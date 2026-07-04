/इतिहास की दीर्घकालिक धारा: औपनिवेशिक बंगाल में जाति के प्रश्न, हिंदू जनसांख्यिकीय आशंकाएं और उनके दीर्घकालिक प्रभाव

डॉ. बीरेन्द्र नाथ प्रसाद
पश्चिम बंगाल के भद्रलोक (मुख्यतः ब्राह्मण, वैद्य और कायस्थ जातियों से निर्मित शिक्षित उच्चवर्णीय वर्ग) के एक महत्वपूर्ण हिस्से के बुद्धिजीवियों के बीच अक्सर यह दावा किया जाता है कि बंगाल में सामाजिक-राजनीतिक लामबंदी के साधन के रूप में जाति का कभी विशेष महत्व नहीं रहा. 1947 के बाद पश्चिम बंगाल में किसी प्रभावशाली जाति-आधारित राजनीतिक दल का अभाव इस तर्क को पहली दृष्टि में सही भी प्रतीत करा सकता है.
वस्तुतः 1947 के बाद जाति की यह दिखाई देने वाली अनुपस्थिति बंगाल के समाज के "जातिविहीन" होने का प्रमाण नहीं थी. इसके विपरीत, यह एक लंबे ऐतिहासिक संघर्ष का परिणाम थी. स्वतंत्रता-पूर्व बंगाल में निम्न जातियों की जाति-आधारित राजनीतिक एवं सामाजिक लामबंदी जितनी व्यापक और संगठित थी, वैसी ब्रिटिश भारत के शायद ही किसी अन्य क्षेत्र में देखने को मिलती है.
ऐसी स्थिति में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि यदि भद्रलोक का प्रभुत्व स्वतंत्रता के बाद भी पश्चिम बंगाल की राजनीति पर बना रहा, तो फिर 1947 के बाद राज्य के राजनीतिक विमर्श में जाति एक प्रभावी राजनीतिक श्रेणी के रूप में हाशिये पर क्यों चली गई? क्या 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की विजय इस लंबे समय से चली आ रही प्रवृत्ति में किसी मौलिक परिवर्तन का संकेत है?
इस लेख में हम इन प्रश्नों के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को बंगाल के विभाजन-पूर्व इतिहास की पृष्ठभूमि में समझने का प्रयास करेंगे. विशेष रूप से हमारा ध्यान 1909 से 1911 के बीच कर्नल उपेन्द्रो नाथ मुखर्जी और किशोरी लाल सरकार के बीच हुए वैचारिक विवाद पर केन्द्रित रहेगा.
1872 की जनगणना में बंगाल में हिंदुओं की संख्या मुसलमानों की तुलना में लगभग चार लाख अधिक थी. किन्तु 1881, 1891 और 1901 की क्रमिक जनगणनाओं ने स्पष्ट कर दिया कि बंगाल में मुसलमानों ने न केवल जनसंख्या के स्तर पर हिंदुओं को पीछे छोड़ दिया है, बल्कि प्रत्येक दशक के साथ उनका यह बहुमत और अधिक मजबूत होता जा रहा है.
इस बदलती जनसांख्यिकीय स्थिति ने भद्रलोक के एक वर्ग के बुद्धिजीवियों में गहरी चिंता उत्पन्न कर दी. उन्हें लगने लगा कि बंगाल के हिंदू एक "लुप्तप्राय जाति" (Dying Race) बनते जा रहे हैं और भविष्य में उनका वही हश्र हो सकता है, जो उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया के अनेक आदिवासी समुदायों का हुआ.
इस संकट के मूल कारणों को समझने के लिए भद्रलोक के बुद्धिजीवियों के बीच व्यापक आत्ममंथन आरम्भ हुआ. इस जनसांख्यिकीय गिरावट के कारणों और उसके समाधान को लेकर अनेक प्रकार की व्याख्याएं और सुझाव सामने आए.
1905 के बाद भारतीय चिकित्सा सेवा (Indian Medical Service) में कार्यरत, पेशे से चिकित्सक और जाति से ब्राह्मण, लेफ्टिनेंट कर्नल उपेन्द्रो नाथ मुखर्जी ने कलकत्ता के एक प्रभावशाली समाचारपत्र में बंगाल की बदलती धार्मिक जनसंख्या और उसके संभावित परिणामों पर लेखों की एक शृंखला प्रकाशित की. बाद में इन लेखों को संकलित करके 1909 में "Hindus—A Dying Race" (हिंदू : एक लुप्तप्राय जाति) शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया.
