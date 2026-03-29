Tamil Nadu Elections: TVK ने सभी 234 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, खुद 2 सीट से लड़ेंगे विजय, DMK में क्यों मची खलबली?

Tamil Nadu Elections 2026: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में इस बार मुकाबला पहले से ज्यादा दिलचस्प होने वाला है. फिल्मी दुनिया के सुपरस्टार से नेता बने विजय ने विधानसभा चुनाव 2026 के लिए अपनी पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम की पूरी रणनीति सामने रख दी है. 234 सीटों पर उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी करते हुए उन्होंने खुद दो सीटों से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है.
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Thalapathy Vijay TVK Candidate List 2026: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के लिए सियासी बिसात बिछ चुकी है. 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आज बड़ा धमाका हुआ जब साउथ फिल्मों के स्टार थलपित विजय ने अपनी पार्टी TVK के सभी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की. विधानसभा उम्मीदवारों की इस लिस्ट में उन्होंने यह साफ कर दिया है कि वे तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में दो सीटों से ताल ठोकेंगे. विजय ने इस चुनाव को अपनी पार्टी और DMK गठबंधन के बीच सीधी लड़ाई बताया है. उम्मीदवारों की इस लिस्ट में विजय ने अपनी कोर टीम के भरोसेमंद साथियों को जगह दी है जो राज्य की दिग्गज पार्टियों के दिग्गजों को चुनौती देंगे.
दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार से नेता बने थलपति विजय ने उम्मीदवारों की लिस्ट के साथ अपनी पहली बड़ी चाल चल दी है. तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) पार्टी के उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए विजय ने घोषणा की कि वे 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों में चेन्नई के पेरंबूर और तिरुपति पूर्व दो सीटों से चुनाव लड़ेंगे. उन्होंने जनता से अपनी पार्टी के चुनाव चिह्न सीटी को वोट देने की अपील की है.
चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए विजय ने तमिलनाडु के मौजूदा सीएम एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाले गठबंधन पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने इस मुकाबले को पीपल्स अलायंस बनाम DMK ब्लॉक की लड़ाई बताया है. विजय ने विपक्षी गठबंधन को पैच-अप यानी मजबूरी का मेल बताते हुए कहा कि उनकी पार्टी का मुकाबला सीधे सत्ताधारी दल से है.
विजय ने अपनी कोर टीम पर भरोसा जताते हुए चुनावी अखाड़े में उतारा है. इस लिस्ट के प्रमुख उम्मीदवारों में हैं-
टी नगर से एन. आनंद
मायलापुर से वेंकट रमन
कोलाथुर से वी.एस. बाबू (सीएम स्टालिन के खिलाफ मोर्चा)
आरके नगर से डॉ. मारिया विल्सन
गोबीचेट्टीपलयम से के.ए. सेंगोट्टइयन
युवाओं के लिए 'गारंटी Card' और नौकरियों का वादा
विधानसभा चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए विजय की पार्टी TVK ने कई बड़े वादे किए हैं-
बेरोजगारी भत्ता
29 साल से ऊपर के बेरोजगारों को ₹4,000 और डिप्लोमा धारकों को ₹2,500 प्रति माह.
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एजुकेशन लोन
कक्षा 12वीं से पीएचडी तक ₹20 लाख तक का बिना गारंटी लोन.
स्थानीय आरक्षण
प्राइवेट कंपनियों में 75% स्थानीय लोगों को रोजगार देने पर टैक्स में 2.5% और बिजली बिल में 5% की छूट.
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