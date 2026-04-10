नहीं रहे 'लॉयन ऑफ लद्दाख', करगिल में पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतारने वाले कर्नल सोनम वांगचुक का निधन, मिला था महावीर चक्र

Kargil War: करगिल युद्ध में पाकिस्तानी घुसपैठियों के छक्के छुड़ा देने वाले कर्नल (रिटायर्ड) सोनम वांगचुक का लेह में अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. करगिल युद्ध में अपने शौर्य के लिए उनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था. करगिल युद्ध के दौरान, 30 मई 1999 को उन्होंने खून जमा देने वाली ठंड में 40 सैनिकों के साथ बेहद ऊंचाई पर ऑपरेशन में 136 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मौत के घाट उतार दिया था, वह भी आर्टिलरी सपोर्ट के बिना. 3 दिन चले इस ऑपरेशन के दौरान वहां बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी हुई थी. उनको 'लॉयन ऑफ लद्दाख' के नाम से भी जाना जाता था.

18000 फीट पर लड़ी थी जंग

करीब 18000 फीट की ऊंचाई पर लड़ी गई इस जंग को करगिल युद्ध का बेहद अहम प्वाइंट माना जाता है. यह करगिल युद्ध में भारत को मिली शुरुआती जीत में से एक थी. इसके बाद सेना ने एक के बाद एक कई सफल ऑपरेशन्स को अंजाम दिया.

इस मिशन में अद्भुत साहस के लिए उनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था. 11 मई 1964 को जन्मे कर्नल वांगचुक लद्दाख के लेह जिले के संकर गांव के रहने वाले थे. साल 2018 में रिटायर होने से पहले उन्होंने 30 साल देश की सेवा करते हुए सेना में काम किया.

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Deeply saddened by the passing of Colonel Sonam Wangchuk. He was a highly decorated officer of the Indian Army, renowned for his gallantry, resolute leadership and unwavering commitment to duty. A proud son of #Ladakh, he exemplified the spirit of the region- resilient, steadfast… https://t.co/I1XBxj3eA8 — Rajnath Singh (@rajnathsingh) April 10, 2026

उनके रिश्तेदार डॉ. सोनम आंगचुक ने बताया, 'वह कुछ दिन से सीने में दर्द और बेचैनी की शिकायत कर रहे थे. उनके पिता की इसी साल जनवरी में मृत्यु हुई थी, जिसके बाद वह रीति-रिवाजों के लिए 25 मार्च को यहां लद्दाख आए थे. अब मुझे लगता है कि कई रिश्तेदार और दोस्त उनके पास श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे थे, इस वजह से वह स्ट्रेस में थे.'

राजनाथ सिंह ने जताया दुख

उनके निधन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शोक जताया. राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा, 'कर्नल सोनम वांगचुक के निधन से गहरा दुख हुआ. वे भारतीय सेना के एक बेहद सम्मानित अधिकारी थे, जो अपनी वीरता, दृढ़ नेतृत्व और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा के लिए जाने जाते थे. लद्दाख के गौरवशाली सपूत के रूप में, उन्होंने इस क्षेत्र की भावना का साक्षात उदाहरण पेश किया- दृढ़, अडिग और राष्ट्र सेवा में गहराई से समर्पित. साथ ही वह भारत की 'विविधता में एकता' के प्रतीक भी थे. 'ऑपरेशन विजय' के दौरान, स्वयं आगे बढ़कर अगुआई करने वाले उनके साहसी कार्यों ने, बेहद कठिन परिस्थितियों और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में उनके सैनिकों को प्रेरित किया. उनका जीवन साहस, बलिदान और राष्ट्रीय एकता का एक जीवंत प्रमाण है, और उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित करती रहेगी.'