डॉ. मुखर्जी के तर्क मुख्यतः दो बिंदुओं पर आधारित थे. पहला, बंगाल के हिंदू मुसलमानों की लगातार बढ़ती जनसंख्या तथा उनकी बढ़ती राजनीतिक और आर्थिक शक्ति के सामने धीरे-धीरे अस्तित्व के संकट की ओर बढ़ रहे थे. दूसरा, बंगाल पर मुसलमानों का प्रभुत्व केवल भविष्य की आशंका नहीं था, बल्कि उसकी प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी थी और वह हिंदुओं के जीवन, स्वतंत्रता, आजीविका तथा सम्मान के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही थी.
उनकी चिंताएं केवल कल्पना पर आधारित नहीं थीं. 1905 में धार्मिक आधार पर बंगाल का विभाजन हो चुका था, जो मुसलमानों की जनसंख्या-बहुलता का प्रत्यक्ष राजनीतिक परिणाम था. इसके अगले ही वर्ष, 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई. इन घटनाओं ने डॉ. मुखर्जी की आशंकाओं को और अधिक गहरा कर दिया.
किन्तु डॉ. मुखर्जी के अनुसार ये घटनाएँ केवल किसी गहरे रोग के बाहरी लक्षण थीं. उनके विचार में वास्तविक समस्या हिंदू समाज की आंतरिक संरचना में निहित थी. उनका मानना था कि जाति व्यवस्था ने हिंदू समाज को भीतर से दुर्बल बना दिया है. विशेष रूप से उच्च जातियों का अहंकार तथा निम्न जातियों को सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक उन्नति से वंचित रखने की प्रवृत्ति पूरे समाज की शक्ति को क्षीण कर रही थी.
एक प्रशिक्षित चिकित्सक होने के कारण उन्होंने रोग के लक्षणों के बजाय उसके मूल कारण का उपचार आवश्यक समझा. उनका तर्क था कि यदि उच्च जातियां निम्न जातियों के प्रति सहानुभूति विकसित नहीं करेंगी और उन्हें सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक शक्ति में सम्मानजनक भागीदारी नहीं देंगी, तो बंगाल की हिंदू संस्कृति अपेक्षा से कहीं पहले नष्ट हो जाएगी. कारण यह कि जातिगत विभाजनों से बिखरा और मनोबलहीन हिंदू समाज उस संगठित, परिश्रमी और उद्यमशील मुस्लिम समाज का सामना नहीं कर सकेगा, जिसे व्यापक इस्लामी उम्मा से जुड़ाव का आत्मविश्वास भी प्राप्त था.
ध्यान देने योग्य बात यह है कि डॉ. मुखर्जी के लेखन में मुसलमानों के प्रति घृणा या सांप्रदायिक कट्टरता का आग्रह नहीं मिलता. उन्होंने मुख्यतः हिंदू समाज की आंतरिक कमज़ोरियों की ओर संकेत किया और बंगाल के हिंदू सामाजिक जीवन में दिखाई देने वाली समस्याओं का ईमानदार आत्मविश्लेषण प्रस्तुत किया.
डॉ. उपेन्द्रो नाथ मुखर्जी के विचारों ने बंगाल के सार्वजनिक जीवन में व्यापक बहस को जन्म दिया. उनके विश्लेषण—विशेषकर जाति-व्यवस्था के दीर्घकालिक प्रभावों तथा बंगाल में संभावित मुस्लिम प्रभुत्व की उनकी चेतावनी—ने बुद्धिजीवियों और शिक्षित समाज का व्यापक ध्यान आकर्षित किया.
इसी बहस के प्रत्युत्तर में 1911 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के कायस्थ जाति के प्रतिष्ठित वकील किशोरी लाल सरकार ने "A Dying Race—How Dying" शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने डॉ. मुखर्जी के निष्कर्षों का विस्तार से खंडन किया.
किशोरी लाल सरकार का पहला तर्क यह था कि बंगाल के मुसलमान भी बंगाली समाज का अभिन्न हिस्सा हैं. इसलिए उनकी बढ़ती जनसंख्या को हिंदुओं के अस्तित्व के लिए किसी प्रकार का ख़तरा नहीं माना जाना चाहिए. उनके अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या में तुलनात्मक कमी का वास्तविक कारण जाति व्यवस्था नहीं, बल्कि मलेरिया और व्यापक गरीबी थी. उन्होंने यह दावा किया कि जाति व्यवस्था ने सदियों से हिंदू संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उनका तर्क था कि हिन्दू समाज को स्वाभाविक नेतृत्व प्रदान करती हैं. यदि उच्च जातियां निम्न जातियों के साथ सामाजिक और राजनीतिक शक्ति साझा करेंगी, तो इससे हिंदू समाज की एकता और स्थायित्व और अधिक कमजोर होगा.
