Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /भक्त की पीड़ा, संघर्षकर्ता का विश्वास, क्यों अयोध्या की चोरी सनातन धर्म को नहीं हिला पाएगी?

भक्त की पीड़ा, संघर्षकर्ता का विश्वास, क्यों अयोध्या की चोरी सनातन धर्म को नहीं हिला पाएगी?

अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर केवल गुलाबी बलुआ पत्थर, नक्काशीदार खंभों और प्राचीन संगमरमर से बनी कोई भौतिक संरचना नहीं है, यह दुनिया भर के एक अरब से अधिक हिंदुओं की जीवित और धड़कती हुई आत्मा का प्रतीक है, जिसके लिए हम अपनी छात्र अवस्था में कार सेवक के रूप में ईटे हाथों में लेकर “सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे” नारे के उद्घोष लगाते हुए गिरफ्तारी दी थी

Written ByDr. AP Singh
Published: Jun 26, 2026, 02:09 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 02:12 PM IST
भक्त की पीड़ा, संघर्षकर्ता का विश्वास, क्यों अयोध्या की चोरी सनातन धर्म को नहीं हिला पाएगी?

About the Author

Dr. AP Singh

Dr. AP Singh

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भारतीय होकर मरना चाहती हूं... 94 साल की 'दादी' ने की दुहाई, लौटाई US की नागरिकता
Indian46 min ago
2
Vaibhav Sooryavanshi55 min ago
3
mp news56 min ago
4
ICC Women's T20 World Cup 20261 hr ago
5
human limb regeneration1 hr ago