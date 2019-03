अरुण जेटली ने मनमोहन सिंह पर साधा निशाना, कहा- उनका बयान आपत्तिजनक है

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने रविवार को कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की टिप्पणी पर आपत्ति जताई. अरुण जेटली ने कहा कि, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का बयान बेहद निराशाजनक और आपत्तिजनक है. मनमोहन सिंह ने कहा था कि, भारत और पाकिस्तान के बीच उन्माद भड़काने की जैसे होड़ मची हुई है.

The most disappointing & objectionable statement was of the former Prime Minister Dr. Manmohan Singh. He stated that he was disturbed with the “Mad rush of mutual self-destruction” by the two nations. According to him perpetrator of terrorism & its victim are both at par.

