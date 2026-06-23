भरत भूषण तिवारी के मामले में अलग-अलग तर्क- कुतर्क चल रहे हैं . एक विशेष जाति वर्ग के लोग भरत जो कि मृत हैं उसके बारे में अपशब्दों और गालियों का प्रयोग लगतार कर रहे हैं . ऐसा करके वो खुद या तो अपने निजी दुर्भावना का परिचय दे रहे हैं या फिर उनकी फितरत यही है उनके संस्कार यही हैं . उनके बारे में क्या कहा जाए . बस इतना कि वो भविष्य में अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं . भरत के बारे में अपशब्द और गालियों का इस्तेमाल करके वो समाजिक संस्कृति पर प्रहार कर रहे हैं . भारतीय संस्कृति में किसी मृत व्यक्ति के प्रति गाली-गलौच शब्दों का प्रयोग कोई नहीं करता . इसलिए जो भी ऐसा कर रहे हैं कल को कोई उन्हें भी ऐसे ही कह सकता है, जो कि गलत होगा.