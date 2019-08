जम्मू-कश्मीर में जारी कर्फ्यू और पाबंदियों को लेकर आई गृह मंत्रालय की ओर से आई जरूरी सूचना

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने मंगलवार जम्मू कश्मीर में जारी पाबंदियां को लेकर बयान जारी किया है. गृहमंत्रालय ने जम्मू् कश्मीर में चरणबद्ध तरीके से पाबंदियों को हटाया जाएगा. गृह मंत्रालय ने कहा कि संबंधित स्थानीय अधिकारियों के मूल्यांकन के बाद ही इस बारे में फैसला किया जाएगा.

गृहमंत्रालय की प्रवक्ता ने एक ट्वीट जारी कर कहा है, ' मेडिकल सुविधाएं बिना किसी रुकवाट के दी जा रही हैं. विभिन्न ओपीडी में 1350 मरीजों को इलाज किया गया है. घाटी के सभी अस्पतालों में सभी जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई हैं.'

गृह मंत्रालय ने कहा कि नेशनल हाइवे पर सामन्य रूप से वाहनों की आवाजाही जारी है. एलपीजी और दूसरी जरूरी चीजों को ले जाने वाले 100 भारी वाहन रोज यहां से गुजर रहे हैं. घाटी से उड़ाने सामान्य रूप से जारी है.

Medical services are being provided to ppl without any hindrance

OPDs have been given requisite medical treatment to 13500 patients.

Availability of all drugs,inc life saving drugs, hv been ensured in every hospital across the Valley. (2/4)#JammuKashmir@diprjk@JmuKmrPolice

