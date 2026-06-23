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इंसाफ का तकाजा है, लोकतंत्र में अन्याय के खिलाफ आवाज उठती रहनी चाहिए

भरत भूषण तिवारी के मामले में अलग-अलग तर्क- कुतर्क चल रहे हैं . एक विशेष जाति वर्ग के लोग भरत जो कि मृत हैं उसके बारे में अपशब्दों और गालियों का प्रयोग लगतार कर रहे हैं . ऐसा करके वो खुद या तो अपने निजी दुर्भावना का परिचय दे रहे हैं या फिर उनकी फितरत यही है उनके संस्कार यही हैं .

Written BySatya Prakash MishraEdited By:Haresh Kumar
Published: Jun 23, 2026, 03:02 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 03:05 PM IST
इंसाफ का तकाजा है, लोकतंत्र में अन्याय के खिलाफ आवाज उठती रहनी चाहिए

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Satya Prakash Mishra

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JDU Leader and Political Analyst

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