किशोरी लाल सरकार ने यहां तक कहा कि डॉ. मुखर्जी अपने विचारों के माध्यम से अनजाने में हिंदू समाज को उसके स्वाभाविक नेतृत्व से वंचित कर रहे हैं. उनके अनुसार उच्च जातियाँ हिंदू समाज का "मस्तिष्क" हैं. उन्होंने एक रूपक का प्रयोग करते हुए लिखा कि यदि किसी शरीर के हाथ या पैर काट दिए जाएं, तो उसके जीवित रहने की संभावना बनी रहती है; किन्तु यदि उसका मस्तिष्क नष्ट हो जाए, तो पूरा शरीर तत्काल मर जायेगा . अर्थात उच्च जातियों के वर्चस्व पर किसी प्रकार का सवाल उठाया जाना हिन्दू समाज को नष्ट कर देगा .
डॉ. उपेन्द्रो नाथ मुखर्जी और अधिवक्ता किशोरी लाल सरकार भद्रलोक समाज के भीतर विद्यमान दो भिन्न वैचारिक धाराओं के प्रतिनिधि थे. दोनों के विचारों का शिक्षित बंगाली समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा, किन्तु समय के साथ डॉ. मुखर्जी की विचारधारा को विशेष रूप से बंगाल के हिंदू महासभा के नेतृत्व ने अधिक व्यापक रूप से स्वीकार किया. यह नेतृत्व भी मुख्यतः भद्रलोक पृष्ठभूमि से आता था. उन्होंने केवल डॉ. मुखर्जी के विश्लेषण और सुझाए गए समाधान को वैचारिक रूप से स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि उन्हें व्यवहार में भी उतारने का प्रयास किया. विशेषकर निम्न जातियों के बीच संगठित सामाजिक और राजनीतिक कार्य आरम्भ किया गया, ताकि उन्हें व्यापक हिंदू समाज के साथ अधिक सुदृढ़ रूप से जोड़ा जा सके.
ऐसे नेताओं में दिगिन्द्र नारायण भट्टाचार्य का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है. वे जाति से ब्राह्मण थे और उन्होंने जातिभेद तथा निपीड़ित शूद्रेर निद्राभंग (अर्थात् "उत्पीड़ित शूद्रों का जागरण") जैसी पुस्तकें लिखीं. इन रचनाओं में उन्होंने ब्राह्मणवादी रूढ़िवाद की तीखी आलोचना की. उनके विचारों से समाज के रूढ़िवादी वर्ग इतने आक्रोशित हुए कि उन्होंने दिगिन्द्र नारायण भट्टाचार्य की तुलना मध्यकालीन बंगाल के उस कुख्यात पात्र कालापहाड़ से कर दी, जिसे हिंदू सामाजिक व्यवस्था, संस्कृति और सभ्यता का विनाशक माना जाता है. किन्तु दूसरी ओर, जिन अस्पृश्य और सामाजिक रूप से वंचित जातियों के बीच उन्होंने कार्य किया, वहाँ उनकी छवि बिल्कुल भिन्न थी. उनके सामाजिक प्रयासों का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उन समुदायों के अनेक लोगों ने उन्हें एक दिव्य व्यक्तित्व के रूप में सम्मान देना शुरू कर दिया. इसका सबसे उल्लेखनीय उदाहरण 1926 में सामने आया, जब दलित नेता मणिन्द्रनाथ मंडल, जिन्होंने दिगिन्द्र नारायण भट्टाचार्य की संक्षिप्त जीवनी लिखी, ने यह माँग की कि उन्हें ईश्वरचन्द्र विद्यासागर और स्वामी विवेकानन्द जैसे महान समाज-सुधारकों की श्रेणी में स्थान दिया जाना चाहिए.
