अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर केवल गुलाबी बलुआ पत्थर, नक्काशीदार खंभों और प्राचीन संगमरमर से बनी कोई भौतिक संरचना नहीं है, यह दुनिया भर के एक अरब से अधिक हिंदुओं की जीवित और धड़कती हुई आत्मा का प्रतीक है, जिसके लिए हम अपनी छात्र अवस्था में कार सेवक के रूप में ईटे हाथों में लेकर “सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे” नारे के उद्घोष के साथ रास्ते में हमें उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में डिटेन किया गया और केंद्रीय कारागार बरेली में जेल की कठिन यातनाएँ तक झेली, जिसका सर्टिफिकेट आज भी हमारे लिए एक अमूल्य निधि है, सदियों तक, हमारे पूर्वजों ने इतिहास के सबसे अंधकारमय दौर में भी न्याय की उम्मीद में भक्ति की लौ को जलाए रखा, देश की सर्वोच्च अदालतों में राम मंदिर के लिए लंबी और जटिल कानूनी लड़ाई लड़ने का हमें गौरव प्राप्त होने के कारण, यह पवित्र स्थान हमारे लिए बेहद व्यक्तिगत है, सर्वोच्च न्यायालय में पेश किए गए हमारे एवं हमारे साथियों के तर्क, इतिहास का हर साक्ष्य और अंततः रखी गई हर ईंट इस सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संघर्ष के अटूट धैर्य का गवाह थी,
इसलिए, मंदिर परिसर के भीतर दान और पवित्र चढ़ावे की बड़े पैमाने पर हुई चोरी के हालिया खुलासों ने एक ऐसी पीड़ा दी है, जिसे शब्दों में बयां करना कठिन है, यह सोचना भी दिल दहला देने वाला है कि जिन व्यक्तियों को भगवान की संपत्ति के प्रबंधन का जिम्मा सौंपा गया था, वे कथित तौर पर गबन में शामिल हो सकते हैं, यह करोड़ों भक्तों के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात है, हालांकि, इस घटना से गहरा दुख जरूर हुआ है, लेकिन यह हमारी आध्यात्मिक नींव को हिला नहीं सकती, कानून के शासन-प्रशासन के संकल्प और सनातन धर्म की शाश्वत यात्रा में हमारा विश्वास पूरी तरह से अडिग है,
पीढ़ियों से, वैश्विक हिंदू समुदाय ने प्रभु राम लला को उनके जन्मस्थान पर पुनः विराजमान देखने के लिए लगभग 500 वर्षों का इंतजार किया, जब अंततः ऐतिहासिक न्यायिक निर्णय आया, तो अयोध्या में जो धन और अर्पण आया, वह किसी बड़े कॉरपोरेट प्रायोजन से नहीं, बल्कि आम लोगों की शुद्ध, निश्छल भक्ति से प्रेरित था,
पवित्र दान पेटियों में जमा किया गया एक-एक रुपया, किसी बुजुर्ग द्वारा सौंपी गई सोने की चेन, या एक साधारण परिवार द्वारा अर्पित की गई चांदी की ईंट, लाखों लोगों की उम्मीदों, पसीने और आंसुओं की पूंजी थी, लोगों ने अपने प्रभु के सम्मान में अपनी क्षमता से बढ़कर योगदान दिया, अब यह पता चलना कि अंदरूनी लोगों ने कथित तौर पर इन बड़ी राशियों में हेरफेर किया, असली कीमती सामानों को नकली से बदला और खातों का कुप्रबंधन किया, देश की सामूहिक चेतना पर सीधा हमला है, इस भूमि की पवित्रता की रक्षा के लिए सालों तक कानूनी लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति के रूप में, इसे व्यक्तिगत लालच का खेल बनते देखना एक गहरे घाव की तरह है, यह एक ऐसा विश्वासघात है, जिसे नजरअंदाज या माफ नहीं किया जा सकता,
भले ही इस वित्तीय और प्रशासनिक गड़बड़ी का पैमाना निराशाजनक है, लेकिन न्याय मिलने में कोई संदेह नहीं है, मेरा पूर्ण विश्वास उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके द्वारा तैनात की गई उच्च स्तरीय विशेष जांच दल (SIT) पर पूरी तरह टिकी हुई है,
