्ट ने थाईलैंड की PM को पद से हटाया, अब आगे क्या होगा?
Advertisement
trendingNow12901361
Hindi Newsदेश

फोन कॉल लीक मामले में गिरी गाज, कोर्ट ने थाईलैंड की PM को पद से हटाया, अब आगे क्या होगा?

Thailand Prime Minister: थाइलैंड के प्रधानमंत्री को अदालत ने उनके पद से हटा दिया है. फोन कॉल लीक होने के मामले में पैतोंगतार्न शिनावात्रा को पद से हटाया गया है. उनके पद से हटने के बाद थाइलैंड में बड़े राजनीतिक बदलाव होने की उम्मीद है. चलिए जानते हैं अब आगे क्या होगा?

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 29, 2025, 04:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोन कॉल लीक मामले में गिरी गाज, कोर्ट ने थाईलैंड की PM को पद से हटाया, अब आगे क्या होगा?

Thailand Prime Minister: थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री पैतोंगतार्न शिनावात्रा को पद से हटा दिया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व कंबोडियाई प्रधानमंत्री हुन सेन के साथ लीक हुई बातचीत में उन्हें नैतिकता और ईमानदारी के उल्लंघन का दोषी पाया गया. 9 जजों वाली कोर्ट की बेंट ने कहा कि पैतोंगतार्न ने अपने निजी हितों को राष्ट्र के हितों से ऊपर रखा और देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया. इससे पहले, अदालत ने उन्हें निलंबित कर दिया था.

इससे पहले, अदालत ने उन्हें निलंबित कर दिया था. 1 जुलाई को जब कोर्ट ने उनके खिलाफ मामले की सुनवाई को हरी झंडी दी थी तो उन्हें उसी समय उनकी जिम्मेदारियों से हटा दिया गया था और उप प्रधानमंत्री फुमथम वेचायाचाई ने उनके तमाम कार्यों को संभाल रहे थे. कोर्ट के इस फैसले का मतलब है कि शिनावात्रा की उत्तराधिकारी अपनी नौकरी खो देंगी, जिसके लिए उन्हें एक साल पहले चुना गया था.

थाइलैंड की पीएम पर क्या हैं आरोप?

थाइलैंड की प्रधानमंत्री पैतोंगतार्न शिनावात्रा की एक फोन कॉल लीक हुई थी, जिसके बाद से उनके खिलाफ देश में गुस्सा फैल गया था. 15 जून को थाइलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के मकसद से यह कॉल की गई थी. हालांकि इस कॉल में पैटोंगटार्न का लहजा कुछ लोगों को ज्यादा दोस्ताना लगा और ऐसा भी कहा गया कि उन्होंने थाई सेना के एक जनरल की छवि खराब की.

Add Zee News as a Preferred Source

किसने लीक की थी थाइलैंड पीएम की कॉल रिकॉर्डिंग?

बताया जा रहा है कि शिनावात्रा की यह कॉल रिकॉर्डिंग कंबोडिया के पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन (Hun Sen) ने लीक की थी, जो 38 साल तक प्रधानमंत्री रहे और 2023 में अपने बेटे हुन मानेट (Hun Manet) को सत्ता सौंप दी. दिलचस्प बात यह है कि यह मामला ऐसे समय में आया जब मई में सीमा विवाद वाले इलाके में हुई झड़प में एक कंबोडियाई सैनिक मारा गया था. इसके बाद जून में दोनों देशों के बीच पाँच दिन तक लड़ाई हुई, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए और 2.6 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए.

शिनावात्रा के पिता की सियासत का बड़ा झटका

यह झटका शिनावात्रा पैटोंगटार्न के पिता और थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा के लिए भी बड़ा धक्का है. क्योंकि थाकसिन को 2006 में सेना ने सत्ता से हटा दिया था लेकिन वह अब भी परोक्ष रूप से थाई राजनीति में असर रखते हैं.

थाइलैंड में आगे क्या होगा?

थाईलैंड में सत्ता परिवर्तन

उप प्रधानमंत्री फुमथम वेचायाचाई और वर्तमान कैबिनेट कार्यवाहक सरकार चलाएंगे. नया प्रधानमंत्री संसद चुनेगी, हालांकि संविधान में इसकी कोई तय समय-सीमा नहीं है.

प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को पहले 50 सांसदों का समर्थन चाहिए ताकि उसका नाम वोटिंग के लिए आए. इसके बाद संसद के कुल 492 सदस्यों में से कम से कम 247 वोट मिलने पर ही कोई प्रधानमंत्री बन सकता है.

कौन बन सकता है थाइलैंड का नया प्रधानमंत्री?

उम्मीदवार का नाम पद / पृष्ठभूमि
चैकासेम नितिसिरी पूर्व न्याय मंत्री, अटॉर्नी जनरल
अनुतिन चार्नवीराकुल पूर्व गृहमंत्री, पूर्व उप प्रधानमंत्री
पिरापन सलीरथविभगा मौजूदा ऊर्जा मंत्री
जुरिन लक्सनाविसित पूर्व उप प्रधानमंत्री
प्रयुथ चान-ओ-चा पूर्व प्रधानमंत्री व जनरल (2014 तख़्तापलट), वर्तमान शाही सलाहकार

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

Thailand

Trending news

फोन कॉल लीक मामले में गिरी गाज, कोर्ट ने थाईलैंड की PM को पद से हटाया, अब आगे क्या?
Thailand
फोन कॉल लीक मामले में गिरी गाज, कोर्ट ने थाईलैंड की PM को पद से हटाया, अब आगे क्या?
बोलें, विरोध करें, चाहें निंदा करें लेकिन... PM मोदी को गालियां देने पर भड़के ओवैसी
Asaduddin Owaisi
बोलें, विरोध करें, चाहें निंदा करें लेकिन... PM मोदी को गालियां देने पर भड़के ओवैसी
सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर SC ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस, जानें मामला
subhram Swami
सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर SC ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस, जानें मामला
'किसकी टांग ऊपर गई, ये नौटंकी है' अटारी-वाघा बॉर्डर पर इवेंट के खिलाफ छिड़ गई बहस
attari wagah border beating retreat ceremony
'किसकी टांग ऊपर गई, ये नौटंकी है' अटारी-वाघा बॉर्डर पर इवेंट के खिलाफ छिड़ गई बहस
'या तो हमें आरक्षण दो या गोली मार दो...', आजाद मैदान में जरंगे समर्थकों का नारा
Maharashtra news
'या तो हमें आरक्षण दो या गोली मार दो...', आजाद मैदान में जरंगे समर्थकों का नारा
मद्दार मार्केट की छत से फेंके गए थे गणेश प्रतिमा पर 5 अंडे, जुनैद-जावेद और गिरफ्तार
Vadodara
मद्दार मार्केट की छत से फेंके गए थे गणेश प्रतिमा पर 5 अंडे, जुनैद-जावेद और गिरफ्तार
मंडी-मनाली रास्‍ते में लैंडस्‍लाइड, मणिमहेश यात्रा में फंसे यात्री, अब तक 312 मौतें
Himachal Pradesh
मंडी-मनाली रास्‍ते में लैंडस्‍लाइड, मणिमहेश यात्रा में फंसे यात्री, अब तक 312 मौतें
इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
today weather update
इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
Trump tariff
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
metro train news
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
;