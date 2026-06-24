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हुकूमत, इदारे और आम नागरिक मिलकर हादसों को बहुत हद तक कर सकते हैं कम

हादसा केवल एक दुर्घटना नहीं होता, बल्कि वह एक ऐसा वाकया होता है, जो इंसानी जानमाल, वक़्त और सामाजिक अमन—सबको प्रभावित करता है. सड़क पर हुई टक्कर, रेल दुर्घटना, हवाई जहाज़ का हादसा, किसी इमारत का गिर जाना, फैक्ट्री में विस्फोट, आगज़नी या प्राकृतिक आपदा—इन सबकी शक्ल अलग-अलग हो सकती है, लेकिन एक बात समान होती है कि इनके पीछे कोई न कोई वजह ज़रूर मौजूद होती है.

Written ByAdvocate Mohammad Usman AzhariEdited By:Haresh Kumar
Published: Jun 24, 2026, 11:58 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 12:09 PM IST
हुकूमत, इदारे और आम नागरिक मिलकर हादसों को बहुत हद तक कर सकते हैं कम

About the Author

Advocate Mohammad Usman Azhari

Advocate Mohammad Usman Azhari

एडवोकेट मोहम्मद उस्मान अजहरी उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और टीवी पैनलिस्ट हैं. वह अक्सर राष्ट्रीय टेलीविजन और मीडिया डिबेट्स में सामाजिक और धार्मिक मामलों पर अपनी कानूनी और स्पष्ट राय रखने के लिए जाने जाते हैं.

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