कपल पर चढ़ा रोमांस का भूत, कार की छत पर करने लगे स्टंट, खतरनाक वीडियो ने उड़ाए होश
Advertisement
trendingNow12875208
Hindi Newsजरा हटके

कपल पर चढ़ा रोमांस का भूत, कार की छत पर करने लगे स्टंट, खतरनाक वीडियो ने उड़ाए होश

Viral Video: पुणे से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है. यहां की सड़कों पर एक कपल ने नियमों की धज्जियां उड़ा दी. कपल ने खराडी इलाके की सड़कों पर चलती कार के छत पर बैठ रोमांटिक पोज दिया. कपल की ये हरकत किसी ने कैमरे में कैद कर ली. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 10, 2025, 08:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कपल पर चढ़ा रोमांस का भूत, कार की छत पर करने लगे स्टंट, खतरनाक वीडियो ने उड़ाए होश

Pune Viral Video: सोशल मीडिया पर अक्सर कोई न कोई वीडियो ऐसा वायरल होता है जो लोगों को टेंशन में डाल देता है. एक ऐसा ही वीडियो पुणे की सड़कों से सामने आया है. यहां पर एक कपल को वायरल होने का ऐसा शौक चढ़ा कि इस कपल ने नियमों की धज्जियां उड़ा दी. कपल ने खराडी इलाके की सड़कों पर चलती कार के छत पर बैठ कर स्टंट किया और रोमांटिक पोज दिया. कपल का वीडियो किसी ने कैमरे में कैद कर लिया जो इस समय तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो हुआ वायरल 
वीडियो में देखा जा सकता है कि एक रेड और ब्लैक कलर की थार है और उस पर कपल बैठे हुए हैं. रोड से गुजर रही गाड़ियों की लाइट से कपल का रोमांटिक पोज भी नजर आ रहा है, इस कार के बगल से एक व्हाइट कलर की गाड़ी भी निकल रही है. जान जोखिम में रखकर कपल स्टंट कर रहे हैं. यह कोई पहला मामला नहीं है जब कानून को हाथ में लिया गया है इससे पहले खेड़ शिवपुर के पास शिंदेवाड़ी से भी एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक युवती चलती मोटरसाइकिल के पेट्रोल टैंक पर पीछे की ओर बैठी दिखाई दे रही थी, जबकि सवार गाड़ी चला रहा था.

 

उस पर कमेंट करते हुए एक यूजर्स ने लिखा था कि घर पर पुलिस की चालान भी बेहतर अमाउंट वाला पहुंच चुका होगा. एक अन्य ने लिखा कि हमको तो दोनों एक नंबर के गधे लग रहे हैं अभी कोई दुर्घटना हो जाए तो सरकार को दोष देंगे, इनकी सार्वजनिक जगह पर किया गए इस हरकत से दुर्घटना हो सकती थी. इस बाइक सवार चालक की बाइक सीज करनी चाहिए और बाइक मालिक पर कठोर कार्यवाही करनी चाहिए. नीच हरकत है.

बता दें कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के अनुसार अगर आप खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाते हैं तो इसके लिए आपको 10,000 रुपये (न्यूनतम 1,000 रुपये) तक का जुर्माना और एक साल तक की कैद भी हो सकती है.

About the Author
author img
अभिनव त्रिपाठी

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Viral Video

Trending news

'वो निचले स्तर की, बात करना बेकार है', अपनी पार्टी की नेता पर क्यों भड़के बनर्जी
Kalyan Banerjee
'वो निचले स्तर की, बात करना बेकार है', अपनी पार्टी की नेता पर क्यों भड़के बनर्जी
कपल पर चढ़ा रोमांस का भूत, कार की छत पर करने लगे स्टंट, खतरनाक वीडियो ने उड़ाए होश
Viral Video
कपल पर चढ़ा रोमांस का भूत, कार की छत पर करने लगे स्टंट, खतरनाक वीडियो ने उड़ाए होश
इस राज्य में सीएम ने दिया महिलाओं को बड़ा तोहफा, हर मां के खाते में आएंगे ₹40,000
Sikkim
इस राज्य में सीएम ने दिया महिलाओं को बड़ा तोहफा, हर मां के खाते में आएंगे ₹40,000
'गठबंधन में सब ठीक, मेरे दिल्ली दौरे से विपक्ष को लगती है मिर्ची', क्या बोले शिंदे?
Eknath Shinde
'गठबंधन में सब ठीक, मेरे दिल्ली दौरे से विपक्ष को लगती है मिर्ची', क्या बोले शिंदे?
PAK के सामने अब नेवी दिखाएगी ताकत, अरब सागर में गरजेगी जलसेना, दो दिन मचेगा कहर
Indian Navy
PAK के सामने अब नेवी दिखाएगी ताकत, अरब सागर में गरजेगी जलसेना, दो दिन मचेगा कहर
शकुन रानी ने सच में दो बार वोट डाला? राहुल गांधी के दावे पर चुनाव आयोग का नोटिस
rahul gandhi news
शकुन रानी ने सच में दो बार वोट डाला? राहुल गांधी के दावे पर चुनाव आयोग का नोटिस
ISRO स्पेस में भेजेगा US का भारी-भरकम सैटेलाइट, भारत की ताकत से दुनिया भी सन्न
ISRO
ISRO स्पेस में भेजेगा US का भारी-भरकम सैटेलाइट, भारत की ताकत से दुनिया भी सन्न
पीएम के कानों में खुसुर-फुसर करते दिखे डिप्टी CM शिवकुमार, कांग्रेस को चुभेगी तस्वीर
Karnataka News
पीएम के कानों में खुसुर-फुसर करते दिखे डिप्टी CM शिवकुमार, कांग्रेस को चुभेगी तस्वीर
ट्रंप ने बहुत मनमानी कर ली, अब भारत की बारी; टैरिफ के खिलाफ मिलेगा करारा जवाब
Donal trump
ट्रंप ने बहुत मनमानी कर ली, अब भारत की बारी; टैरिफ के खिलाफ मिलेगा करारा जवाब
कराची पोर्ट पर ब्रह्मोस दागने के लिए तैयार थी नौसेना, फिर पीएम ने क्या कहा था?
indian navy news
कराची पोर्ट पर ब्रह्मोस दागने के लिए तैयार थी नौसेना, फिर पीएम ने क्या कहा था?
;