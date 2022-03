द कश्मीर फाइल्स देख थरूर ने किया पोस्ट शेयर, कश्मीरी पंडितों को लेकर कही ये बात

नई दिल्ली: विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर बहस का सिलसिला जारी है. कई लोग इस फिल्म के सपोर्ट में हैं वहीं कुछ लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं. इस बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर ने शनिवार को कश्मीरी पंडितों पर एक फेसबुक पोस्ट शेयर किया और पोस्ट पर सहमती जताते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों को बहुत नुकसान हुआ, कश्मीरियों को न्याय चाहिए.

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बिलाल जैदी की फेसबुक पर किए पोस्ट को साझा करते हुए कहा कि इस पोस्ट में काफी हद तक यह सही है. कश्मीरी पंडितों को बहुत नुकसान हुआ. हमें उनके अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए, लेकिन कश्मीरी मुसलमानों का खलनायक कहने से पंडितों को कोई मदद नहीं मिलने वाली. नफरत बांटती है और मारती भी हैं. कश्मीरियों को न्याय चाहिए. सभी को सुनने, मदद करने और सही करने की जरुरत है.

This post largely has it right: Kashmiri Pandits suffered terribly. We must stand up for their rights. But demonising Kashmiri Muslims doesn't help the Pandits either. Hatred divides & kills. Kashmiris need justice. All need to be heard, helped & healed.https://t.co/iui4BX7IcJ

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) March 19, 2022