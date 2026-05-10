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थलापति विजय का 'अग्निपरीक्षा' वाला कार्यकाल: ₹2500 भत्ता और 8 ग्राम फ्री गोल्ड के लिए कहां से आएगा पैसा? कर्ज में डूबा है राज्य

New CM Of Tamil Nadu: तमिलनाडु में बहुमत हासिल करने के बाद Vijay और उनकी पार्टी Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती चुनावी वादों को पूरा करने की है. ₹2500 मासिक सहायता, मुफ्त LPG, फ्री गोल्ड और बेरोजगार भत्ते जैसी योजनाओं के बीच सवाल उठ रहा है कि भारी कर्ज में डूबा तमिलनाडु इन योजनाओं का खर्च कैसे उठाएगा.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 10, 2026, 07:13 AM IST
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Tamil Nadu New CM
Tamil Nadu New CM

Thalapathy Vijay Oath Ceremony: तमिलनाडु की राजनीति में सिनेमा से आए लोकप्रिय नेता वियज (Vijay) ने चुनावी मैदान में बड़ी सफलता हासिल कर ली है. अपनी लोकप्रियता, स्टार पावर और जनसंपर्क के दम पर उन्होंने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है. लेकिन अब राजनीति के इस नए अध्याय में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ‘विजय’ अपने चुनावी वादों को हकीकत में बदल पाएंगे? तमिलनाडु की राजनीति से परिचित जानकारों का मानना है कि राज्य में चुनाव जीतना आसान था, लेकिन शासन चलाना और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना कहीं ज्यादा कठिन चुनौती है.

जनादेश मिला, अब असली परीक्षा शुरू

चुनाव प्रचार के दौरान विजय ने कई बड़े और महत्वाकांक्षी वादे किए थे. जिनमें रोजगार के नए अवसर, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट, भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई और जनकल्याण योजनाओं का विस्तार शामिल था. इन वादों ने खासकर युवाओं और शहरी मतदाताओं को आकर्षित किया. लेकिन अब सरकार बनाने के बाद असली सवाल यह है कि क्या इन वादों को लागू करने के लिए पर्याप्त संसाधन और प्रशासनिक क्षमता मौजूद है? राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि चुनावी वादों और वास्तविक नीतियों के बीच हमेशा एक बड़ा अंतर होता है, और यही अंतर नई सरकार के लिए सबसे बड़ी परीक्षा बन सकता है.

घोषणापत्र के बड़े वादे: जनता को मिली बड़ी उम्मीदें

TVK के घोषणापत्र ने समाज के लगभग हर वर्ग को सीधे छुआ है. वादों की सूची जितनी बड़ी है, उतनी ही सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण भी.

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1. महिलाओं के लिए बड़े ऐलान

- हर घर की महिला मुखिया को ₹2500 मासिक सहायता
- स्वयं सहायता समूह (SHGs) के लिए ₹5 लाख तक वित्तीय सहायता
- विवाह सहायता के तहत गरीब दुल्हनों को 8 ग्राम सोना और सिल्क साड़ी

इन वादों ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिला मतदाताओं को आकर्षित किया.

2. रसोई और घरेलू खर्च पर राहत

- प्रति वर्ष 6 मुफ्त LPG सिलेंडर देने का वादा

महंगाई से जूझ रहे मध्यम और निम्न वर्ग के लिए यह एक बड़ा राहत पैकेज माना जा रहा है.

3. युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा का बड़ा पैकेज

- लगभग 10 लाख बेरोजगार ग्रेजुएट्स को ₹4000 मासिक भत्ता
- कक्षा 12 से PhD तक छात्रों को ₹20 लाख तक का कोलेटरल-फ्री शिक्षा ऋण

यह योजना सीधे युवाओं को टारगेट करती है, जो चुनावी नतीजों में निर्णायक भूमिका में रहे.

4. किसानों के लिए राहत और सुरक्षा

- कृषि ऋण माफी
- धान और गन्ने के लिए कानूनी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)

किसान वर्ग को राहत देने के लिए यह वादे काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, खासकर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में.

5. सरकारी कर्मचारियों के लिए सुधार

- पुलिस, शिक्षक और नर्सों के वेतन में वृद्धि
- अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने का वादा

यह कदम सरकारी मशीनरी को मजबूत करने की दिशा में बताया गया है.

तमिलनाडु पर बढ़ता कर्ज और सीमित संसाधन

तमिलनाडु भारत के सबसे विकसित औद्योगिक राज्यों में से एक है, लेकिन इसके साथ ही यह भारी कर्ज के बोझ तले भी दबा हुआ राज्य है. आधिकारिक और वित्तीय अनुमानों के अनुसार, राज्य पर कई लाख करोड़ रुपये का कर्ज है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है. यह कर्ज मुख्य रूप से कल्याणकारी योजनाओं, सब्सिडी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और ब्याज भुगतान के कारण बढ़ा है.

इस स्थिति में नई सरकार के सामने दोहरी चुनौती है. एक तरफ विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाना दूसरी तरफ वित्तीय अनुशासन बनाए रखना. अगर राजस्व और खर्च के बीच संतुलन नहीं बैठाया गया, तो आने वाले वर्षों में आर्थिक दबाव और बढ़ सकता है.

क्या विजय का स्टारडम काफी है?

विजय की सबसे बड़ी ताकत उनकी लोकप्रियता और जनसंपर्क है. सिनेमा जगत से आने के कारण उनके पास एक मजबूत फैन बेस है, जिसने उन्हें राजनीति में शुरुआती बढ़त दी. लेकिन शासन चलाना केवल लोकप्रियता से संभव नहीं होता. इसके लिए प्रशासनिक अनुभव, नीति निर्माण की समझ और आर्थिक प्रबंधन की क्षमता जरूरी होती है. विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सरकार फैसलों में देरी करती है या वादों को लागू करने में असफल रहती है, तो जनता का भरोसा जल्दी कमजोर हो सकता है.

नई सरकार के सामने एक और महत्वपूर्ण चुनौती है और वो है विकास और कल्याणकारी योजनाओं के बीच संतुलन बनाना. एक तरफ जनता मुफ्त या सब्सिडी आधारित योजनाओं की उम्मीद रखती है, वहीं दूसरी तरफ राज्य का खजाना सीमित है. ऐसे में हर फैसला राजनीतिक और आर्थिक दोनों स्तर पर बेहद संवेदनशील होगा. तमिलनाडु की राजनीति में यह बदलाव एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा है.

ये भी पढ़ें: सबसे छोटी पार्टी सत्ता में, सबसे बड़ी विपक्ष में...! विजय की शपथ पर सस्पेंस के बीच फिर वायरल हुआ प्रमोद महाजन का 1997 वाला भाषण- Video

सिनेमा से राजनीति में आए नेता ने जनता को नई उम्मीदें दी हैं, लेकिन अब उनकी असली परीक्षा शासन में होगी. अगर सरकार कर्ज के दबाव के बावजूद विकास और रोजगार के वादों को आगे बढ़ाने में सफल रहती है, तो यह एक ऐतिहासिक उदाहरण बन सकता है, लेकिन अगर असंतुलन बढ़ा, तो राजनीतिक चुनौतियां भी तेज हो सकती हैं. विजय की यह यात्रा अब एक नए मोड़ पर है जहां तालियां नहीं, बल्कि फैसले मायने रखेंगे. जनता की उम्मीदें ऊंची हैं, आर्थिक दबाव बड़ा है, और समय सीमित. अब देखना यह होगा कि क्या Vijay इस राजनीतिक पटकथा को सफल शासन की कहानी में बदल पाते हैं या नहीं.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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