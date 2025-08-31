‘आवारा कुत्तों ने सोसाइटी में दिलाई पहचान, मैं उनका...’, ऐसा क्यों बोले सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नाथ?
'आवारा कुत्तों ने सोसाइटी में दिलाई पहचान, मैं उनका...', ऐसा क्यों बोले सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नाथ?

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ ने आवारा कुत्तों को धन्यवाद दिया है. जस्टिस विक्रम नाथ ने ये बात केरल में एक कार्यक्रम के दौरान कही. दरअसल जस्टिस विक्रम नाथ की कोर्ट में ही देश में आवारा कुत्तों को लेकर फैसला सुनवाई हुई थी.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Aug 31, 2025, 03:20 PM IST
‘आवारा कुत्तों ने सोसाइटी में दिलाई पहचान, मैं उनका...’, ऐसा क्यों बोले सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नाथ?

Supreme Court Justice Vikram Nath: सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ ने आवारा कुत्तों को धन्यवाद दिया है. जस्टिस विक्रम नाथ ने ये बात केरल में एक कार्यक्रम के दौरान कही. दरअसल जस्टिस विक्रम नाथ की कोर्ट में ही देश में आवारा कुत्तों को लेकर फैसला सुनवाई हुई थी. जस्टिस विक्रम नाथ ने ही इस केस में फैसला भी सुनाया था. अब वो इसके लिए भारत के चीफ जस्टिस गवई को धन्यवाद भी दिया.

इसके पहले 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ की अगवाई वाली दो जजों की बेंच ने सभी आवारा कुत्तों को दिल्ली एनसीआर से हटाने का आदेश दिया था. मगर, इस फैसले का विरोध होने के बाद 22 अगस्त को तीन जजों की बेंच ने इस मामले में रियायत दे दी थी. इस फैसले के बाद जस्टिस विक्रम नाथ को पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्व में ख्याति मिली.

केरल के एक कार्यक्रम में आवारा कुत्तों को दिया धन्यवाद
केरल में आयोजित एक 'मानव-वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य' से आयोजित एक कार्यक्रम में जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा, “अभी तक कानून की बिरादरी में लोग मुझे छोटे-मोटे काम के लिए जानते थे, लेकिन अब मेरी पहचान देश ही बल्कि विदेशों तक हो गई है. इसके लिए मैं उन आवारा कु्त्तों को धन्यवाद देता हूं. जिन्होंने मुझे न सिर्फ इस देश में, बल्कि दुनिया भर में, पूरी सोसाइटी में पहचान दिलाई. इसके साथ ही मैं अपने मुख्य न्यायाधीश का आभारी हूं जिन्होंने मुझे यह मामला सौंपा.”

मुझे मिल रहे हैं डॉग लवर्स के आशीर्वाद
लॉ एशिया POLA शिखर सम्मेलन का जिक्र करते हुए जस्टिस नाथ ने कहा, “मैं उस शिखर सम्मेलन में मौजूद था और वकीलों के प्रेसीडेंट भी वहां थे. उन्होंने आवारा कुत्तों के मामले के बारे में सवाल पूछना शुरू कर दिया. मुझे बहुत खुशी हुई... भारत के बाहर के लोग भी मुझे जानते हैं. इसलिए मैं उन्हें इस मान्यता के लिए धन्यवाद देता हूं और मुझे संदेश भी मिल रहे हैं कि डॉग लवर्स के अलावा, कुत्ते भी मुझे आशीर्वाद और शुभकामनाएं दे रहे हैं. मानवीय आशीर्वाद और शुभकामनाओं के अलावा, उनके शुभकामनाएं भी मेरे पास हैं.”

