हैदराबादी बिरयानी के फैन हुए जापानी राजदूत, कहा- यह तो लत लग जाने वाली चीज है

Hyderabadi Biryani: हैदराबादी बिरयानी को लेकर जापान के राजदूत ने कहा कि यह एक लत लग जाने वाली चीज है.
Biryani: बिरयानी एक ऐसी डिश है जिसके चाहने वाले ना सिर्फ भारत-पाकिस्तान में हैं, बल्कि पूरी दुनिया में हैं. जब भी व्यंजनों से संबंधित कोई लिस्ट आती है तो उसमें बिरयानी का नाम सुनहरे शब्दों में देखने को मिलता है. हाल ही में इस डिश को लेकर जापान के राजदूत ने भी बड़ा बयान दिया है. साथ ही उन्होंने खुद की एक तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें वो बिरयानी खा रहे हैं.
भारत में जापान के राजदूत ओनो केइची ने अपने तेलंगाना दौरे के दौरान हैदराबादी बिरयानी का लुत्फ लिया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि असली हैदराबादी बिरयानी के गहरे मसाले और तेज फ्लेवर उन्हें बहुत पसंद आए. केइची ने बिरयानी को 'सच में लत लगाने वाली' है.
Enjoyed authentic Hyderabadi biryani during visit to Telangana!
Amazed by its rich spices and bold flavors — “truly addictive!” pic.twitter.com/Qdtd8cOQSU
— ONO Keiichi, Ambassador of Japan (@JapanAmbIndia) November 16, 2025
TasteAtlas ने अपने 2024/25 वर्ल्ड फूड अवार्ड्स में '100 Best Dishes in the World' की लिस्ट बिरयानी को 31वें नंबर पर रखा है. इसके अलावा भारत के बटर चिकन को बिरयानी से भी अच्छी रैंकिंग देते हुए 29वां स्थान मिला है. 100 व्यंजनों की इस लिस्ट में भारत की डिशेज का नाम शामिल है.
इससे पहले ओनो केइची ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की. दोनों नेताओं ने जापान और आंध्र प्रदेश के बीच औद्योगिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा की. राजदूत ने नायडू को CII पार्टनरशिप समिट 2025 की बेहतरीन मेजबानी के लिए भी मुबारकबाद दी. नायडू ने बताया कि मीटिंग में EV और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, ऑटोमोबाइल, शिपबिल्डिंग और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जैसे कई क्षेत्रों में संभावनाओं पर बात हुई.
उन्होंने कहा कि जापान की 'प्रिसीजन और परफेक्शन' की संस्कृति प्रेरणादायक है और दोनों पक्ष साझेदारी को और मजबूत करना चाहते हैं. CII पार्टनरशिप समिट 2025 में विजाग पहुंचे 20 जापानी कंपनियों ने आंध्र प्रदेश में निवेश में दिलचस्पी दिखाई है. कार्यक्रम के दौरान वित्त, कौशल विकास और हेल्थकेयर जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ने की ठोस योजनाओं की भी घोषणा की गई.
