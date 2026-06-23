भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहाँ विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग सदियों से मिल-जुलकर रहते आए हैं. हमारी सबसे बड़ी ताकत "विविधता में एकता" है. हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में नफ़रत की राजनीति (Hate Politics) देश की सामाजिक एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए एक गंभीर चुनौती बनकर उभरी है.
लोगों को धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र या समुदाय के आधार पर बाँटकर राजनीतिक लाभ प्राप्त करना. जब राजनीतिक दल और नेता विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जनकल्याण जैसे मुद्दों की बजाय लोगों की भावनाओं को भड़काने और समाज में विभाजन पैदा करने का प्रयास करते हैं, तो उसे नफ़रत की राजनीति कहा जाता है.
इस प्रकार की राजनीति का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव सामाजिक सौहार्द पर पड़ता है. विभिन्न समुदायों के बीच अविश्वास और वैमनस्य बढ़ने लगता है. जो लोग पहले भाईचारे के साथ रहते थे, वे एक-दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं. इससे समाज की एकता कमजोर होती है और देश की प्रगति प्रभावित होती है.
नफ़रत की राजनीति जनता का ध्यान वास्तविक समस्याओं से भी भटका देती है. आज देश बेरोज़गारी, महंगाई, गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है. जनता चाहती है कि सरकार और राजनीतिक दल इन मुद्दों पर ध्यान दें. लेकिन जब राजनीतिक चर्चा का केंद्र धर्म और जाति बन जाते हैं, तब विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पीछे छूट जाते हैं.
इसके अलावा, नफ़रत फैलाने वाली राजनीति सामाजिक तनाव और हिंसा को भी जन्म दे सकती है. इतिहास गवाह है कि भड़काऊ भाषण और विभाजनकारी प्रचार कई बार अशांति और संघर्ष का कारण बने हैं. ऐसी घटनाएँ न केवल जानमाल का नुकसान करती हैं, बल्कि देश की छवि और आर्थिक विकास को भी प्रभावित करती हैं.
भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व का अधिकार देता है. संविधान का उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है, जहाँ सभी लोग बिना किसी भेदभाव के सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें. नफ़रत की राजनीति संविधान की इन मूल भावनाओं के विपरीत है.
मीडिया और सोशल मीडिया की भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका है. यदि इनका उपयोग जिम्मेदारी से किया जाए, तो ये जागरूकता और एकता को बढ़ावा दे सकते हैं. लेकिन झूठी खबरों और भ्रामक सूचनाओं के प्रसार से समाज में नफ़रत और विभाजन भी फैल सकता है. इसलिए नागरिकों को सच और झूठ में अंतर समझना चाहिए तथा जिम्मेदारीपूर्वक व्यवहार करना चाहिए.
युवाओं पर विशेष जिम्मेदारी है कि वे प्रेम, सहिष्णुता और भाईचारे का संदेश फैलाएं. शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से ही समाज को नफ़रत की राजनीति से बचाया जा सकता है.
अंततः, भारत की प्रगति और समृद्धि तभी संभव है, जब राजनीति का आधार विकास, समानता और राष्ट्रीय एकता हो. देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी नागरिकों, राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों को मिलकर नफ़रत नहीं, बल्कि सद्भाव और भाईचारे की राजनीति को बढ़ावा देना होगा.
निष्कर्ष: नफ़रत की राजनीति भारत की एकता, लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव के लिए एक गंभीर खतरा है. एक मजबूत और विकसित भारत के निर्माण के लिए हमें विभाजन नहीं, बल्कि एकता, प्रेम और आपसी सम्मान के मार्ग पर चलना होगा.