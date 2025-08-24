VIDEO: पायलट बेटे ने मां को फ्लाइट में दिया 'खास सम्मान', माइक पर बोल दी भावुक बात
देश

VIDEO: पायलट बेटे ने मां को फ्लाइट में दिया 'खास सम्मान', माइक पर बोल दी भावुक बात

Viral Video: आंध्र प्रदेश के एक पायलट ने उड़ान से पहले अपने संघर्षों के बारे में लोगों को रूबरू कराया, साथ ही उसकी मुश्किल घड़ी में उसकी मां ने जो भूमिका निभाई थी उससे भी लोगों को अवगत कराया है. जानिए पायलट ने क्या कहा?

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 24, 2025, 05:57 PM IST
VIDEO: पायलट बेटे ने मां को फ्लाइट में दिया 'खास सम्मान', माइक पर बोल दी भावुक बात

Andhra Pradesh News: मां की ममता से हर कोई परिचित होता है. मां ही है जो अपने हिस्से की रोटियां अपने बच्चे को खिलाकर कहती है कि हमें भूख नहीं है, दुनिया में मां हर किसी का जगह ले सकती है लेकिन मां की जगह कोई नहीं ले सकता है. मां क्या होती है इससे एक बार फिर आंध्रप्रदेश के एक पायलट ने दुनिया को रूबरू कराया है. पायलट ने उड़ान के दौरान अपनी मां का सम्मान किया और पायलट बनने के सफर में मां के किरदार को बताया है और उनका आभार जताया है. जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा?

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अपडेट जारी है..

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...

Viral Video

Trending news

