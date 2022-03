The Kashmir Files: 'ये पंडितों का एनकाउंटर करवाते हैं', BJP पर AAP का गंभीर आरोप

नई दिल्लीः विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' पर सियासत जारी है. विपक्षी दल फिल्म को लेकर लगातार भाजपा पर हमला करते आ रहे हैं. अब AAP ने भाजपा को घेरते हुए 'द कश्मीर फाइल्स' पर विवादित बयान दे दिया है. AAP के वरिष्ठ नेता और विधायक सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर पंडितों का एनकाउंटर करवाने का आरोप लगाया है.

दिल्ली के ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने 'द कश्मीर फाइल्स' को लेकर पूछे गए सवालों पर जवाब देते हुए कहा कि कश्मीरी पंडितों को छोड़िए, इन्होंने (भाजपा) पंडितों के लिए कुछ नहीं किया. यूपी में पंडितों का एनकाउंटर करवाते हैं. बस इनको पता चल जाए कि वो पंडित हैं.

सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स के मुद्दे पर भी भाजपा पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स को लेकर राजनीति हो रही है. आज हम भाजपा की सच्चाई का पर्दाफाश करने आए हैं. भारद्वाज ने कहा, 'टीचर्स से जुड़ा मुद्दा एलजी के हाथ में है. उन्होंने इन माइग्रेंट टीचर्स का साथ नहीं दिया. बल्कि उनके रेग्युलराइजेशन का विरोध भी किया.'

सौरभ भारद्वाज ने कहा, 'केंद्र द्वारा मनोनीत उपराज्यपाल ने अदालत में कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स के नियमितीकरण का विरोध किया था. हमने 2017 में इन टीचर्स को नियमित करने के लिए एक नीति लाने के लिए कैबिनेट नोट पारित किया. मामला पहले से ही अदालत में चल रहा था. संविदा कर्मचारियों को नियमित करना कोई सरल प्रक्रिया नहीं है क्योंकि पहले इसका इस्तेमाल दूसरों द्वारा अयोग्य लोगों को नौकरी देने के लिए किया जाता रहा है. इसके लिए हमने नीति बनाई है. यदि कोई अदालत के दस्तावेजों को देखे, तो समझ आ जाएगा कि शुरू में सरकार द्वारा एक उपक्रम है जो इन शिक्षकों को नियमित करने की बात करता है. इसके बाद उपराज्यपाल कार्यालय ने कहा कि चूंकि मामला सेवाओं से जुड़ा है, इसलिए चुनी हुई सरकार के पास अधिकार नहीं हैं. वकीलों को भी बदल दिया गया और नए वकीलों ने नियमितीकरण का विरोध किया.'

AAP विधायक यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, 'एलजी ने कहा कि ये सर्विस मैटर है इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए. भाजपा ने एक झूठी प्रेस रिलीज तैयार की जिसमें वो माहिर है. उसमें लिखा गया नाम नकली और लेटर हेड भी नकली था. कश्मीरी पंडितों को हाई कोर्ट में क्यों जाना पड़ा? इसका जवाब दें.'

FAKE CLAIM BY BJP BUSTED

Letter from Migrant Government School Teachers Association exposes the FAKE, Unsigned Press Release that is floating in the media

Official, signed letter confirms CM @ArvindKejriwal had helped the Kashmiri Migrant contractual teachers under Delhi Govt pic.twitter.com/AB70qt0MAD

