सरकार बनाने का दावा करने गए विजय को राज्यपाल ने लौटाया! क्या तमिलनाडु में बदलेगी पिक्चर?

तमिलनाडु में आज थलपति विजय राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करने पहुंचे. लेकिन उनके पास सभी विधायकों का समर्थन पत्र नहीं था. इसके चलते राज्यपाल ने कहा कि पहले सभी विधायकों का साइन लेकर आएं, तभी सरकार बनाने का दावा पेश करें.
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तमिलनाडु में जनादेश भले ही आ चुका है, लेकिन 'राजतिलक' के लिए जो तस्वीर होनी चाहिए, वो अभी तक धुंधली ही है. थलपति विजय की पार्टी TVK (तमिलगा वेत्री कझगम) राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन अभी भी बहुमत जुटाना टेढ़ी खीर ही है. विजय ने कल ही समर्थन के लिए कांग्रेस को चिट्ठी लिखी थी, जिसका दिल्ली में काफी माथापच्ची के बाद 'हां' में जवाब दिया गया. विजय आज राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर के सामने सरकार बनाने का दावा पेश करने पहुंचे. उन्होंने राज्यपाल से मौखिक रूप से कहा कि उनके पास जरूरी संख्या बल है. इस पर राज्यपाल ने कहा कि पहले जरूरी 118 विधायकों से हस्ताक्षर लेकर आइए. इस पर विजय ने राज्यपाल से थोड़ी मोहलत मांगी है.
तमिलनाडु में 234 सीटें हैं. विधानसभा में बहुमत के लिए 118 सीटों की दरकार है. विजय बहुमत के करीब पहुंच कर ठिठक गए. 108 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की. 5 सीटों वाली कांग्रेस का हाथ विजय के साथ तो आ गया, जिससे नंबर गेम में वे 113 तक पहुंच गए. अभी भी बहुमत के लिए 5 सीटें चाहिए. विजय ने अभी तक सभी 'ऑप्शन' को खुला रखा है. इसीलिए कांग्रेस की तर्ज पर ही AIADMK प्रमुख ई के पलानीस्वामी को भी विजय ने चिट्ठी लिखी है. इसके अलावा VCK, PMK, CPI जैसे छोटे दलों को भी विजय ने इग्नोर नहीं किया है. इन दलों का भी समर्थन मिल गया तो विजय आसानी से बहुमत पा लेंगे.
थलपति विजय ने सरकार बनाने का दावा तो पेश कर दिया है. इससे साफ है कि बैकडोर से उनकी बातचीत छोटे दलों से चल रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, टीवीके की टीम वीसीके प्रमुख थोल थिरुमावलवन और पीएमके नेता अंबुमणि रामदास के भी संपर्क में है. वीसीके के पास 2 और पीएमके के पास 4 सीटें हैं. विजय खुद दो सीटों त्रिची ईस्ट और पेरुम्बुर पर चुनाव लड़े और दोनों से जीते. लिहाजा ये तय है कि वे एक सीट से तो इस्तीफा देंगे ही.
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कांग्रेस ने चुनाव डीएमके के साथ मिलकर लड़ा. इस पर भी शुरू से ही 'हिचकिचाहट' थी. इसी वजह से पूरे चुनाव में स्टालिन और राहुल गांधी कहीं भी एक मंच पर साथ नहीं खड़े हुए. रिजल्ट उम्मीदों के विपरीत आए तो हिचकिचाहट कड़वाहट में बदल गई. कांग्रेस ने TVK को समर्थन देकर पाला बदला तो पीठ में छुरा घोंपने जैसे बयान आए. डीएमके प्रवक्ता ए सरवनन ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस की 5 सीटें जो आई हैं, वो भी सिर्फ डीएमके के साथ गठबंधन के चलते आईं.
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विजय को समर्थन के फैसले की एक वजह यह भी है कि कांग्रेस किसी भी हाल में बीजेपी या उसके किसी भी समर्थक दल को सत्ता से दूर रखना चाहती है. AIADMK बीजेपी को सपोर्ट करती रही है. इधर AIADMK भी सियासी नफा-नुकसान देख रही है. टीवीके के साथ जाने में उसे नफा कम, नुकसान ज्यादा दिख रहा. बताया जा रहा कि TVK नेता एन आनंद ने AIADMK प्रमुख ई के पलानी स्वामी के घर जाकर मुलाकात की है. यानी पिक्चर अब भी बाकी है! राज्य में डीएमके और कांग्रेस का साथ पुराना है. 2019 में दोनों दलों ने लोकसभा चुनाव में 39 सीटों में से 38 पर जीत दर्ज की थी. 2024 में तो सारी सीटों पर विजय पताका फहराई.
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