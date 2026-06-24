हादसा केवल एक दुर्घटना नहीं होता, बल्कि वह एक ऐसा वाकया होता है, जो इंसानी जानमाल, वक़्त और सामाजिक अमन—सबको प्रभावित करता है. सड़क पर हुई टक्कर, रेल दुर्घटना, हवाई जहाज़ का हादसा, किसी इमारत का गिर जाना, फैक्ट्री में विस्फोट, आगज़नी या प्राकृतिक आपदा—इन सबकी शक्ल अलग-अलग हो सकती है, लेकिन एक बात समान होती है कि इनके पीछे कोई न कोई वजह ज़रूर मौजूद होती है. इसलिए हर हादसे को "क़िस्मत", "तक़दीर" या "होनी" का नाम देकर भुला देना समस्या का हल नहीं है. किसी भी महफ़ूज़ समाज की बुनियाद इस बात पर टिकी होती है कि वह हादसों के कारणों को समझे, उनसे सबक़ ले और उनकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस इंतज़ाम करे.