/भविष्य में सबसे बड़ा संकट बेरोज़गारी नहीं, बल्कि विवेक और निर्णय क्षमता की कमी होगी

क्या आपने सोचा है कि आज मानव जीवन में पहले से ज्यादा जानकारी, मौके और विकल्प हैं? फिर भी, लोग निर्णय लेने में पहले से अधिक संघर्ष क्यों कर रहे हैं? चाहे करियर चुनना हो, नया व्यवसाय शुरू करना हो, सही निवेश करना हो, या व्यक्तिगत और पेशेवर रिश्तों से जुड़े फैसले करने हों. मेरे अनुभव से, आज के लोग सलाह तो लेते हैं, लेकिन फिर भी निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं. मेरे अनुसार, आने वाले वर्षों का सबसे बड़ा संकट केवल बेरोज़गारी, आर्थिक असमानता, या कोई तकनीकी बदलाव नहीं होगा. असल में, ये संकट निर्णय लेने की क्षमता का कमजोर होना होगा.
पिछले साढ़े तीन दशकों में मैंने उद्यमियों, व्यवसायियों, निवेशकों, पेशेवरों, राजनीतिक नेताओं और परिवारों के साथ काम करते हुए एक दिलचस्प पैटर्न देखा है. अधिकांश लोग जानकारी की कमी से नहीं, बल्कि सही निर्णय लेने में उलझन में हैं, और इसका कारण है जानकारी की अधिकता. जीवन में जानकारी बढ़ रही है, लेकिन स्पष्टता घट रही है. 1990 से मैंने विभिन्न वर्गों को सलाह दी है. एक समय था जब लोगों के सामने विकल्प सीमित होते थे. उन पर निर्णय लेना कठिन होता था, लेकिन उनकी दिशा अपेक्षाकृत स्पष्ट होती थी. आज की स्थिति उलट गई है. जानकारी की अधिकता ने उलझन पैदा कर दी है.
आज हर व्यक्ति, चाहे वह गांव में हो या बड़े शहर में, हजारों स्रोतों से जानकारी प्राप्त कर रहा है. न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, विशेषज्ञों की राय, टीवी पॉडकास्ट, वीडियो, और कई कंटेंट प्लेटफॉर्म लगातार सलाह दे रहे हैं. लेकिन परेशानी यह है कि जितनी अधिक जानकारी उपलब्ध है, उतनी ही बढ़ती है अनिश्चितता और उलझन. आज का आधुनिक मनुष्य के पास सूचना तो बहुत है, लेकिन स्पष्टता से नहीं.
मेरे दृष्टिकोण से, यह केवल सूचना का संकट नहीं है, बल्कि मानसिक संरचना का भी संकट है. अधिक विकल्प निर्णय लेने की दुश्मन बन सकते हैं. मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग मानते हैं कि अधिक विकल्प स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन मेरी सोच है कि एक सीमा के बाद, अधिक विकल्प निर्णय को कठिन बना देते हैं, जिससे मानसिक परेशानी बढ़ती है. जब सभी विकल्प संभावित रूप से सही दिखते हैं, तब गलत निर्णय का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में व्यक्ति कोई भी निर्णय लेने के बजाय निर्णय को टालने लगता है.
मेरे पास जो लोग अपनी समस्याओं के साथ आते हैं, मैंने देखा है कि आज का युवा, प्रतिभाशाली होने के बावजूद, अपने करियर की दिशा को लेकर परेशान और भ्रमित है. कई व्यवसायी अवसर देखते हैं, लेकिन सही समय पर कार्रवाई नहीं कर पाते. बहुत से निवेशक जानकारी लेते रहते हैं और विश्लेषण करते हैं, लेकिन निर्णय नहीं ले पाते, क्योंकि अधिक जानकारी निर्णय लेने में बाधा डालती है. मेरे अनुभव से, भविष्य में यह प्रवृत्ति और भी गहरी हो सकती है.
जानकारी का युग: सस्ती जानकारी होगी, निर्णय महंगे और अस्पष्ट. मैंने 1990 से जो देखा है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि आने वाले वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर व्यक्ति को, चाहे वह गांव का हो या शहर का, विशेषज्ञ स्तर की जानकारी प्रदान करेगा. इसमें सभी प्रकार की रिपोर्ट, सटीक विश्लेषण, अधिक डेटा, रणनीतियाँ, शोध और सुझाव सब कुछ कुछ समय में उपलब्ध होगा. लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न है. जब सभी को करियर, धन आदि के बारे में समान जानकारी मिलेगी, तब सफलता का महत्व और दूसरों से अधिक ज्ञानी या धनी दिखने का सुख कैसे प्राप्त होगा? मैंने देखा है कि लोग दूसरों से बड़े दिखने के लिए बहुत कुछ करते हैं. इसलिए मेरा मानना है कि आने वाले भविष्य में सबसे मूल्यवान कौशल केवल ज्ञान नहीं, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता होगी.
जो लोग अब खुश हैं, उन्हें सोचना होगा कि AI आपको विकल्प दे सकता है, लेकिन सही निर्णय आपको ही लेना होगा. अगर आप सोचते हैं कि AI द्वारा दिए गए सुझावों के माध्यम से बुरे समय का सामना कर लेंगे, तो यह आपका भ्रम है. साहस आपको ही दिखाना होगा. AI आपको असीमित डेटा दे सकता है, लेकिन उस डेटा से लाभ उठाने के लिए आपका विवेक आवश्यक है. यही वह क्षेत्र है जहां मानव चेतना की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी.
मेरे दृष्टिकोण से, भविष्य में अवसरों की कमी नहीं होगी, और जानकारी भी कम नहीं होगी. तकनीक और जानकारी लगातार मजबूत होती जाएगी. लेकिन जो व्यक्ति स्पष्ट सोच रखेगा, भावनात्मक रूप से संतुलित होगा और सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करेगा, वही अनिश्चित भविष्य में आगे बढ़ पाएगा.
आने वाले वर्षों का सबसे बड़ा संकट बेरोज़गारी नहीं, बल्कि निर्णय लेने की घटती क्षमता हो सकती है. मैं रोज़ देखता और अनुभव करता हूँ कि जब लोग मेरे पास अपने करियर और निजी जीवन के बारे में बात करते हैं. शायद इसलिए भविष्य की सबसे बड़ी संपत्ति धन, स्थिति, डिग्री या तकनीक नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता होगी. यही मनुष्य को स्वतंत्रता और मानसिक शांति देगी.