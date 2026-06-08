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भविष्य में सबसे बड़ा संकट बेरोज़गारी नहीं, बल्कि विवेक और निर्णय क्षमता की कमी होगी

आज जानकारी और विकल्पों की भरमार है, लेकिन निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होती जा रही है. AI के दौर में ज्ञान सभी को मिलेगा, पर सफलता उसी को मिलेगी जो स्पष्ट सोच, भावनात्मक संतुलन और विवेकपूर्ण फैसले लेने की क्षमता विकसित करेगा. यही भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी होगी.

Written ByAshok Aacharya
Published: Jun 08, 2026, 09:28 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:29 PM IST
भविष्य में सबसे बड़ा संकट बेरोज़गारी नहीं, बल्कि विवेक और निर्णय क्षमता की कमी होगी

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Ashok Aacharya

Ashok Aacharya

विश्व विख्यात अशोक आचार्य पिछले साढ़े तीन दशकों से मानव चेतना, वैदिक ज्ञान, नेतृत्व, वैश्विक प्रवृत्तियों, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक चक्रों और भविष्य के उभरते आयामों पर देश विदेश के लोगों को परामर्श एवं अध्ययन कर रहे हैं। उनके  विचार आधुनिक जीवन, आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता और भविष्य की चुनौतियों के बीच एक व्यावहारिक सेतु प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं.

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