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भारत में नफ़रत की राजनीति: एक गंभीर चुनौती

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहाँ विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग सदियों से मिल-जुलकर रहते आए हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत "विविधता में एकता" है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में नफ़रत की राजनीति (Hate Politics) देश की सामाजिक एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए एक गंभीर चुनौती बनकर उभरी है।

Edited By:Haresh Kumar
Published: Jun 23, 2026, 02:46 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 02:46 PM IST
भारत में नफ़रत की राजनीति: एक गंभीर चुनौती

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Haresh Kumar

Haresh Kumar

हरेश कुमार ने 2005-06 में समाचार4मीडिया.कॉम से सीनियर सब एडिटर के तौर पर पत्रकारिता की शुरुआत की. दिसंबर, 2013 में दैनिक भास्कर.कॉम भोपाल में क्वालिटी चेक टीम का हिस्‍सा बना. जनवरी,2018 में दैनिक जागरण.कॉम दिल्ली में मैनेजर क्वालिटी चेक के तौर पर ज्‍वाइन किया. 2 मार्च, 2026 को जी न्यूज के डिजिटल डिवीजन में  सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर ज्वाइन किया. देश-विदेश, राजनीतिक और सामाजिक खबरों पर खूब कलम चलाई. ब्लॉग के जमाने में दैनिक जागरण प्रिंट के संपादकीय पेज पर आर्टिकल खूब छपे. वैसे ज्‍यादातर करियर क्वालिटी चेक यानी खबरों को चेक करने में व्‍यतीत हुआ. खबरों में व्याकरण से लेकर फैक्ट्स संबंधित किसी तरह की त्रुटि न हो, यह सुनिश्चित करने की अहम जिम्‍मेदारी रही है. इस कसौटी पर खरा उतरने का हरसंभव प्रयास रहा है.

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