बाद के वर्षों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे हिंदू महासभा के नेताओं ने भी इसी प्रकार के निरंतर सामाजिक संपर्क और संगठनात्मक कार्य के माध्यम से अस्पृश्य मानी जाने वाली अनेक जातियों के बीच प्रभाव स्थापित किया. परिणामस्वरूप इन समुदायों का एक महत्त्वपूर्ण वर्ग हिंदू महासभा की ओर आकर्षित हुआ. यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि औपनिवेशिक बंगाल की कोई भी प्रमुख अस्पृश्य जाति हिंदू धर्म से अलग होने की दिशा में नहीं बढ़ी. इसके विपरीत, अधिकांश समुदायों ने सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए संस्कृतिकरण (Sanskritisation) का मार्ग अपनाया. यह प्रवृत्ति हिंदू महासभा के उन नेताओं और कार्यकर्ताओं के दीर्घकालीन प्रयासों की सफलता का भी प्रमाण थी, जिन्होंने निम्न जातियों को हिंदू समाज की मुख्यधारा से जोड़े रखने का कार्य किया.
1920 से 1947 के बीच बंगाल की राजनीति तथा सामाजिक द्वंद्व
1920 से 1947 के बीच बंगाल की राजनीति मुख्यतः भद्रलोक, दलितों और मुसलमानों के बीच सत्ता की तीव्र प्रतिस्पर्धा से संचालित होती रही. इस अवधि में समाज में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण लगातार बढ़ता गया, जिसका परिणाम 1947 में बंगाल के विभाजन के रूप में सामने आया. पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बन गया . इस विभाजन ने लाखों लोगों के जीवन को गहरे मानवीय संकट और विस्थापन की त्रासदी में डाल दिया . डॉ. उपेन्द्रो नाथ मुखर्जी की चेतावनी पूर्वी बंगाल—जो बाद में बांग्लादेश बना—के हिंदुओं के संदर्भ में दुखद रूप से सत्य सिद्ध हुई. केवल अड़तीस वर्षों के भीतर वहाँ की बदलती धार्मिक जनसंख्या ने हिंदू समाज की स्थिति को गहराई से प्रभावित किया . जनसांख्यिकी ही नियति (Demography was destiny) सिद्ध हुई.
1947–2025 : पश्चिम बंगाल में भद्रलोक वर्चस्व
1947 में बंगाल के विभाजन का सबसे गहरा आघात पूर्वी बंगाल के दलित समुदायों को झेलना पड़ा. विभाजन के बाद उनका प्रमुख भौगोलिक आधार पूर्वी बंगाल, जो पूर्वी पाकिस्तान बन गया था (वर्तमान बांग्लादेश), में चला गया . वहां की धार्मिक प्रतारणा के कारण वे शरणार्थियों के रूप में धीरे-धीरे पश्चिम बंगाल बड़ी संख्या में आए. इस विस्थापन ने दलित समुदायों की सामाजिक और राजनीतिक शक्ति को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया. 1947 से पहले उनकी राजनैतिक सौदेबाजी की जो भी शक्ति थी, वह समाप्त हो गयी . बंगाल के विभाजन के कारण मुस्लिमों की राजनैतिक तथा सामाजिक सौदेबाजी की क्षमता भी समाप्त हो चुकी थी . पश्चिम बंगाल के सन्दर्भ में देखा जाय तो 1947 के पश्चात भद्रलोक के सभी राजनैतिक प्रतिस्पर्धी निर्णायक रूप से पराजित हो चुके थे .इस स्थिति का सबसे अधिक फायदा भद्रलोक को मिला . भद्रलोक ने समाज की सभी संस्थाओं पर अपना प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर लिया . पश्चिम बंगाल में भद्रलोक का प्रभुत्व और अधिक सुदृढ़ हो गया तथा कई दशकों तक बना रहा.
इसका सबसे स्पष्ट रूप 1977 से 2011 तक चले वाम मोर्चा शासन के दौरान दिखाई देता है. इस अवधि में पश्चिम बंगाल की कम्युनिस्ट राजनीति का नेतृत्व मुख्यतः भद्रलोक वर्ग के हाथों में केंद्रित रहा. 1977 में जब कम्युनिस्ट पार्टी पहली बार सत्ता में आई, तब उसने अपने मंत्रिमंडल में दलित समुदाय से एक भी मंत्री को शामिल करना आवश्यक नहीं समझा. इसके बाद वाम मोर्चा सरकार ने पश्चिम बंगाल को धीरे-धीरे एक "पार्टी समाज" (Party Society) में रूपांतरित कर दिया—अर्थात् ऐसा समाज जिसमें सत्तारूढ़ राजनीतिक दल सामाजिक जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है और उस पर व्यापक नियंत्रण स्थापित कर लेता है. इस राजनीतिक व्यवस्था में जाति को सामाजिक-राजनीतिक विमर्श में वैध विषय के रूप में अप्रासंगिक बना दिया गया, जबकि वर्ग (Class) को राजनीतिक लामबंदी का प्रमुख आधार बनाया गया. साथ ही, दलित समुदायों के भीतर यदि कहीं स्वतंत्र राजनीतिक चेतना या प्रतिरोध विकसित हुआ, तो उसे भी कठोरता से दबाया गया . 1979 का कुख्यात मारीचझापी नरसंहार इसका एक प्रमुख उदाहरण था. इन परिस्थितियों का परिणाम यह हुआ कि पश्चिम बंगाल में दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए वैसी स्वतंत्र और टिकाऊ राजनीतिक शक्ति विकसित नहीं हो सकी जैसी भारत के अनेक अन्य राज्यों में देखने को मिलता है.
