अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर केवल गुलाबी बलुआ पत्थर, नक्काशीदार खंभों और प्राचीन संगमरमर से बनी कोई भौतिक संरचना नहीं है, यह दुनिया भर के एक अरब से अधिक हिंदुओं की जीवित और धड़कती हुई आत्मा का प्रतीक है, जिसके लिए हम अपनी छात्र अवस्था में कार सेवक के रूप में ईटे हाथों में लेकर “सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे” नारे के उद्घोष के साथ रास्ते में हमें उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में डिटेन किया गया और केंद्रीय कारागार बरेली में जेल की कठिन यातनाएँ तक झेली, जिसका सर्टिफिकेट आज भी हमारे लिए एक अमूल्य निधि है, सदियों तक, हमारे पूर्वजों ने इतिहास के सबसे अंधकारमय दौर में भी न्याय की उम्मीद में भक्ति की लौ को जलाए रखा, देश की सर्वोच्च अदालतों में राम मंदिर के लिए लंबी और जटिल कानूनी लड़ाई लड़ने का हमें गौरव प्राप्त होने के कारण, यह पवित्र स्थान हमारे लिए बेहद व्यक्तिगत है, सर्वोच्च न्यायालय में पेश किए गए हमारे एवं हमारे साथियों के तर्क, इतिहास का हर साक्ष्य और अंततः रखी गई हर ईंट इस सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संघर्ष के अटूट धैर्य का गवाह थी,