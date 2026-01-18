थलापति विजय की बढ़ी मुश्किलें, CBI ने करूर भगदड़ मामले में फिर भेजा समन; कल फिर होगी पेशी

Thalapathy Vijay: CBI ने TVK नेता विजय को करूर भगदड़ मामले में फिर से समन भेजा है. सीबीआई ने ये समन 27 सितंबर 2025 को हुए भगदड़ मामले में भेजा है. बता दें, इस भगदड़ में 41 लोगों की मौत हुई थी.
Karur stampede: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने तमिलगा वेट्री कजगम (TVK) के नेता विजय को करूर भगदड़ मामले में फिर से समन जारी किया है. समन में विजय को सोमवार को नई दिल्ली में CBI के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया है. यह मामला 27 सितंबर, 2025 को करूर में आयोजित एक राजनीतिक प्रचार कार्यक्रम से जुड़ा है, जिसमें विजय TVK के लिए प्रचार कर रहे थे. कार्यक्रम के दौरान भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके परिणामस्वरूप एक भीषण भगदड़ मच गई, जिसमें 41 लोगों की जान चली गई. यह घटना तमिलनाडु में व्यापक आक्रोश और शोक का कारण बनी, जिसके बाद उच्च-स्तरीय जांच की शुरुआत की गई.
CBI द्वारा की जा रही जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अजय रस्तोगी की अध्यक्षता वाली समिति कर रही है. हाल के हफ्तों में CBI ने भगदड़ के कारणों की जांच तेज कर दी है. एजेंसी ने पहले ही TVK के कई वरिष्ठ नेताओं से पूछताछ की है जिनमें पार्टी के महासचिव बुस्सी आनंद, चुनाव प्रबंधन प्रभाग के महासचिव अधव अर्जुन, संयुक्त महासचिव निर्मल कुमार और करूर जिला सचिव मथियाझगन शामिल हैं.
पिछले महीने, बुस्सी आनंद और अधव अर्जुन ने दिल्ली स्थित CBI कार्यालय में अधिकारियों के सामने पेश होकर विस्तृत स्पष्टीकरण दिया. जांच के दौरान एकत्र किए गए बयान और साक्ष्यों के आधार पर CBI ने विजय से सीधे पूछताछ करने का निर्णय लिया ताकि करूर घटना में उनकी भूमिका और जिम्मेदारी स्पष्ट की जा सके.
12 जनवरी को भी CBI के सामने पेश हुए थे विजय
बता दें कि इस सिलसिले में विजय को पहले 12 जनवरी को CBI के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया था. उन्होंने समन का पालन किया और दिल्ली में CBI अधिकारियों से लंबी पूछताछ की गई. पूछताछ के दौरान, CBI अधिकारियों ने कई महत्वपूर्ण सवाल किए जिनमें यह पूछा गया कि करूर कार्यक्रम का आयोजन किसने किया, क्या विजय को आयोजन की व्यवस्थाओं के बारे में पहले से जानकारी थी और क्या भीड़ की संख्या और सुरक्षा को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम उठाए गए थे. इसके अलावा, जांचकर्ताओं ने विजय से यह भी पूछा कि उन्हें कब और कैसे यह जानकारी मिली कि कार्यक्रम स्थल पर स्थिति गंभीर हो रही थी. क्या स्थानीय प्रशासन ने उन्हें पहले से सतर्क किया था और पीने के पानी, सुरक्षा और प्रवेश/निकासी मार्गों के लिए क्या इंतजाम किए गए थे.
सूत्रों के अनुसार, विजय ने सभी सवालों का जवाब दिया और विस्तार से स्पष्टीकरण दिया. पूछताछ के पहले दौर के बाद विजय चेन्नई लौट आए. अब पोंगल के त्योहार के बाद CBI ने उन्हें फिर से बुलाया है ताकि भगदड़ से जुड़ी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जा सके. रिपोर्ट्स के अनुसार, विजय आज शाम को दूसरी बार CBI के समक्ष पेश होने के लिए दिल्ली जा सकते हैं. CBI इस मामले की जांच में तेजी से आगे बढ़ते हुए करूर त्रासदी के सभी पहलुओं को स्पष्ट करने की कोशिश कर रही है.
