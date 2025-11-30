Advertisement
trendingNow13024410
Hindi Newsदेश

नागा कबीले जो कभी गुलाम नहीं रहे, 16-पॉइंट एग्रीमेंट और प्रकृति की गोद, नागालैंड की अनकही दास्तां

एक दिसंबर, 1963 को वह दिन था, जब नागालैंड को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला. बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य का उपन्यास 'यारुइंगम', जो 1950 के दशक में लिखा गया था और 1960 में प्रकाशित हुआ, आत्मनिर्णय के लिए नागा आंदोलन पर केंद्रित था. 'यारुइंगम' शब्द का अर्थ है जनता का शासन.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Nov 30, 2025, 11:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नागा कबीले जो कभी गुलाम नहीं रहे, 16-पॉइंट एग्रीमेंट और प्रकृति की गोद, नागालैंड की अनकही दास्तां

लोककथाओं की भूमि नागालैंड भारत का एक ऐसा हिस्सा है, जहां अनूठे रंग-बिरंगे और पारंपरिक परिधान विरासत को दर्शाते हैं, जबकि प्रकृति इस धरती की अकल्पनीय सुंदरता का प्रतीक है. नागालैंड भारत के जंगल में जीवन गुजर बसर करने वाले कई नागा कबीला समुदाय के लोगों का घर था. पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने बहुत से नागा कबीलों को अपने साथ ले लिया था. बहुत से नागाओं को विश्व युद्ध में फ्रांस और यूरोप भेज दिया. यही नागा जब लौटे तब उन्होंने नागा नेशनलिस्ट मूवमेंट की स्थापना की. 12वीं और 13वीं शताब्दी में नागा लोगों का संबंध असम के सबसे प्रमुख और ताकतवर ट्राइब अहोम के लोगों से हुआ.

नागा कबीलों का इतिहास इस तरह रहा कि उन पर कोई भी कभी अपना राज नहीं चला पाया, चाहे वह असम पर राज करने वाले 'अहोम किंगडम' हों, जो यह मानते थे कि उन्होंने नागालैंड के एरिया पर शासन किया था या ब्रिटिश, जिन्होंने इस राज्य की लगभग 90 प्रतिशत आबादी को ईसाई बनाया. लेकिन ईसाई बनाने के बाद भी नागालैंड के लोगों ने अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ा. अंग्रेजों ने बड़ी मुश्किल से नागालैंड के इलाकों पर कब्जा किया था. उससे कहीं ज्यादा मुश्किलें 'नरबली' परंपराओं को खत्म करने में आईं.

नागालैंड पर अहोम राजवंश की सत्ता थी लेकिन नागा स्वतंत्र थे
19वीं सदी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पांव पसारने शुरू किए, तब तक नागालैंड पर अहोम राजवंश की सत्ता थी, लेकिन कागज पर भले ही अहोम राजवंश के पास नागालैंड हुआ करता था, असलियत में नागा आजाद थे. अहोम राजवंश ने नागाओं की परंपराओं में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, चाहे वह नरबली जैसी परंपरा क्यों न हो. फिर असम भी ब्रिटिश शासन के घेरे में आ गया था. 1944 में दूसरे विश्व युद्ध तक अंग्रेजों और भारतीयों के बीच यह धरती नागा हिल्स त्वेनसांग के नाम से जानी जाती रही. 

Add Zee News as a Preferred Source

1 दिसंबर, 1963 को वह दिन था, जब नागालैंड को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला. बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य का उपन्यास 'यारुइंगम', जो 1950 के दशक में लिखा गया था और 1960 में प्रकाशित हुआ, आत्मनिर्णय के लिए नागा आंदोलन पर केंद्रित था. 'यारुइंगम' शब्द का अर्थ है जनता का शासन. उपन्यास 'यारुइंगम' नागाओं, विशेष रूप से तंगखुल नागाओं पर आधारित था और 1940 और 1950 के दशक के मध्य के ऐतिहासिक क्षणों को दर्शाता है. लेकिन, यह उपन्यास 'जनता के शासन' की प्रारंभिक उत्तर-औपनिवेशिक असमिया साहित्यिक कल्पना के बारे में भी था.

हालांकि, भारत की आजादी के बाद यह राज्य भी अंग्रेजी शासन से मुक्त हुआ. 1957 तक, जिस इलाके को आज हम नागालैंड कहते हैं, वह असम राज्य का सिर्फ एक जिला था, जिसे लोग 'नागा हिल्स' के नाम से जानते थे. अगस्त 1957 में अलग-अलग नागा कबीलों के नेताओं ने नागा पीपल्स कन्वेंशन (एनपीसी) बनाया और जुलाई 1960 में, पार्टी का एक डेलीगेशन उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिला और इंडियन यूनियन के अंदर नागाओं के लिए एक अलग राज्य की मांग की, जिसे 'नागालैंड' के नाम से जाना जाए. एक 16-पॉइंट एग्रीमेंट हुआ, जिसमें नागालैंड बनाने का प्रावधान था.
4 सितंबर 1962 को नागालैंड बनाने के बिल को प्रेसिडेंट की मंजूरी मिलने के साथ, स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट, 1962 पास हुआ. 

