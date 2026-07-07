/इंडोनेशिया के लोगों की हिंदू धर्म में गहरी है आस्था, रामायण और महाभारत का करते हैं मंचन

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर हैं. इस दौरान इंडोनेशिया और भारत के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं. इंडोनेशिया ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान 'इंडोनेशिया गणराज्य के बिंटांग आदिपूर्णा' सम्मान पदक से सम्मानित किया है. इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने इसकी घोषणा की है. इस अवसर पर इंडोनेशिया की सेना को ब्रह्मोस मिसाइलों की आपूर्ति करने संबंधी समझौते पर भारत और इंडोनेशिया ने हस्ताक्षर किए.
इंडोनेशिया विश्व की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है. इसके बावजूद वहां के लोग आज भी हिंदू संस्कृति को फॉलो करते हैं. इंडोनेशिया में घर-घर में हिंदू धर्म रचा-बसा है. वहां के लोग रामयाण का मंचन करते हैं. प्रति वर्ष सैकड़ों की संख्या में इंडोनेशिया के कलाकार भारत में रामायण- महाभारत का मंचन करने आते रहे हैं. एक बार पाकिस्तान के प्रतिनिधिमण्डल ने इंडोनेशिया के लोगों से पूछा कि आप सब मुस्लिम धर्म अपना चुके हैं. फिर रामायण का मंचन क्यों? तब वहां के लोगों ने कहा- हमने धर्म बदला है, अपनी संस्कृति नहीं बदली. हिंदुत्व हमारी पहचान और संस्कृति है. बता दें कि इंडोनेशिया में विश्व की सबसे बड़ी मुस्लिम जनसंख्या है.
इंडोनेशिया में एक समय भयंकर आर्थिक मंदी छाई, तब वहां के राष्ट्रपति ने गणेशजी को अपनी मुद्रा पर स्थान दिया. इंडोनेशिया के 20 हजार रुपिया पर गणेश जी एक दशक तक विराजमान रहे हैं. इंडोनेशिया के राष्ट्रीय विमान सेवा का नाम गरुड़ एयरलाइन है. बता दें कि गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है.
इंडोशिया के बाली द्वीप पर आज भी सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की है. वहां काफी संख्या में हिंदू मंदिर हैं. बाली द्वीप इंडोनेशिया जाने वालों के लिए पर्यटन का सबसे बड़ा स्थल है. इंडोनेशिया में 1170 साल पुराना प्राम्बानन मंदिर है, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर की मान्यता दी है. भारत के पुरातत्व विभाग ने इस मंदिर की प्राचीन विरासत को फिर से वापस लाने के लिए अपने प्रयास शुरू कर दिए हैं, ताकि उसके पुराने वैभव और प्राचीन गौरव को वापस लाया जा सके.
इंडोनेशिया के निवासियों पर रामायण का यहां इतना गहरा प्रभाव है कि देश के कई इलाकों में रामायण के अवशेष और पत्थरों तक की नक्काशी पर रामकथा के चित्र आसानी से मिल जाते हैं.
विश्व के मानचित्र पर दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित इंडोनेशिया की आबादी तकरीबन 28.7 करोड़ है. यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है और साथ ही सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश भी है.
भारत की तरह ही इंडोनेशिया में रामायण सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य ग्रंथ है. लेकिन भारत और इंडोनेशिया की रामायण में अंतर है. भारत में राम की नगरी जहां अयोध्या है, वहीं इंडोनेशिया में यह योग्या के नाम से स्थित है. यहां राम कथा को ककनिन, या ‘काकावीन रामायण’ नाम से जाना जाता है. भारतीय प्राचीन सांस्कृतिक रामायण के रचियता आदिकवि ऋषि वाल्मीकि हैं, तो वहीं इंडोनेशिया में इसके रचयिता कवि योगेश्वर हैं.
इंडोनेशिया की रामायण 26 अध्यायों का एक विशाल ग्रंथ है. इस रामायण में प्राचीन लोकप्रिय चरित्र दशरथ को विश्वरंजन कहा गया है, जबकि उसमें उन्हें एक शैव भी माना गया है, यानी कि वे शिव के अराधक हैं. इंडोनेशिया की रामायण का आरंभ भगवान राम के जन्म से होता है, जबकि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण के प्रस्थान में समस्त ॠषिगणों की ओर से मंगलाचरण किया जाता है और दशरथ के घर इस ज्येष्ठ पुत्र के जन्म के साथ ही हिंदेशिया का वाद्य यंत्र गामलान बजने लगता है.
वहीं, यहां नौ सेना के अध्यक्ष को लक्ष्मण कहा जाता है, जबकि सीता को सिंता और हनुमान तो इंडोनेशिया के सर्वाधिक लोकप्रिय पात्र हैं. हनुमान जी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज भी हर साल इस मुस्लिम आबादी वाले देश के आजादी के जश्न के दिन यानी की 27 दिसंबर को बड़ी तादाद में राजधानी जकार्ता की सड़कों पर युवा हनुमान जी का वेश धारण कर सरकारी परेड में शामिल होते हैं. बता दें कि हनुमान को इंडोनेशिया में ‘अनोमान’ कहा जाता है.
इंडोनेशिया को 17 अगस्त 1945 को नीदरलैंड से आजादी मिली थी. इस दिन देश के राष्ट्रवादियों अहमद सुकर्णो और मुहम्मद हट्टा ने जकार्ता में स्वतंत्रता की घोषणा की थी. हालांकि, इस घोषणा के बाद डचों (नीदरलैंड) से चार साल तक हिंसक क्रांति चली और औपचारिक रूप से 27 दिसंबर 1949 को नीदरलैंड ने इंडोनेशिया की संप्रभुता को मान्यता दी.
श्रीरामकथा पर आधारित जावा की प्राचीनतम कृति 'रामायण काकावीन' है. यह सातवीं शताब्दी की रचना है. यहां की एक प्राचीन रचना 'उत्तरकांड' है, जिसकी रचना गद्य में हुई है. 'रामायण काकावीन' की रचना कावी भाषा में हुई है. गौरतलब है कि स्थानीय भाषा में काकावीन का अर्थ महाकाव्य होता है. कावी भाषा में कई महाकाव्यों का सृजन हुआ है. उनमें 'रामायण काकावीन' का स्थान सर्वोपरि है.
इंडोनेशिया की करेंसी को रूपियाह कहते हैं. वहां एक दशक तक 20 हजार के नोट पर भगवान गणेश की फोटो छपी है. भगवान गणेश को इंडोनेशिया में शिक्षा, कला और विज्ञान का देवता माना जाता है. 20 हजार की नोट पर सामने भगवान गणेश की तस्वीर और पीछे क्लासरूम की तस्वीर छपती थी, जिसमें टीचर और स्टूडेंट्स हैं. साथ ही नोट पर इंडोनेशिया के पहले शिक्षा मंत्री हजर देवांत्रा की भी तस्वीर छपती रही. देवांत्रा इंडोनेशिया की आजादी के नायक रहे हैं.
इंडोनेशिया की सरकार ने 1998 में यह नोट जारी किए थे. हालांकि, गणेश जी की फोटो वाला 20,000 का इंडोनेशिया का नोट 10 साल तक प्रचलन में रहने के बाद 2008 के अंत में बंद कर दिया गया था.