1990 के दशक की शुरुआत में जब देश के अन्य भागों में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए ओबीसी वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया, तब पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने तिरस्कारपूर्वक यह तर्क दिया कि राज्य में केवल दो ही जातियां हैं—अमीर और गरीब. उनके अनुसार पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए. हालांकि, बाद में आरक्षण लागू किया गया, लेकिन सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए केवल 5 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया. इसके बाद 2011 में इस आरक्षण को बढ़ाकर 17 प्रतिशत किया गया, जिसमें 7 प्रतिशत हिंदू ओबीसी तथा 10 प्रतिशत मुस्लिम ओबीसी के लिए निर्धारित किया गया. ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने भी इसी व्यवस्था को बनाए रखा. इसका परिणाम यह हुआ कि जहाँ 1990 के बाद भारत के अधिकांश राज्यों में राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण उच्च जातियों से ओबीसी और दलित समुदायों की ओर हुआ, वहीं पश्चिम बंगाल इस व्यापक परिवर्तन से काफी हद तक अछूता रहा.
2026 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की विजय और उसके संभावित सामाजिक प्रभाव
2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की पहली निर्णायक विजय राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत देती है. पश्चिम बंगाल के हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग अब डॉ. उपेन्द्रो नाथ मुखर्जी के उस विश्लेषण को स्वीकार करता दिखाई देता है, जिसके अनुसार बदलती धार्मिक जनसंख्या के कारण बंगाली हिंदुओं का अंतिम सुरक्षित क्षेत्र भी संकट में पड़ सकता है.डॉ. मुखर्जी द्वारा सुझाया गया समाधान—अर्थात् विभिन्न जातियों के बीच अधिक सामाजिक एकजुटता और सत्ता में विवेकपूर्ण साझेदारी—भी अब अनेक हिंदू मतदाताओं के बीच प्रचलित "हिंदू-हिंदू भाई-भाई" की भावना के साथ मेल खाता प्रतीत होता है. पश्चिम बंगाल की राजनीति में लंबे समय से बनी हुई एक प्रकार की सामाजिक जड़ता ( social stasis) अब टूटती हुई दिखाई दे रही है. हालांकि, इस परिवर्तन के दूरगामी सामाजिक और राजनीतिक परिणाम क्या होंगे, इसका अनुमान इस समय लगाना कठिन है.
स्वतंत्रता-पूर्व बंगाल में निम्न जातियों की सामाजिक और राजनीतिक आकांक्षाओं को सामान्यतः हिंदू महासभा का समर्थन प्राप्त हुआ था. इसी प्रकार 1990 के बाद हिंदीभाषी राज्यों सहित देश के अनेक भागों में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार भी "मंदिर" और "मंडल"—अर्थात् धार्मिक लामबंदी और पिछड़े वर्गों की आकांक्षाओं की पूर्ति के प्रति कांग्रेस पार्टी की तुलना में अधिक उदार भाव —के सफल संयोजन के कारण संभव हुआ. क्या पश्चिम बंगाल में भी यह इतिहास स्वयं को दोहराएगा? इस प्रश्न का उत्तर भविष्य ही देगा.
डॉ. बीरेन्द्र नाथ प्रसाद नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के सेंटर फॉर हिस्टॉरिकल स्टडीज़ में अध्यापन करते हैं।बंगाल के इतिहास पर उनकी दो पुस्तकें—Archaeology of Religion in South Asia: Buddhist, Brahmanical and Jaina Religious Centres in Bihar and Bengal, c. AD 600–1200 तथा Rethinking Bihar and Bengal: History, Culture and Religion— वर्ष 2021 में रूटलेज (लंदन) तथा मनोहर पब्लिशर्स (दिल्ली) द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई थीं.