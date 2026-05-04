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विजय थलपति की सुनामी में उड़े DMK के परखच्चे! फूट-फूटकर रोने लगे कार्यकर्ता, उखड़ने लगे टेंट

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों में विजय थलपति की पार्टी TVK ने अपनी फिल्मों की तरह तहलका मचा डाला है. DMK मुख्यालय से टेंट हटा लिए गए हैं. कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें हार के डर से कार्यकर्ता रोने लगे. जानें पूरी रिपोर्ट.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 04, 2026, 12:15 PM IST
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विजय थलपति की सुनामी में उड़े DMK के परखच्चे! फूट-फूटकर रोने लगे कार्यकर्ता, उखड़ने लगे टेंट

Thalapathy Vijay TVK Party: अपनी फिल्मों की तरह राजनीति में डेब्यू करते ही विजय थलपति ने ऐसी आंधी लाई कि तमिलनाडु का पूरा समीकरण ही बदल गया और अब मुख्यमंत्री के कुर्सी पर नया फिल्मी चेहरा देखने को मिल सकता है. तमिलनाडु की राजनीति में आज वो हुआ जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी. 4 मई 2026 की सुबह जैसे ही वोटों की गिनती शुरू हुई, पूरे राज्य में सिर्फ एक ही नाम की गूंज सुनाई दी 'विजय थलपति'. अपनी नई नवेली पार्टी 'तमिलगा वेत्री कड़गम' (TVK) के साथ चुनावी मैदान में उतरे सुपरस्टार विजय ने ऐसी आंधी चलाई कि दशकों से जमी जमाई सत्ता की चूलें हिल गईं.

थलपति की आंधी और DMK का सन्नाटा

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के शुरुआती रुझानों ने सबको चौंका दिया है. सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतगणना में थलपति विजय की पार्टी TVK ने वो कर दिखाया है, जो बड़ी-बड़ी पार्टियां नहीं कर पाईं. रुझानों में TVK को बड़ी बढ़त मिलते देख विपक्षी खेमों में सन्नाटा पसर गया है. सबसे बुरा हाल सत्ताधारी DMK का नजर आ रहा है. चेन्नई स्थित DMK मुख्यालय 'अन्ना अरिवलयम' से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो पार्टी की करारी हार की कहानी बयां कर रही हैं.

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टेंट उखड़े और आंखों से बहे आंसू

सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें DMK मुख्यालय के बाहर लगाए गए टेंटों को हटाया जा रहा है. जैसे ही साफ हुआ कि पार्टी तीसरे नंबर पर खिसक गई है, वहां मौजूद कार्यकर्ताओं का जोश ठंडा पड़ गया. एक भावुक कर देने वाले वीडियो में DMK का एक पुराना कार्यकर्ता फूट-फूटकर रोता हुआ नजर आया. हार का यह गम सिर्फ उस कार्यकर्ता का नहीं, बल्कि पूरे खेमे का है, जो इस बार फिर से सत्ता की उम्मीद लगाए बैठे थे.

 

 

 

पेरम्बूर और त्रिची में विजय का जलवा

उत्तर चेन्नई की हॉट सीट पेरम्बूर में खुद विजय थलपति ने मोर्चा संभाल रखा है. इस सीट पर हमेशा द्रविड़ पार्टियों का कब्जा रहा है, लेकिन आज यहां की जनता ने विजय के पक्ष में जमकर वोट बरसाए हैं. वहीं सेंट्रल तमिलनाडु की महत्वपूर्ण सीट 'तिरुचिरापल्ली ईस्ट' (त्रिची ईस्ट) में भी TVK के उम्मीदवारों ने बढ़त बनाकर सबको हैरान कर दिया है. इन रुझानों ने यह साफ कर दिया है कि तमिलनाडु की जनता अब बदलाव चाहती है.

त्रिकोणीय मुकाबले में बाजी मारते विजय

इस बार का चुनाव DMK, AIADMK और TVK के बीच त्रिकोणीय मुकाबला था. लेकिन जैसे-जैसे राउंड पूरे हो रहे हैं, यह मुकाबला एकतरफा होता नजर आ रहा है. राजनीतिक पंडितों का मानना है कि विजय ने युवाओं और उन वोटर्स को अपनी ओर खींचा है, जो पारंपरिक राजनीति से ऊब चुके थे. यदि ये रुझान अंतिम नतीजों में बदलते हैं, तो यह तमिलनाडु की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत होगी.

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ऐतिहासिक मोड़ पर तमिलनाडु की सियासत

दशकों तक तमिलनाडु की सत्ता दो ही धुरियों के इर्द-गिर्द घूमती रही है. लेकिन विजय थलपति ने इस 'बाइपोलर' सिस्टम को तोड़ दिया है. टीवीके की इस बढ़त ने साबित कर दिया है कि सिनेमा का सुपरस्टार अब राजनीति का भी असली 'थलाइवा' बनने की ओर अग्रसर है. अब सबकी निगाहें अंतिम आंकड़ों पर टिकी हैं, लेकिन शुरुआती रुझानों ने तो विजय की जीत का जश्न अभी से शुरू करवा दिया है.

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About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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