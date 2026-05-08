कहीं आप साइलेंट कैरियर तो नहीं? थैलेसीमिया ट्रेट के छिपे खतरे से सावधान! इसे समझना है जरूरी

डॉ. पवन कुमार सिंह,

वाइस चेयरमैन,

हीमैटो-ऑन्कोलॉजी एवं बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ऑन्कोलॉजी

थैलेसीमिया एक आनुवंशिक (Genetic) बीमारी है. ये एक रक्त रोग है. इसमें शरीर सही मात्रा में हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता. आमतौर पर लोग थैलेसीमिया मेजर के बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ही 'थैलेसीमिया ट्रेट' या 'थैलेसीमिया माइनर' के बारे में पता होता है. जिस व्यक्ति में थैलेसीमिया ट्रेट होता है, उसमें आमतौर पर कोई गंभीर लक्षण नहीं दिखाई देते और वह सामान्य जीवन ही जीता है. इसी वजह से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता कि वे इस बीमारी के कैरियर हैं.

भारत में बड़ी संख्या में लोग बिना जानकारी के थैलेसीमिया जीन लेकर घूम रहे हैं. क्योंकि उन्हें कोई बड़ी परेशानी महसूस नहीं होती, इसलिए वे जांच नहीं करवाते. लेकिन यही अनजान स्थिति आने वाली पीढ़ी के लिए बड़ा खतरा बन सकती है.

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क्यों है यह एक 'साइलेंट' खतरा?

सबसे बड़ा जोखिम तब होता है जब शादी करने वाले दोनों लोग थैलेसीमिया कैरियर हों. ऐसी स्थिति में हर गर्भावस्था में 25 फीसदी संभावना होती है कि बच्चा थैलेसीमिया मेजर के साथ जन्म ले. यह गंभीर बीमारी है, जिसमें बच्चे को जीवनभर खून चढ़ाने और लगातार इलाज की जरूरत पड़ती है.

कई बार कैरियर लोगों में हल्की कमजोरी या एनीमिया जैसी समस्या दिख सकती है, जिसे लोग आयरन की कमी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. यही कारण है कि समय पर पहचान बहुत जरूरी है.

समय पर जांच से हो सकता है बचाव

अच्छी बात यह है कि थैलेसीमिया ट्रेट की पहचान एक साधारण ब्लड टेस्ट जैसे Hb Electrophoresis से आसानी से की जा सकती है. शादी से पहले या गर्भावस्था की शुरुआत में जांच करवाना सबसे अच्छा बचाव माना जाता है. अगर दोनों पार्टनर कैरियर पाए जाते हैं, तो जेनेटिक काउंसलिंग की मदद ली जा सकती है. इससे परिवार सही समय पर सही निर्णय ले सकता है और बच्चे में बीमारी का खतरा कम किया जा सकता है.

जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव

थैलेसीमिया कोई छूने या संक्रमण से फैलने वाली बीमारी नहीं है. यह केवल जीन के जरिए आगे बढ़ती है. इसलिए जागरूकता, समय पर जांच और सही जानकारी ही इसका सबसे बड़ा बचाव है. अगर स्कूल, कॉलेज और कार्यस्थलों पर नियमित स्क्रीनिंग और जागरूकता अभियान बढ़ाए जाएं, तो भविष्य में थैलेसीमिया मेजर के मामलों को काफी हद तक रोका जा सकता है. एक छोटा सा ब्लड टेस्ट आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ जीवन देने में बड़ी भूमिका निभा सकता है.