कानूनी मैदान में चला बोफोर्स का आखिरी 'गोला', 40 साल पुरानी कानूनी लड़ाई पर 'सुप्रीम' फुलस्टॉप, 4 दशक पुराने स्कैंडल की स्टोरी

Bofors Scandal Explained: 40 साल पुरानी कानूनी लड़ाई का परदा गिर चुका है. हम बात कर रहे हैं राजनीतिक तौर पर बेहद विवादित माने जाने वाले बोफोर्स केस की. गुरुवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी लंबित अपील को भी खारिज कर दिया. इसी के साथ चार दशक पुराने घोटाले से जुड़ी सभी न्यायिक कार्यवाही औपचारिक रूप से खत्म हो गई हैं.
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने वकील अजय के अग्रवाल की अपील पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. इस अपील में दिल्ली हाई कोर्ट के 2005 के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें हिंदुजा भाइयों और स्वीडिश हथियार बनाने वाली कंपनी एबी बोफोर्स के खिलाफ सभी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया गया था.
कोर्ट ने आरोपी श्रीचंद पी हिंदुजा और गोपीचंद पी हिंदुजा (जिनकी मौत हो चुकी है) के नाम हटाने के लिए अतिरिक्त समय की मांग को भी ठुकरा दिया और कहा कि मामले में और देरी नहीं की जा सकती. बेंच ने कहा कि चूंकि दिल्ली हाई कोर्ट पहले ही कार्यवाही रद्द कर चुका था और सीबीआई की अपील भी पहले खारिज हो चुकी थी, इसलिए इस मामले को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं था. आपको इस मामले की पूरी स्टोरी बताएंगे लेकिन पहले बताते हैं कि इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा था.
दिल्ली हाई कोर्ट ने 31 मई, 2005 को हिंदुजा भाइयों और बोफोर्स के खिलाफ सभी आरोप रद्द कर दिए थे. साथ ही, कोर्ट ने CBI की जांच की आलोचना भी की थी, जिसमें सरकारी खजाने से लगभग 250 करोड़ रुपये खर्च हुए थे. इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2018 में CBI की अपील को खारिज कर दिया था, क्योंकि इसे दायर करने में बिना किसी ठोस वजह के 4,522 दिनों की देरी हुई थी.
बोफोर्स विवाद 24 मार्च, 1986 को भारत सरकार और स्वीडिश कंपनी AB बोफोर्स के बीच 400 होवित्जर तोपों की खरीद के लिए हुई 1,437 करोड़ रुपये की डील से जुड़ा है.
1987 में स्वीडिश रेडियो ने आरोप लगाया कि भारतीय राजनेताओं और रक्षा अधिकारियों को गैर-कानूनी कमीशन दिया गया था, जिससे भारत के सबसे बड़े राजनीतिक घोटालों में से एक खड़ा हो गया.
स्वीडन के व्हिसलब्लोअर और पूर्व पुलिस चीफ स्टेन लिंडस्ट्रॉम के अनुसार, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बोफोर्स घोटाले में कोई रिश्वत ली थी.
उन्होंने कई अहम बातें भी बताईं, जिनमें यह भी शामिल है कि इतालवी व्यवसायी ओटावियो क्वात्रोची मुख्य दोषी था और उसके खिलाफ ठोस सबूत मौजूद थे.
लिंडस्ट्रॉम ने कहा कि राजीव गांधी ने क्वात्रोची को बचाने की कोशिशों को नजरअंदाज किया था. इसके अलावा, मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन का नाम गलत तरीके से इस घोटाले से जोड़ा था, ताकि लोगों का ध्यान इस मुद्दे से हटाया जा सके.
राजीव गांधी का नाम इस घोटाले से कैसे जुड़ा, जबकि उनकी संलिप्तता का कोई सबूत नहीं था, तो अब आपको बोफोर्स घोटाले की पूरी कहानी समझाते हैं.
जब यह घोटाला सामने आया, उसके बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया. सियासी गलियारों में आवाजें तेज हो गईं.
इस घोटाले की वजह से 1980 के दशक के आखिर में राजीव गांधी की सरकार में भारी उथल-पुथल मची थी. 22 जनवरी 1990 को, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में बोफोर्स के तत्कालीन प्रेसिडेंट मार्टिन अर्द्बो, कथित बिचौलिये विन चड्ढा और हिंदुजा बंधुओं के खिलाफ FIR दर्ज की.
आरोप लगाया गया था कि भारत और विदेश में कुछ सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों ने 1982 से 1987 के बीच एक आपराधिक साजिश रची थी, जिसके दौरान रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और जालसाजी हुई थी।
इस मामले में पहली चार्जशीट 22 अक्टूबर 1999 को चड्ढा, ओटावियो क्वात्रोची, पूर्व रक्षा सचिव एस के भटनागर, अर्द्बो और बोफोर्स कंपनी के खिलाफ दाखिल की गई थी. हिंदुजा बंधुओं के खिलाफ 9 अक्टूबर 2000 को एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई थी.
विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बोफोर्स घोटाले को सिर्फ मीडिया में आई एक खबर से बदलकर एक बड़े राष्ट्रीय राजनीतिक संकट में बदलने में अहम भूमिका निभाई थी. 1987 में रक्षा मंत्री के तौर पर, शुरुआत में तो वे कांग्रेस सरकार के साथ खड़े रहे, लेकिन जल्द ही उन्होंने बोफोर्स हथियारों के सौदे में कथित रिश्वतखोरी की अनौपचारिक जांच शुरू कर दी.
जब सिंह का तबादला वित्त मंत्रालय में हुआ और आखिरकार उन्हें कैबिनेट से हटा दिया गया, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले नेता के तौर पर पेश किया.
इसके बाद उन्होंने 'जन मोर्चा' शुरू किया, जो बाद में 'जनता दल' में मिल गया. सिंह ने बोफोर्स मामले को केंद्र में रखकर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत अभियान चलाया और लोगों के गुस्से को नारों के जरिए जाहिर किया.
हालांकि उन्होंने कभी भी उन सबूतों का सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया जिनके बारे में उनका दावा था कि वे उनके पास हैं, लेकिन उनके अभियान ने विपक्ष में नई जान फूंक दी और अलग-अलग विचारधारा वाली पार्टियों, जिनमें BJP और वामपंथी दल भी शामिल थे, को सफलतापूर्वक एकजुट कर दिया.
1989 के आम चुनावों में कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ा और उसकी सीटें 404 से घटकर 193 रह गईं. 2 दिसंबर 1989 को VP सिंह प्रधानमंत्री बने, जिन्हें विरोधी राजनीतिक समूहों का बाहरी समर्थन हासिल था. हालांकि उनका कार्यकाल छोटा रहा, लेकिन बोफोर्स मामले में उनकी भूमिका ने भारतीय राजनीतिक विमर्श को बदल दिया और भ्रष्टाचार को चुनावी राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया.
29 नवंबर 1989 को आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी के बहुत खराब प्रदर्शन के बाद राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. पार्टी, जिसके पास पहले 404 सीटें थीं, घटकर 193 सीटों पर आ गई. सीटों में इस भारी गिरावट की मुख्य वजह बोफोर्स घोटाले को माना गया.
1987 में, स्वीडन के एक रेडियो प्रसारण से पता चला कि यह कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय राजनेताओं और रक्षा अधिकारियों को कथित तौर पर लगभग 60 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई थी. 514 सदस्यों वाली लोकसभा में विपक्ष के पास सिर्फ 110 सांसद होने के बावजूद, उन्होंने 24 जून 1989 को इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया, जिससे यह मामला जनता और संसद में बहस का मुख्य विषय बना रहा.
इस घोटाले ने जनता में भारी आक्रोश पैदा किया और VP सिंह की अगुआई में पांच पार्टियों के गठबंधन 'नेशनल फ्रंट' के गठन का रास्ता साफ हो गया. हालांकि इस गठबंधन को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, लेकिन इसे BJP और वामपंथी पार्टियों से बाहरी समर्थन मिला, जिससे VP सिंह सरकार बनाने में सफल रहे.
हालांकि इस दौरान ओटावियो क्वात्रोची और गांधी परिवार, खासकर राजीव और सोनिया गांधी से करीबी रिश्तों का जिक्र होता रहा. इटली के बिजनेसमैन क्वात्रोची, बोफोर्स घोटाले में एक अहम व्यक्ति थे और कहा जाता है कि गांधी परिवार से अपनी नजदीकी की वजह से ही उन्हें इस डील में शामिल होने का मौका मिला था.
गंभीर आरोपों के बावजूद, बाद की सरकारों, जिनमें मनमोहन सिंह की सरकार भी शामिल थी, क्वात्रोची के बैंक अकाउंट्स को अनफ्रीज कर दिया. यहां तक कि बीजेपी के शासन में भी उनके खिलाफ कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं हुई.
इतना हंगामा होने के बावजूद, बोफोर्स घोटाला सजा के बजाय और ज्यादा सवाल खड़े करके खत्म हुआ. क्वात्रोची आजाद घूमते रहे, राजनीतिक गठबंधन बदलते रहे और जिस पारदर्शिता का वादा किया गया था, वह कभी पूरी तरह नहीं आ पाई. इसने न सिर्फ एक घोटाले को उजागर किया, बल्कि सजा से बच निकलने की एक व्यवस्थागत संस्कृति भी सामने आई. यानी एक ऐसी विरासत जो आज भी भारतीय राजनीति पर साया डाले हुए है.