Advertisement
trendingNow13012813
Hindi Newsदेश

Nehru Archive: नेहरू को लेकर अब नहीं फैलाया जा सकेगा फेक न्यूज! कांग्रेस ने कर दी ऐसी सुविधा, घर बैठे हर कोई जान लेगा सच्चाई?

The Nehru Archive: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, "फैक्ट्स तो फैक्ट्स होते हैं और आपके लाइक्स की वजह से गायब नहीं होंगे. पंडित नेहरू और भारत के लिए उनकी बड़ी कामयाबियों को जानबूझकर तोड़-मरोड़कर पेश करने, गलत जानकारी और फेक न्यूज देने के इस दौर में, सच्चाई और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी लिखी बातों को डिजिटाइज करना सही है."

Written By  krishna pandey |Last Updated: Nov 21, 2025, 02:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Nehru Archive: नेहरू को लेकर अब नहीं फैलाया जा सकेगा फेक न्यूज! कांग्रेस ने कर दी ऐसी सुविधा, घर बैठे हर कोई जान लेगा सच्चाई?

Jawaharlal Nehru The Nehru Archive: कांग्रेस पार्टी ने भारत के पहले प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू से संबंधित लाखों पन्नों की सामग्री को पूरी तरह से डिजिटाइज कर सार्वजनिक कर दिया है. 'द नेहरू आर्काइव' नाम का यह ओपन-एक्सेस डिजिटल प्लेटफॉर्म अब आम नागरिकों, शोधकर्ताओं, छात्रों और इतिहास प्रेमियों के लिए उपलब्ध है. बिना किसी शुल्क के नेहरू की चिट्ठियां, भाषण, नोट्स, किताबों के ड्राफ्ट और अन्य दस्तावेज देखे और डाउनलोड किए जा सकते हैं. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में ये घोषणा की.

'द नेहरू आर्काइव' की क्यों पड़ी जरूरत?
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, "फैक्ट्स तो फैक्ट्स होते हैं और आपके लाइक्स की वजह से गायब नहीं होंगे. पंडित नेहरू और भारत के लिए उनकी बड़ी कामयाबियों को जानबूझकर तोड़-मरोड़कर पेश करने, गलत जानकारी और फेक न्यूज देने के इस दौर में, सच्चाई और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी लिखी बातों को डिजिटाइज करना सही है." उन्होंने आगे कहा, "मुझे खुशी है कि 'द नेहरू आर्काइव' अब लाइव है. यह जवाहरलाल नेहरू की लिखी बातों का भारत का पहला बड़ा, ओपन-एक्सेस डिजिटल आर्काइव है, जिसमें चिट्ठियां, भाषण, नोट्स और भी बहुत कुछ हैं, जो सभी आपस में जुड़े हुए हैं और आसानी से इस्तेमाल के लिए फ्री में उपलब्ध हैं."

नेहरू की विरासत अब फ्री में
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा, "नेहरू की लिखी बातें सिर्फ इतिहास नहीं हैं, वे भारत की बदलती सोच का रिकॉर्ड हैं. जो कोई भी हमारे देश की डेमोक्रेटिक यात्रा - उसकी हिम्मत, उसके सवाल, उसके सपनों को समझना चाहता है, उसके लिए उनके शब्द एक ताकतवर रास्ता दिखाते हैं. मुझे खुशी है कि यह विरासत अब सबके लिए खुली, खोजने लायक और मुफ्त है. इसे और बढ़ाया जाएगा."

Add Zee News as a Preferred Source

'द नेहरू आर्काइव' क्या है?
नेहरू आर्काइव वेबसाइट के अनुसार, यह एक चल रहा डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट है जो नेहरू की लिखी हुई बातों, भाषणों, उनसे जुड़े डॉक्यूमेंट्स, विजुअल मटेरियल और ऑडियो रिकॉर्डिंग को संभालकर रखने के लिए है. जवाहरलाल नेहरू के चुने हुए कार्यों के 100 वॉल्यूम, जो 1903 से 1964 के समय को कवर करते हैं, अब अपलोड कर दिए गए हैं. वे पूरी तरह से सर्च किए जा सकते हैं और फ्री डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं.

