/भविष्य में सबसे बड़ा संकट बेरोज़गारी नहीं, बल्कि विवेक और निर्णय क्षमता की कमी होगी

जानकारी का युग: सस्ती जानकारी होगी, निर्णय महंगे और अस्पष्ट. मैंने 1990 से जो देखा है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि आने वाले वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर व्यक्ति को, चाहे वह गांव का हो या शहर का, विशेषज्ञ स्तर की जानकारी प्रदान करेगा. इसमें सभी प्रकार की रिपोर्ट, सटीक विश्लेषण, अधिक डेटा, रणनीतियाँ, शोध और सुझाव सब कुछ कुछ समय में उपलब्ध होगा. लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न है. जब सभी को करियर, धन आदि के बारे में समान जानकारी मिलेगी, तब सफलता का महत्व और दूसरों से अधिक ज्ञानी या धनी दिखने का सुख कैसे प्राप्त होगा? मैंने देखा है कि लोग दूसरों से बड़े दिखने के लिए बहुत कुछ करते हैं. इसलिए मेरा मानना है कि आने वाले भविष्य में सबसे मूल्यवान कौशल केवल ज्ञान नहीं, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता होगी.