1 दिसंबर 1963 को हुआ नागालैंड का गठन
नागालैंड आधिकारिक तौर पर 1 दिसंबर, 1963 को भारत के 16वें राज्य के रूप में स्थापित हुआ. तब से, हर साल एक दिसंबर को नागालैंड स्थापना दिवस के तौर पर मनाया जाता है. यह पश्चिम में असम, पूर्व में म्यांमार (बर्मा), उत्तर में अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ भाग व दक्षिण में मणिपुर से घिरा हुआ है. राज्य में 17 प्रशासनिक जिले हैं, जिनमें 17 प्रमुख जनजातियों के साथ-साथ अन्य उप-जनजातियां भी निवास करती हैं. प्रत्येक जनजाति अपने रीति-रिवाजों, भाषा और पहनावे के मामले में एक-दूसरे से अलग है.

यहां की प्राकृतिक सुंदरता इसे स्विटजरलैंड बना देती है
नागालैंड को प्रकृति और यहां की सुंदरता पूर्व का स्विट्जरलैंड बना देती है. हरी-भरी पहाड़ियां, हरे-भरे जंगल, शानदार घाटियां, पहाड़, भरपूर पेड़-पौधे और जानवर, नागालैंड के बारे में सोचते ही यही तस्वीर मन में आती है. इस राज्य पर प्रकृति ने इतनी मेहरबानी की कि यहां के मनोरम दृश्य, रंग-बिरंगे सूर्योदय और सूर्यास्त मन मोह लेते हैं. अगर कोई शहरी जीवन की भागदौड़ से दूर एक शांत जगह की तलाश में है, तो यह उसके लिए एकदम सही माहौल है. साहसिक और निडर लोगों के लिए नागालैंड ट्रैकिंग, रॉक क्लाइम्बिंग, और जंगल कैम्पिंग के लिए एक शानदार स्थान है. इसके हरे-भरे उपोष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में असीमित अन्वेषण की संभावनाएं हैं, जो औषधीय पौधों का खजाना भी हैं.

यह भी पढ़ेंः  पुडुचेरी-तमिलनाडु के दरवाजे तक आया दितवाह, तटों से बस 80 किमी दूर, IMD ने दिया अपडेट

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

Nagaland

Trending news

क्या चीन की वजह से हो रही भारत के मिसाइल टेस्ट में देरी? नेवी चीफ ने दिया 2 टूक जवाब
Navy Chief
क्या चीन की वजह से हो रही भारत के मिसाइल टेस्ट में देरी? नेवी चीफ ने दिया 2 टूक जवाब
कभी लॉरेंस के लिए जान भी रहती थी हाजिर, अब देने लगा धमकी; कौन है शहजाद भट्टी?
Pakistan
कभी लॉरेंस के लिए जान भी रहती थी हाजिर, अब देने लगा धमकी; कौन है शहजाद भट्टी?
भाषाएं भूल रहे भारतीय, साधु कर रहे इंग्लिश में बात; RSS प्रमुख की चिंता कितनी जायज?
Mohan Bhagwat
भाषाएं भूल रहे भारतीय, साधु कर रहे इंग्लिश में बात; RSS प्रमुख की चिंता कितनी जायज?
पुडुचेरी-तमिलनाडु के दरवाजे तक आया दितवाह, तटों से बस 80 किमी दूर, IMD ने दिया अपडेट
Ditvah cyclone update
पुडुचेरी-तमिलनाडु के दरवाजे तक आया दितवाह, तटों से बस 80 किमी दूर, IMD ने दिया अपडेट
विंटर सेशन से पहले वंदे मातरम पर विवाद, ममता की TMC ने कांग्रेस से झाड़ा पल्ला
parliament session 2025
विंटर सेशन से पहले वंदे मातरम पर विवाद, ममता की TMC ने कांग्रेस से झाड़ा पल्ला
जब IPL ने जन्म भी नहीं लिया था, तब डॉ. सुभाष चंद्रा ने रखी थी ICL की नींव
Dr. Subhash Chandra
जब IPL ने जन्म भी नहीं लिया था, तब डॉ. सुभाष चंद्रा ने रखी थी ICL की नींव
दर्दनाक सड़क हादसे में 10 लोगों की मौके पर मौत, दो बसों के बीच आमने-सामने की टक्कर
Bus accident
दर्दनाक सड़क हादसे में 10 लोगों की मौके पर मौत, दो बसों के बीच आमने-सामने की टक्कर
'कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा...', नई पार्टी की अटकलों के बीच बयान से पलटे फैसल पटेल
Faisal Patel
'कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा...', नई पार्टी की अटकलों के बीच बयान से पलटे फैसल पटेल
हिसार के परिवार का बेटा कैसे बना भारत का मीडिया मुगल... डॉ. सुभाष चंद्रा की कहानी
Dr. Subhash Chandra
हिसार के परिवार का बेटा कैसे बना भारत का मीडिया मुगल... डॉ. सुभाष चंद्रा की कहानी
सॉफ्टवेयर कर्मचारी ने एयर होस्टेस को गंदी नीयत से छुआ, सीट के नीचे मिला अश्लील नोट
Air hostess molestation case
सॉफ्टवेयर कर्मचारी ने एयर होस्टेस को गंदी नीयत से छुआ, सीट के नीचे मिला अश्लील नोट