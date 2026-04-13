सड़क हादसे का ऐसा मंजर कि देख नहीं पाएंगे आप… ठाणे में एक पल में खत्म हो गईं 11 जिंदगियां!

Thane road accident: मुंबई से सटे ठाणे के मुरबाद में बड़ा सड़क हादसा हुआ है. जहां एक पिकअप वैन और ट्रक की टक्कर में 11 लोगों की मौके पर मौत हो गई. टक्कर कितनी गंभीर रही होगी कि वैन में बैठा एक भी शख्स जिंदा नहीं बचा, सभी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. इस भीषण और हृदयविदारक हादसे को जिसने भी देखा, उसकी रूह कांप गई. ऐसे वीडियो को देखकर खबर लिखना आसान नहीं होता. बस यूं समझ लीजिए कि हादसे के बाद का मंजर भयानक था. एक्सीडेंट के वीडियो और तस्वीरें देखकर लगा कि वैन में सवार कुछ लोगों को या शायद सभी को संभलने का मौका तक नहीं मिला. वो सभी ऑन स्पॉट ही काल के गाल में समा गए.

सभी के शरीर बेजान थे

हादसे के बाद का मंजर भी बेहद भयावाह था. ट्रक से टकराई पिकअप वैन का नंबर MH-05 GA 0528 था. जहां-जहां ये नंबर लिखे थे, बस वैन का वही उतना कुछ हिस्सा सलामत था. बाकी पूरी वैन का का एक-एक अस्थिपंजर देखने को मिल रहा था. वैन में जो जहां बैठा था, वहीं बैठे-बैठे उसकी मौत हो गई. ड्राइविंग सीट के बगल में टी-शर्ट पहने बैठा युवक आगे डैशबोर्ड पर लुढ़क गया. उसके पीछे सफेद शर्ट में दिख रहा व्यक्ति का शरीर भी आगे की ओर झुका था.

ऐसी खबर लिखना आसान नहीं होता

इस वैन में सवार बाकी लोगों के प्राणों की गति वैसी ही हुई. वैन के पहियों में लगे शॉकर और अन्य हिस्से टूटे-बिखरे पड़े थे. वैन में जैसा भी सिटिंग अरेंजमेंट था, जो जिस दिशा में जिस हाल में बैठा था, वैसे ही बैठे-बैठे वहीं पर खत्म हो गया. सबसे पीछे की सीट पर पीले रंग की साड़ी में दिख रही एक युवती भी सीट पर बेजान थी. हादसे के बाद वहां पहुंचे लोगों ने अपना कलेजा मजबूत करके एक-एक करके सभी शवों को बाहर निकाला गया.

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इस हादसे का वीडियो भी ऐसा है कि उसे हम आपको दिखा भी नहीं सकते. मृतकों की पहचान की जा रही है. पुलिस को खबर की गई. हादसे की जगह के अगल-बगल लोग अपनी बाइक और गाड़ियां खड़ी करके कोई वीडियो बना रहा था तो कोई मदद कर रहा था.

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जब ये लोग आज सुबह अपने घरों से निकले होंगे तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जिस काम से वो जा रहे हैं, वहां से फिर कभी वापस नहीं लौटेंगे. रास्ते में ही एक भयावह हादसे में सबकी मौत हो जाएगी.

(नोट- ये ब्रेकिंग न्यूज़ है. एक्सीडेंट स्पॉट या प्रशासन से जैसे ही जानकारी आएगी, वैसे ही खबर अपडेट की जाएगी.)