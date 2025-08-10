कपल पर चढ़ा रोमांस का भूत, कार की छत पर करने लगे स्टंट, खतरनाक वीडियो ने उड़ाए होश

Viral Video: पुणे से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है. यहां की सड़कों पर एक कपल ने नियमों की धज्जियां उड़ा दी. कपल ने खराडी इलाके की सड़कों पर चलती कार के छत पर बैठ रोमांटिक पोज दिया. कपल की ये हरकत किसी ने कैमरे में कैद कर ली.
Pune Viral Video: सोशल मीडिया पर अक्सर कोई न कोई वीडियो ऐसा वायरल होता है जो लोगों को टेंशन में डाल देता है. एक ऐसा ही वीडियो पुणे की सड़कों से सामने आया है. यहां पर एक कपल को वायरल होने का ऐसा शौक चढ़ा कि इस कपल ने नियमों की धज्जियां उड़ा दी. कपल ने खराडी इलाके की सड़कों पर चलती कार के छत पर बैठ कर स्टंट किया और रोमांटिक पोज दिया. कपल का वीडियो किसी ने कैमरे में कैद कर लिया जो इस समय तेजी से वायरल हो रहा है.
वीडियो हुआ वायरल
वीडियो में देखा जा सकता है कि एक रेड और ब्लैक कलर की थार है और उस पर कपल बैठे हुए हैं. रोड से गुजर रही गाड़ियों की लाइट से कपल का रोमांटिक पोज भी नजर आ रहा है, इस कार के बगल से एक व्हाइट कलर की गाड़ी भी निकल रही है. जान जोखिम में रखकर कपल स्टंट कर रहे हैं. यह कोई पहला मामला नहीं है जब कानून को हाथ में लिया गया है इससे पहले खेड़ शिवपुर के पास शिंदेवाड़ी से भी एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक युवती चलती मोटरसाइकिल के पेट्रोल टैंक पर पीछे की ओर बैठी दिखाई दे रही थी, जबकि सवार गाड़ी चला रहा था.
उस पर कमेंट करते हुए एक यूजर्स ने लिखा था कि घर पर पुलिस की चालान भी बेहतर अमाउंट वाला पहुंच चुका होगा. एक अन्य ने लिखा कि हमको तो दोनों एक नंबर के गधे लग रहे हैं अभी कोई दुर्घटना हो जाए तो सरकार को दोष देंगे, इनकी सार्वजनिक जगह पर किया गए इस हरकत से दुर्घटना हो सकती थी. इस बाइक सवार चालक की बाइक सीज करनी चाहिए और बाइक मालिक पर कठोर कार्यवाही करनी चाहिए. नीच हरकत है.
बता दें कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के अनुसार अगर आप खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाते हैं तो इसके लिए आपको 10,000 रुपये (न्यूनतम 1,000 रुपये) तक का जुर्माना और एक साल तक की कैद भी हो सकती है.