/तांडव, तबाही, त्राहिमाम...क्या मनहूस है 26 तारीख? आपदाओं से जुड़ा है दर्दनाक इतिहास

गुजरात भूकंप, बॉक्सिंग डे सुनामी और नेपाल त्रासदी. अगर हम आपसे पूछें कि इन सबमें कॉमन क्या है तो आप कहेंगे कि इन सभी घटनाओं में जान-माल का भारी नुकसान हुआ. बात सही है. लेकिन एक और चीज है, जो इन सभी में कॉमन है. वो है नंबर 26. यानी ये और इसके अलावा कई खौफनाक प्राकृतिक घटनाएं 26 तारीख को घटी हैं. तो क्या 26 मनहूस नंबर है? इसका जवाब कुछ घटनाओं से समझते हैं.
नेपाल फ्लैश फ्लड (26 अगस्त 2026)
नेपाल में 26 अगस्त एक आम दिन जैसा ही था. उनको क्या पता था कि मौत दस्तक देने वाली है. तभी हिमालय में ग्लेशियर फटा और देखते ही देखते ऐसा तांडव मचा कि नेपाल के लोगों को संभलने का मौका तक ना मिला. घर बह गए. बस्तियां-शहर तबाह हो गए. 1000 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में समा गए. 4500 हजार से ज्यादा लोग लापता हैं. भोटे कोशी नदी में अचानक पानी और मलबे के बहाव के कारण नेपाल के रसुवा जिले और उसके निचले इलाकों में जबरदस्त बाढ़ आ गई. बाढ़ ने बस्तियों को डुबो दिया, सड़कों और पुलों को बहा ले गई और हायड्रो प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचाया.
हिंदू कुश भूकंप (26 अक्टूबर 2015)
इस दिन हिंदू कुश इलाके में 7.5 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तरी भारत के कुछ हिस्से भयंकर तबाही मची. इस भूकंप से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ और खबरों के मुताबिक लगभग 400 लोगों की मौत हो गई. इनमें से ज़्यादातर मौतें पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हुईं.
योग्याकार्ता भूकंप, इंडोनेशिया (26 मई 2006)
इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर योग्याकार्ता के पास 6.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे भारी तबाही हुई. हजारों घर और इमारतें क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गए और 5,700 से ज्यादा लोग मारे गए.
महाराष्ट्र बाढ़ (26 जुलाई 2005)
26 जुलाई 2005 को महाराष्ट्र में मॉनसून की बहुत भारी बारिश हुई, जिससे खासकर मुंबई में भयानक बाढ़ आ गई. शहर में 24 घंटों में लगभग 944 मिमी बारिश हुई, जिससे सड़कें, घर और रेलवे लाइनें पानी में डूब गईं और जनजीवन ठप हो गया. महाराष्ट्र में कुल 1,094 लोगों की मौत हुई.
हिंद महासागर में भूकंप और सुनामी (26 दिसंबर 2024)
भारत के इतिहास में समंदर का ऐसा तांडव शायद ही कभी देखने या सुनने को मिलता हो. 26 दिसंबर को सुमात्रा के तट पर 9.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे हिंद महासागर की सीमा से सटे तमाम देशों में भयानक सुनामी आई. इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत और थाईलैंड में मौत का कहर देखने को मिला. करीब 228,000 लोग मारे गए या उनको मृत मान लिया गया.
मुंबई आतंक हमला (26 नवंबर 2008)
26 नवंबर 2008 को लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकी समंदर के रास्ते से मुंबई में दाखिल हुए और उन्होंने लोगों को मारना शुरू कर दिया. सीएसटी टर्मिनस, ताजमहल पैलेस होटल, नरीमन प्वाइंट में आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं. स्थानीय पुलिस और बाद में एनएसजी ने मोर्चा संभाला. 3 दिन बाद आतंकियों का खात्मा किया गया. 166 लोग इस घटना में मारे गए और 300 घायल हो गए. 9 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया. जबकि एक अजमल आमिर कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया, जिसे बाद में फांसी दे दी गई.
BAM भूकंप, ईरान (26 दिसंबर 2003)
26 दिसंबर को ईरान के बाम शहर में 6.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे यह ऐतिहासिक शहर और आस-पास की बस्तियां काफी हद तक तबाह हो गईं. हजारों इमारतें ढह गईं और मरने वालों की संख्या के अलग-अलग अनुमान लगाए गए, जिनमें से लगभग 31,000 लोगों की मौत की बात बड़े पैमाने पर बताई गई.
अफगानिस्तान भूकंप (25-26 मार्च 2002)
25-26 मार्च की रात उत्तरी अफ़गानिस्तान में कई भूकंप आए, जिससे बगलान प्रांत के कुछ हिस्से बुरी तरह प्रभावित हुए. मिट्टी और ईंटों से बने घर ढह गए और हजारों लोग बेघर हो गए. शुरुआती अनुमानों में मरने वालों की संख्या 1,800 तक बताई गई थी, हालांकि बचाव और राहत कार्यों के दौरान बाद के आकलन में इसमें काफी अंतर सामने आया.
गुजरात भूकंप (26 जनवरी 2001)
जब पूरा देश 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मना रहा था. तभी गुजरात भूकंप के झटकों से दहल उठा. खासकर कच्छ इलाके में भयंकर तबाही मची. करीब 20000 लोग मारे गए और 166,000 लोग घायल हो गए.
एर्जिनकन भूकंप, तुर्किये (26-27 दिसंबर 1939)
तुर्किये के एर्जिनकन इलाके में 26 दिसंबर 1939 को 7.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे भयानक तबाही मची. हजारों इमारतें गिर गईं और करीब 32700 लोग मारे गए.