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, इसमें कोई समझौता, कोई लीपापोती और कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उन्होंने आदेश दिया है कि एक कठोर और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से "दूध का दूध और पानी का पानी" किया जाए, शीर्ष फोरेंसिक ऑडिटर्स, साइबर विशेषज्ञों और अनुभवी जांचकर्ताओं से बनी एसआईटी ने वित्तीय रिकॉर्ड जब्त करने, सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा करने और संदिग्ध प्रशासनिक अधिकारियों से पूछताछ करने के लिए तेजी से कदम उठाए हैं,
एक ऐसी व्यवस्था में जहां भ्रष्ट नेटवर्क अक्सर नौकरशाही की आड़ में खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, राज्य सरकार का यह सख्त रुख एक कड़ा संदेश देता है, कोई भी दोषी, चाहे उसका वित्तीय कद, सामाजिक स्थिति या संस्थागत संबंध कुछ भी हों, कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएगा, चुराए गए एक-एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी,
इस तरह का संकट केवल अपराधियों को पकड़ने से हल नहीं होता; इसके लिए पवित्र संस्थाओं के प्रबंधन में एक पूर्ण संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता है, वर्तमान जांच को पारदर्शिता की एक ऐसी उन्नत प्रणाली स्थापित करने के लिए आधार बनना चाहिए, जो मानवीय लालच के लिए कोई जगह न छोड़े,
* डिजिटल लेजर ट्रैकिंग: नकद, सोना या चांदी, हर एक दान को तुरंत डिजिटल रूप से दर्ज किया जाना चाहिए और प्राप्त करने वाले अधिकारी का बायोमेट्रिक सत्यापन होना चाहिए,
* स्वतंत्र बाहरी ऑडिट: प्रतिष्ठित बाहरी एजेंसियों द्वारा नियमित, त्रैमासिक वित्तीय समीक्षा की जानी चाहिए ताकि संस्थागत ढिलाई को रोका जा सके,
* कर्मचारियों की सख्त जांच: मंदिर के धर्मनिरपेक्ष और वित्तीय कर्तव्यों को संभालने के लिए नियुक्त किए जाने वाले किसी भी व्यक्ति की पृष्ठभूमि की गहन जांच होनी चाहिए, ताकि उनकी नैतिक सत्यनिष्ठा सुनिश्चित की जा सके,
इन कड़े उपायों को लागू करके, मंदिर प्रशासन इस कठिन समय को संस्थागत ईमानदारी के लिए एक वैश्विक मानक में बदल सकता है,
यह संकट हमारे लचीलेपन और धैर्य की परीक्षा है, हमारी यात्रा का अंत नहीं, इतिहास गवाह है कि सनातन धर्म ने क्रूर विदेशी आक्रमणों, सुनियोजित मंदिर विनाशों और आंतरिक सबवर्सन का सामना किया है और जीवित रहा है, यह इसलिए कायम रहा, क्योंकि यह किसी व्यक्ति, समिति या नश्वर संस्थाओं पर निर्भर नहीं है, यह इसलिए फलता-फूलता है, क्योंकि इसकी जड़ें शाश्वत सत्य और ब्रह्मांडीय धर्म में हैं,
कुछ भ्रष्ट चरित्रों का क्षणिक लालच अयोध्या की आध्यात्मिक चमक को कम नहीं कर सकता, मंदिर का भौतिक और प्रबंधकीय रूप से शुद्धिकरण किया जाएगा, दोषियों को कठोर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और व्यवस्था को सुधारा जाएगा, दुनिया जान ले कि जो लोग महाप्रभु श्री राम के खजाने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, वे अंततः कानून और कर्म के सिद्धांत द्वारा नष्ट हो जाएंगे, सनातन धर्म अटूट, अजेय और शाश्वत रूप से सदैव चमकता रहेगा,