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इतिहास की दीर्घकालिक धारा: औपनिवेशिक बंगाल में जाति के प्रश्न, हिंदू जनसांख्यिकीय आशंकाएं और उनके दीर्घकालिक प्रभाव

पश्चिम बंगाल के भद्रलोक (मुख्यतः ब्राह्मण, वैद्य और कायस्थ जातियों से निर्मित शिक्षित उच्चवर्णीय वर्ग) के एक महत्वपूर्ण हिस्से के बुद्धिजीवियों के बीच अक्सर यह दावा किया जाता है कि बंगाल में सामाजिक-राजनीतिक लामबंदी के साधन के रूप में जाति का कभी विशेष महत्व नहीं रहा. 1947 के बाद पश्चिम बंगाल में किसी प्रभावशाली जाति-आधारित राजनीतिक दल का अभाव इस तर्क को पहली दृष्टि में सही भी प्रतीत करा सकता है.

Published: Jul 04, 2026, 07:35 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 07:35 PM IST
इतिहास की दीर्घकालिक धारा: औपनिवेशिक बंगाल में जाति के प्रश्न, हिंदू जनसांख्यिकीय आशंकाएं और उनके दीर्घकालिक प्रभाव

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