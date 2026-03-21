दम बिरयानी का निकला 'दम', जेब भी हो रही हल्की! गैस संकट की वजह से होटलों में महंगा हुआ स्वाद

LPG Crisis Affecting biryani in hotels: पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण भारत में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति में भारी कमी हो गई है. इसका असर तमिलनाडु समेत देशभर के होटल उद्योग पर गहरा असर पड़ा है. कई होटल्स और रेस्तरां अब धंधा चलाने के लिए लकड़ी पर खाना बनाने लगे हैं, इसकी वजह से उनकी लागत भी बढ़ गई है. खासकर रमजान के दौरान बिरयानी की कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिली है. तमिलनाडु में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है.

होटलों में बदल गया भोजन बनाने का तरीका

तमिलनाडु होटल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एम. वेंकदासुब्बू ने बताया कि एलपीजी की कमी ने अब होटलों में भोजन बनाने का तरीका बदल दिया है. पहले सारे व्यंजन रसोई गैस से बनते थे. अब कई प्रतिष्ठान मुख्य व्यंजन और बिरयानी के साथ आने वाले साइड डिश भी लकड़ी पर बना रहे हैं. हालांकि, लकड़ी की बढ़ती कीमतों के कारण डीप-फ्राइड आइटम्स को बंद करने जैसे कुछ बदलाव भी किए गए हैं.

सूत्रों के अनुसार, राज्य के लगभग 90% होटल्स घाटे में चल रहे हैं. अकेले चेन्नई में ही, कारोबार में 30% की गिरावट आ गई है. जबकि राज्य के बाकी हिस्सों में करीब 10% की कमी दर्ज की गई है. रमजान को होटलों के लिए पीक सीजन माना जाता रहा है, लेकिन इस बार यह फीका रहा.

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बिरयानी जैसे व्यंजन हो गए महंगे

इस बार बिरयानी जैसे लोकप्रिय व्यंजन महंगे हो गए हैं क्योंकि लकड़ी की कीमतें अचानक बढ़ गई हैं. कुछ रेस्तरां अब सेंट्रलाइज्ड किचन का सहारा ले रहे हैं, जहां बिरयानी बड़े पैमाने पर बनाई जाती है और फिर कई आउटलेट्स में डिस्ट्रिब्यूट्स कर दी जाती है. वहीं कई होटल इंडक्शन स्टोव जैसी वैकल्पिक तकनीकों की ओर मुड़ रहे हैं, ताकि एलपीजी और लकड़ी दोनों पर निर्भरता कम हो सके.

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इस संकट की वजह से होटल-रेस्टोरेंट्स के मेन्यू और सर्विस टाइमिंग में भी बदलाव आया है. अब डोसा जैसे आइटम पूरे दिन उपलब्ध नहीं हैं, जबकि चपाती और परांठे एक बार बनाकर रखे जा रहे हैं. अगर कोई ग्राहक चपाती या परांठा मांगता है तो फिर उन्हें ही गर्म करके दे दिया जाता है.

बढ़ते संकट से कराह उठे हैं होटल मालिक

होटल बिजनेस से जुड़े लोगों के मुताबिक, एलपीजी की आपूर्ति अभी सीमित है और वैकल्पिक ईंधनों की कीमतें भी बढ़ रही हैं. ऐसे में आशंका बन रही है कि आने वाले दिनों में खाद्य कीमतें और बढ़ सकती हैं, जिससे व्यवसायों और उपभोक्ताओं पर दबाव बढ़ेगा. होटल कारोबारियों ने सरकार से मांग की है कि वह संकट से राहत के लिए वैकल्पिक इंतजाम करे, जिससे लोगों को राहत दी जा सके.