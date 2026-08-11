/FCRA Bill पर क्यों फूंक-फूंककर कदम बढ़ा रही सरकार, चर्च नाराज, राज्य आमने-सामने; US की एंट्री...अब JPC क्यों?

केंद्र सरकार ने फॉरन फंडिंग से जुड़े बिल FCRA को सीधे संसद पेश किए जाने की बजाए, JPC को की तैयारी कर रही है. सरकार की तरफ से ऐसे संकेत पहले ही मिल गए थे. सोमवार को हुई व्यापार सलाहकार समिति (BAC) की मीटिंग में FCRA बिल पर कोई चर्चा नहीं हुई थी. यह बिल 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था. जबकि विपक्ष लगातार इस बिल का विरोध कर रहा है, साथ ही कई राज्य भी इस बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं. ऐसे में जानते हैं कि आखिर बिल क्या है, विवाद क्यों है, पिछले बिलों से कितना अलग है.
सबसे पहले जानते हैं कि FCRA क्या है? FCRA की फुल फॉर्म Foreign Contribution (Regulation) Act है. आसान भाषा में इसका मतलब है कि भारत के अंदर चंदे की शक्ल में आने वाले विदेशी पैसे पर नजर रखी जाए. सरकार को यह पता हो कि पैसा किस संस्था को मिल रहा है, किस काम पर खर्च हो रहा है, कही उस पैसे का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में तो नहीं हो रहा.
हालांकि इससे संबंधित पहले से ही कानून मौजूद है. सबसे पहले 1976 में पहली बार विदेशी फंडिंग को विनियमित करने के लिए कानून लागू किया गया. हालांकि 2010 में पुराने कानून को निरस्त कर नया (Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010) लागू किया गया. अब 2010 वाले कानून में भी कुछ सुधार के बाद नया बिल लाया जा रहा है. चलिए 2010 के कानून और 2026 वाले बिल में अंतर समझते हैं.
|मौजूदा FCRA कानून, 2010
|प्रस्तावित FCRA कानून, 2026
|विदेश से मिलने वाले पैसे पर नजर रखी जाती है.
|विदेशी पैसे के साथ उससे बनी संपत्ति पर भी ज्यादा नजर रखने की व्यवस्था होगी.
|विदेश से पैसा लेने के लिए संस्था को FCRA रजिस्ट्रेशन या पहले से मंजूरी लेनी होती है.
|यह नियम आगे भी रहेगा.
|FCRA रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए होता है. इसके बाद उसे फिर से रिन्यू कराना पड़ता है.
|5 साल वाला नियम जारी रहेगा.
|रजिस्ट्रेशन खत्म होने पर संस्था विदेशी पैसा नहीं ले सकती. संपत्ति को लेकर कानून में कुछ नियम पहले से हैं.
|रजिस्ट्रेशन खत्म होने पर विदेशी पैसे और उससे बनी संपत्ति को लेकर ज्यादा साफ नियम होंगे.
|विदेशी पैसे से बनी संपत्ति को लेकर कानून में पहले से कुछ प्रावधान हैं.
|ऐसी संपत्ति की देखरेख के लिए सरकार की ओर से एक खास अधिकारी या संस्था की व्यवस्था होगी.
|रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद संपत्ति को संभालने की प्रक्रिया इतनी साफ नहीं है.
|कुछ मामलों में संपत्ति को कुछ समय के लिए सरकारी निगरानी में रखने का रास्ता बनाया जाएगा.
|संपत्ति हमेशा के लिए सरकारी संस्था के पास जाने की प्रक्रिया साफ तौर पर तय नहीं है.
|कुछ हालात में संपत्ति हमेशा के लिए सरकारी संस्था के पास जा सकती है.
|धार्मिक संस्थाओं पर भी FCRA के सामान्य नियम लागू होते हैं.
|अगर धार्मिक स्थल सरकारी निगरानी में आता है तो उसका धार्मिक स्वरूप बनाए रखने की बात कही गई है.
|FCRA से जुड़े मामलों में मौजूदा नियमों के तहत जांच होती है.
|जांच शुरू करने से पहले केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी करने का प्रस्ताव है.
|कुछ मामलों में नियम तोड़ने पर 5 साल तक की जेल हो सकती है.
|अधिकतम जेल की सजा 1 साल करने का प्रस्ताव है.
|संस्था विदेशी पैसे का अधिकतम 20 प्रतिशत प्रशासनिक काम में खर्च कर सकती है.
|20 प्रतिशत की सीमा जारी रहेगी.
|विदेशी पैसा दूसरी संस्था को देने पर सामान्य तौर पर रोक है.
|यह रोक आगे भी जारी रहेगी.
|संस्था के पास सरकारी फैसले को चुनौती देने के मौजूदा कानूनी रास्ते हैं.
|फैसले के खिलाफ दोबारा समीक्षा और जिला जज के पास अपील का रास्ता साफ करने का प्रस्ताव है.
|मुख्य ध्यान इस बात पर है कि विदेशी पैसा कहां से आया और कहां खर्च हुआ.
|ध्यान विदेशी पैसे के साथ उससे बनी संपत्ति पर भी रहेगा.