एक क्लिक में 35,000 डॉक्यूमेंट्स और करीब 3,000 इलस्ट्रेशन 
इससे पहले 20 नवंबर को जयराम रमेश ने जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड द्वारा शुरू की गई एक नई डिजिटल आर्काइवल सुविधा पर जोर दिया था, जिससे आजादी की लड़ाई और आजाद भारत के शुरुआती सालों से जुड़े डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस किया जा सके. वेबसाइट द नेहरू आर्काइव (nehruarchive.in) पर करीब 35,000 डॉक्यूमेंट्स और करीब 3,000 इलस्ट्रेशन हैं. वॉल्यूम 44 से, यानी सितंबर 1958 से, उनके भाषण ओरिजिनल हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी उपलब्ध हैं. डॉक्यूमेंट्स में उनके लेटर, भाषण, इंटरव्यू, फाइलों पर एडमिनिस्ट्रेटिव नोट्स, डायरी एंट्री और यहां तक ​​कि डूडल भी शामिल हैं. (इनपुट आईएएनएस से)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Pandit Jawahar Lal Neharu

Trending news

नेहरू को लेकर अब नहीं फैलाया जा सकेगा फेक न्यूज! कांग्रेस ने क्या कर दी ऐसी सुविधा?
Pandit Jawahar Lal Neharu
नेहरू को लेकर अब नहीं फैलाया जा सकेगा फेक न्यूज! कांग्रेस ने क्या कर दी ऐसी सुविधा?
भारत का पहला जिला, जो कभी लुटेरों और डाकुओं का था अड्डा, आज है देश का स्मार्ट सिटी
India first district
भारत का पहला जिला, जो कभी लुटेरों और डाकुओं का था अड्डा, आज है देश का स्मार्ट सिटी
ममता की EC को लिखी गई चिट्ठी पर अमित शाह का जवाब, कहा- ये घुसपैठियों को बचाने की...
amit shah
ममता की EC को लिखी गई चिट्ठी पर अमित शाह का जवाब, कहा- ये घुसपैठियों को बचाने की...
बांग्लादेश में भूकंप के तेज झटके में 6 की मौत, ढाका से लेकर बंगाल तक मचा कोहराम
earthquake
बांग्लादेश में भूकंप के तेज झटके में 6 की मौत, ढाका से लेकर बंगाल तक मचा कोहराम
बिहार में हार का साइड इफेक्ट कर्नाटक में दिखा, कांपने लगी कांग्रेस की सत्ता...एक्शन
Karnataka crisis
बिहार में हार का साइड इफेक्ट कर्नाटक में दिखा, कांपने लगी कांग्रेस की सत्ता...एक्शन
लहजा नरम और आवाज नीचे! सांसद-विधायक से खड़े होकर हो 'नमस्ते', सरकार का नया आदेश
Maharashtra
लहजा नरम और आवाज नीचे! सांसद-विधायक से खड़े होकर हो 'नमस्ते', सरकार का नया आदेश
'सरकार को पता हो या न हो... हम उनके बलबूते नहीं हैं' किस बात पर ऐसा बोले मोहन भागवत
mohan bhagwat news
'सरकार को पता हो या न हो... हम उनके बलबूते नहीं हैं' किस बात पर ऐसा बोले मोहन भागवत
2022 में डॉ. उमर 20 दिन तुर्की में रहा, यहीं रची थी भारत को बर्बाद करने की साजिश!
Delhi blast
2022 में डॉ. उमर 20 दिन तुर्की में रहा, यहीं रची थी भारत को बर्बाद करने की साजिश!
AQI 400 पार, 'जहरीली' हवा के बाद कब से पड़ेगी हाड़ कंपकपाने वाली सर्दी, IMD ने बताया
Weather
AQI 400 पार, 'जहरीली' हवा के बाद कब से पड़ेगी हाड़ कंपकपाने वाली सर्दी, IMD ने बताया
फिदायीन बनाने वाला 'मौलाना मॉडल' दिल्ली और हरियाणा में एक्टिव; कई मौलवी रडार पर
DNA
फिदायीन बनाने वाला 'मौलाना मॉडल' दिल्ली और हरियाणा में एक्टिव; कई मौलवी रडार पर