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थलापति विजय के पिता वाले बयान पर भड़की बीजेपी, नेता ने दिया 'मां से पूछो' वाला विवादित जवाब; मचा सियासी बवाल

Tamil Nadu Politics: थलापति विजय के विधानसभा में दिए पिता से जुड़े बयान के बाद तमिलनाडु की सियासत गरमा गई है. तमिलनाडु BJP अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने पलटवार करते हुए ‘मां से पूछो’ वाली टिप्पणी की, जिस पर राजनीतिक दलों और नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई. जानिए क्या है पूरा विवाद.

Written ByRavindra Singh
Published: Aug 15, 2026, 08:49 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 08:49 PM IST
थलापति विजय के पिता वाले बयान पर भड़की बीजेपी, नेता ने दिया 'मां से पूछो' वाला विवादित जवाब; मचा सियासी बवाल
Image Credit: Social Media (तमिलनाडु के सीएम थालापति विजय ने क्या कहा था और BJP नेता की टिप्पणी के बाद क्यों मचा सियासी बवाल)

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Ravindra Singh

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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