भरत भूषण तिवारी के मामले में अलग-अलग तर्क- कुतर्क चल रहे हैं . एक विशेष जाति वर्ग के लोग भरत जो कि मृत हैं उसके बारे में अपशब्दों और गालियों का प्रयोग लगतार कर रहे हैं . ऐसा करके वो खुद या तो अपने निजी दुर्भावना का परिचय दे रहे हैं या फिर उनकी फितरत यही है उनके संस्कार यही हैं . उनके बारे में क्या कहा जाए . बस इतना कि वो भविष्य में अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं . भरत के बारे में अपशब्द और गालियों का इस्तेमाल करके वो समाजिक संस्कृति पर प्रहार कर रहे हैं . भारतीय संस्कृति में किसी मृत व्यक्ति के प्रति गाली-गलौच शब्दों का प्रयोग कोई नहीं करता . इसलिए जो भी ऐसा कर रहे हैं कल को कोई उन्हें भी ऐसे ही कह सकता है, जो कि गलत होगा.
दूसरा भरत के खिलाफ एक मामला किसी भी अदालत या थाने में नहीं चल रहा है . वो पेशेवर अपराधी बिल्कुल नहीं था . ये बात साबित हो चुकी है.
तीसरा सरकार ने पुलिसकर्मियों को निलंबित करके एक तरह से बता दिया है कि गलती तो पुलिस से हुई है और तमाम वीडियो यही साबित करते हैं कि उसने बंदूक फेंक दी थी उसके बाद उसको गोली मारी गई . जबतक वो लाइव फेसबुक पर था पुलिस ने गोली नहीं मारी . जैसे ही उसने बंदूक फेंकी पुलिस ने उसे कब्जे में लिया उसका फोन लिया फिर गोली मारी, वरना गोली मारने का भी लाइव आ ही जाता . माने पुलिस अपने इगो में ये सब कर गई या साजिश है इसका पता तो न्यायिक जांच में चलेगा.
चौथा भारत में तो दुर्दांत अपराधी आतंकवादी तक को आत्मसमर्पण करने का मौका मिला . फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया तो पुलिस ने उसे गोली नहीं मार दी . नक्सल के कई लोगों के आत्मसमपर्ण हुए पुलिस ने गोली नहीं मार दी . कई उदारहण हैं इस मामले में.
भरत तो अपराधी नहीं था फिर भी पिस्तौल फेंकने के बाद पुलिस ने गोली मार दी और एक गोली नहीं, कई गोली मारी
जिस तरह जीतन राम मांझी जी का बेतुका बयान आया है कि कोई पिस्टल लहरायेगा, तो पुलिस छोड़ देगा . अरे जीतन जी पुलिस पकड़ेगा गोली नहीं मार देगा . आपके किसी रिश्तेदार को शराब के साथ पकड़ा, तो काहे उस समय रो रहे थे . भूल जाते हैं क्या .
अब सवाल है जाति का, तो भरत ने हर जाति के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी . जाकर उस गांव के गरीबों से पूछिए, वो उसे भगवान मान रहे हैं .वो रोज उनका हालचाल लेता. उनके लिए स्थानीय प्रशासन से लड़कर बिजली लगवाया . उसकी इतनी भर तो मांग थी कि बरसात में बाढ़ में विस्थापित गरीब लोगों के घर ना डूबे, बस मिट्टी भरवा दीजिए . कहीं कोई नहीं सुन रहा था . वो लाचार-विह्वल हो गया था .
उसे जाति के एंगल में देखना नहीं चाहिए . जिस जाति के लोग उसे गाली-गलौच कर रहे. वो खुद के गिरेबां में झांक कर देखें कि कभी किसी गरीब के हक के लिए सीधे भिड़े हैं किसी से .
भरत जैसा किसी के साथ ना हो,ये आवाज इसलिए उठी है . समाज संवेदना शून्य नहीं है इसलिए अन्याय के खिलाफ आवाज उठी है . अगर आवाज नहीं उठेगी, तो याद रखिए आपको हमको किसी को भी कभी भी कोई ताकतवर उठाके गोली नहीं भी मारे, थाने ले जाकर सौ डंडे मारता रहेगा.
इसलिए अभी मौका है भरत पर हुए अन्याय के खिलाफ एक शब्द जरूर लिखिए,वरना क्या पता कल कहीं आपकी बारी हो गोली ना सही कोई डंडा ही दो लगा देगा, तो क्या अन्याय नहीं लगेगा .
उठाइए आवाज हर अन्याय के खिलाफ इससे पहले की देर हो जाए.
जय हिंद
ये लोकतंत्र की आवाज है.