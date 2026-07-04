/इतिहास की दीर्घकालिक धारा: औपनिवेशिक बंगाल में जाति के प्रश्न, हिंदू जनसांख्यिकीय आशंकाएं और उनके दीर्घकालिक प्रभाव

इसका सबसे स्पष्ट रूप 1977 से 2011 तक चले वाम मोर्चा शासन के दौरान दिखाई देता है. इस अवधि में पश्चिम बंगाल की कम्युनिस्ट राजनीति का नेतृत्व मुख्यतः भद्रलोक वर्ग के हाथों में केंद्रित रहा. 1977 में जब कम्युनिस्ट पार्टी पहली बार सत्ता में आई, तब उसने अपने मंत्रिमंडल में दलित समुदाय से एक भी मंत्री को शामिल करना आवश्यक नहीं समझा. इसके बाद वाम मोर्चा सरकार ने पश्चिम बंगाल को धीरे-धीरे एक "पार्टी समाज" (Party Society) में रूपांतरित कर दिया—अर्थात् ऐसा समाज जिसमें सत्तारूढ़ राजनीतिक दल सामाजिक जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है और उस पर व्यापक नियंत्रण स्थापित कर लेता है. इस राजनीतिक व्यवस्था में जाति को सामाजिक-राजनीतिक विमर्श में वैध विषय के रूप में अप्रासंगिक बना दिया गया, जबकि वर्ग (Class) को राजनीतिक लामबंदी का प्रमुख आधार बनाया गया. साथ ही, दलित समुदायों के भीतर यदि कहीं स्वतंत्र राजनीतिक चेतना या प्रतिरोध विकसित हुआ, तो उसे भी कठोरता से दबाया गया . 1979 का कुख्यात मारीचझापी नरसंहार इसका एक प्रमुख उदाहरण था. इन परिस्थितियों का परिणाम यह हुआ कि पश्चिम बंगाल में दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए वैसी स्वतंत्र और टिकाऊ राजनीतिक शक्ति विकसित नहीं हो सकी जैसी भारत के अनेक अन्य राज्यों में देखने को मिलता है.