अब अगर बात करें कि यह बिल संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को क्यों भेजने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसके कई जवाब हैं. सबसे पहली बात यह है कि नए बिल में विदेशी पैसे से खरीदी या बनाई गई संपत्ति को लेकर सरकार को ज्यादा अधिकार देने की बात है.
नागालैंड और मिजोरम जैसे राज्यों की सरकारों ने भी बिल को JPC के पास भेजकर विस्तार से जांच कराने की मांग की है. इन राज्यों में चर्च और धार्मिक संस्थाओं की भूमिका काफी बड़ी है, इसलिए वहां इस बिल को लेकर ज्यादा चिंता दिखाई दे रही है. दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी इस बिल को वापस लेने की मांग की है, जबकि BJD समेत कई अन्य पार्टियां यह बिल JPC को भेजने की मांग कर रही हैं.
इसके अलावा अगली बड़ी वजह यह है कि 2026 वाले बिल में है कि अगर किसी संस्था का FCRA रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है तो, उसके पास मौजूद विदेशी चंदा और उससे जुड़ी जायदाद को लेकर नई व्यवस्था बनाने की बात कही गई है. कुछ हालात में ऐसी संपत्ति को सरकारी निगरानी में रखने की बात कही गई है. कुल मिलाकर सरकार विदेशी फंडिंग से जुड़ी हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए रखना चाहती है.
इस मुद्दे पर ना सिर्फ भारत में बहस हो रही है, बल्कि अमेरिका भी में चिंता जाहिर की गई है. अमेरिकी सांसद Riley Moore ने आरोप लगाया कि FCRA कानून से भारत सरकार को चर्च और धार्मिक चैरिटी पर कंट्रोल का रास्ता मिल सकता है और चेतावनी दी कि यह भारत-अमेरिका संबंधों में भी चिंता का मुद्दा बन सकता है.
हालांकि सरकार ने अमेरिका सांसद के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा यह भारत के आंतरिक मामला है. इसका मकसद किसी खास धर्म या संगठन को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि विदेशी चंदे में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है.
संपत्ति का पेच: FCRA रजिस्ट्रेशन खत्म होने पर विदेशी पैसे से बनी संपत्ति पर सरकारी नियंत्रण का प्रस्ताव है. ऐसे में सरकार पहले ही इस बिल पर ढंग से चर्चा कर लेना चाहती है, ताकि वो तरह-तरह के आरोपों से मुक्त हो जाए.
चर्च-धार्मिक संस्थाओं की चिंता: कई धार्मिक और चैरिटी संस्थाएं इसके दायरे में आ सकती हैं. भारत में धर्म एक संवेदनशील मुद्दा है.
राज्यों का विरोध: नागालैंड और मिजोरम जैसे राज्य JPC की मांग कर रहे हैं.
विपक्ष का दबाव: विपक्ष सीधे बिल पास करने के बजाय पहले JPC में भेजने की मांग कर रहा है.
बड़ा राजनीतिक जोखिम: विदेशी पैसा, NGO, धर्म और संपत्ति, चारों मुद्दे एक साथ जुड़ गए हैं.
जेपीसी का पूरा नाम 'संयुक्त संसदीय समिति' होता है. इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं. इसमें कितने सदस्य होते हैं यह सब उस खास JPC के गठन के पर निर्भर करता है. आमतौर पर इसमें सरकार और विपक्ष दोनों के सांसद होते हैं. समिति का एक अध्यक्ष भी होता है. इन सभी का काम उस बिल के एक-एक पहलू पर चर्चा करना होता है, जिसके लिए इसका गठन किया जाता है और फिर एक रिपोर्ट बनानी होती है. साथ ही सुझाव भी दिए जाते हैं. JPC के पास यह अधिकार भी होता है कि वो जरूरत के हिसाब से अलग-अलग लोगों और संगठनों को बुलाकर जानकारी हासिल सकती है.