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तांडव, तबाही, त्राहिमाम...क्या मनहूस है 26 तारीख? आपदाओं से जुड़ा है दर्दनाक इतिहास

अगर इतिहास के पन्ने पलटे जाएं तो आप पाएंगे कि दुनिया की कई प्राकृतिक और मनहूस घटनाएं 26 तारीख को हुई हैं. जैसे हिंद महासागर में आई सुनामी, 26/11 मुंबई हमला, नेपाल त्रासदी समेत कई घटनाएं इसी का उदाहरण हैं.

Written ByRachit Kumar
Published: Sep 01, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 02:16 PM IST
तांडव, तबाही, त्राहिमाम...क्या मनहूस है 26 तारीख? आपदाओं से जुड़ा है दर्दनाक इतिहास

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Rachit Kumar

Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है. जी न्यूज में Best Performer अवॉर्ड भी मिल चुका है. जी न्यूज, आजतक और एबीपी न्यूज में शिफ्ट देखते हुए महामहिम, बिहार के बाहुबली सीरीज शुरू की और कई एक्सप्लेनर खबरों पर काम किया.  

इंडिया न्यूज और जनसत्ता में शिफ्ट देखने के साथ-साथ ट्रैफिक लाने वाली खबरों को तवज्जो दी. नवभारत टाइम्स से करियर की शुरुआत हुई और वहां तकरीबन ढाई साल तक फ्रंट पेज 2 और देश-विदेश के पन्नों की जिम्मेदारी संभाली. जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट और IIMC से डिप्लोमा करने  वाले रचित कुमार 13 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. आप Rachit.kumar@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. 

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