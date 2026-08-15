थलापति विजय के पिता वाले बयान पर भड़की बीजेपी, नेता ने दिया 'मां से पूछो' वाला विवादित जवाब; मचा सियासी बवाल

तमिलनाडु की राजनीति में इन दिनों मुद्दों से ज्यादा नेताओं की जुबानी जंग सुर्खियां बटोर रही है. मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन पर की गई टिप्पणी के बाद शुरू हुआ विवाद अब परिवार और निजी रिश्तों तक पहुंच गया है. शनिवार को तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने ऐसा बयान दे दिया, जिस पर राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है.
दरअसल, मुख्यमंत्री विजय ने डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन पर तंज कसते हुए उनके पिता एमके स्टालिन के चुनावी नुकसान का जिक्र किया था. इसी टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए नैनार नागेंद्रन ने मुख्यमंत्री की मां को लेकर आपत्तिजनक संकेत वाला बयान दे दिया. नागेंद्रन ने कहा कि विधानसभा में कुछ लोग पिता को खोज रहे हैं, लेकिन पिता कौन हैं, यह जानने के लिए घर जाकर मां से पूछना पड़ेगा. उनके इस बयान को सीधे तौर पर मुख्यमंत्री विजय के परिवार पर निजी टिप्पणी के रूप में देखा गया और इसके बाद विवाद तेज हो गया.
बीजेपी नेता के बयान पर तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) ने कड़ी नाराजगी जताई. स्कूल शिक्षा मंत्री राजमोहन ने कहा कि यह बेहद अपमानजनक टिप्पणी है और किसी नेता को सार्वजनिक मंच से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. उन्होंने कहा कि नागेंद्रन ने किसी जिम्मेदार राजनीतिक नेता की तरह नहीं, बल्कि सड़क किनारे भाषण देने वाले व्यक्ति की तरह बात की है. उनके मुताबिक राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन नेताओं को भाषा की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए.
दिलचस्प बात यह रही कि नैनार नागेंद्रन के बयान की आलोचना बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने भी की. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि तमिलनाडु की सियासत को लगातार ऐसी भाषा से नुकसान पहुंच रहा है, जो राजनीतिक बहस को निचले स्तर पर ले जाती है. अन्नामलाई ने कहा कि उदयनिधि स्टालिन के बाद अब नागेंद्रन ने मुख्यमंत्री विजय की मां को लेकर टिप्पणी करके राजनीतिक शालीनता की सीमा पार कर दी है. उन्होंने साफ कहा कि नीतियों की आलोचना की जा सकती है, सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए जा सकते हैं और राजनीतिक मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन किसी नेता के परिवार, खासकर उसकी मां को निशाना बनाना स्वीकार्य नहीं है. अन्नामलाई ने इसे पुरानी और घटिया राजनीति बताते हुए कहा कि तमिलनाडु के युवाओं और आने वाली पीढ़ी को ऐसी राजनीति नहीं सिखाई जानी चाहिए.
यह विवाद यहीं से शुरू नहीं हुआ था. इससे पहले मुख्यमंत्री विजय की एमके स्टालिन को लेकर की गई टिप्पणी पर डीएमके ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी. एक जनसभा में डीएमके नेता और विधायक केएन नेहरू ने विजय के बयान का जवाब देते हुए संकेत दिया था कि एमके स्टालिन जल्द ही विधानसभा में नजर आ सकते हैं. नेहरू ने कहा था कि मुख्यमंत्री ने पूछा था कि ‘आपके पिता कहां हैं.’ उन्होंने दावा किया कि स्टालिन जल्द विधानसभा में लौटेंगे और फिर जिम्मेदारी संभालेंगे. विजय की इस टिप्पणी से उनके अपने गठबंधन के कुछ सहयोगी भी असहज नजर आए. वीसीके प्रमुख थोल थिरुमावलवन ने कहा कि मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से इस तरह की निजी टिप्पणी की उम्मीद नहीं की जाती. उनके मुताबिक विजय को व्यक्तिगत संदर्भ से बचना चाहिए था.
तमिलनाडु की राजनीति में निजी टिप्पणियों को लेकर यह पहला विवाद नहीं है. इसी महीने उदयनिधि स्टालिन को अभिनेता त्रिशा के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया. हालांकि उदयनिधि ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार किया. रिहाई के बाद उन्होंने कहा कि उनके भाषण को काट-छांटकर इस तरह पेश किया गया, जिससे ऐसा लगा कि उन्होंने आपत्तिजनक या दोहरे अर्थ वाली बात कही है. उदयनिधि ने सफाई दी कि उनके बयान का केवल एक ही अर्थ था और वह किसानों के लिए पानी की जरूरत से जुड़ा था. उन्होंने महिलाओं के प्रति किसी तरह का अनादर करने की मंशा से भी इनकार किया.
तमिलनाडु में चुनावी माहौल के बीच नेताओं के बीच बढ़ती बयानबाजी अब व्यक्तिगत टिप्पणियों का रूप लेती जा रही है. पहले मुख्यमंत्री विजय और डीएमके नेताओं के बीच जुबानी जंग हुई, फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन के बयान ने विवाद को और भड़का दिया. सबसे अहम बात यह है कि इस बार विपक्ष ही नहीं, बल्कि बीजेपी के भीतर से भी नागेंद्रन के बयान पर सवाल उठे हैं. अन्नामलाई की सार्वजनिक आलोचना ने साफ कर दिया है कि राजनीतिक लड़ाई चाहे जितनी तीखी हो, परिवार को निशाना बनाने वाली भाषा को लेकर पार्टी के भीतर भी असहमति है. तमिलनाडु की सियासत में अब सवाल सिर्फ इस बात का नहीं है कि कौन किसे चुनावी मैदान में मात देगा, बल्कि यह भी है कि नेताओं के बीच राजनीतिक मुकाबला आखिर किस हद तक व्यक्तिगत होता जाएगा.