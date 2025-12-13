पति ने सांप से डसवाकर ली पत्नी की जान! दोस्तों के साथ मिलकर बुना ऐसा जाल... 3 साल बाद खुला राज और 4 गिरफ्तार

Murder by Snake Badlapur: महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. पुलिस ने लगभग तीन साल पहले हुई एक महिला की मौत की गुत्थी सुलझा ली है और इस मामले में उसके पति समेत कुल चार लोगों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, यह कोई सामान्य हत्या नहीं थी, बल्कि महिला को एक जहरीले सांप से डसवाकर मौत के घाट उतारा गया था.

यह घटना 10 जुलाई 2022 को बदलापुर ईस्ट की उज्वलदीप सोसाइटी में हुई थी, जहां नीरजा रूपेश आंबेकर की घर पर मौत हो गई थी. शुरुआत में, पुलिस ने इसे आकस्मिक मौत मानकर मामला दर्ज किया था. उस समय जांच में किसी तरह का संदेह नहीं हुआ, लेकिन बाद में कुछ गवाहों के बयानों में विरोधाभास सामने आने के बाद पुलिस को इस केस की दोबारा जांच शुरू करनी पड़ी.

लगातार चल रहा था घरेलू झगड़ा

गहन छानबीन और तकनीकी जांच के दौरान यह चौंकाने वाला राज खुला, पुलिस को पता चला कि मृतका के पति, 40 वर्षीय रूपेश आंबेकर, का अपनी पत्नी नीरजा के साथ लगातार घरेलू झगड़ा चल रहा था. इन विवादों से तंग आकर रूपेश ने नीरजा को रास्ते से हटाने की खतरनाक साजिश रची थी. इस साजिश में रूपेश के दो दोस्त, रिशिकेश रमेश चालके और 25 वर्षीय कुणाल विश्वनाथ चौधरी भी शामिल हो गए.

सांप से डसवाया

पुलिस ने खुलासा किया कि आरोपियों ने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए 36 वर्षीय चेतन विजय दुधाने नाम के एक स्नेक रेस्क्यू वॉलंटियर से संपर्क किया. दुधाने ने उन्हें एक जहरीला सांप लाकर दिया. साजिशकर्ताओं ने उसी सांप का इस्तेमाल करके नीरजा को डसवाया, जिससे उसकी मौत हो गई. आरोपियों को लगा था कि सांप के काटने से हुई मौत को लोग दुर्घटना मान लेंगे और वे आसानी से कानून से बच निकलेंगे.

हालांकि, पुलिस की सतर्कता और सटीक तकनीकी जांच के कारण उनका यह भ्रम टूट गया. अब, घटना के लगभग तीन साल बाद, पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. सीनियर इंस्पेक्टर नितिन पाटिल ने बताया कि इस सनसनीखेज मामले की जांच अभी भी जारी है और सभी गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है.

