/विकसित भारत के निर्माण में लघु उद्योगों की भूमिका: चुनौतियां एवं समाधान

बहरहाल, डिजिटल अर्थव्यवस्था के इस दौर में ई-कॉमर्स सुविधा ने एमएसएमई के लिए नए अवसरों का द्वार खोला है. सूचनाओं तक पहुंच, वित्तीय हस्तांतरण में तेजी, तथा सरकार द्वारा चलाए जा रहे नवाचारों ने लघु उद्योगों को तीव्र गति से प्रोत्साहन दिया है. यद्यपि डिजिटल माध्यमों ने लघु उद्योगों के विकास को बढ़ावा दिया है किंतु इसके साथ कुछ नई चुनौतियाँ भी सामने आई हैं. प्लेटफॉर्म शुल्क, तकनीकी ज्ञान की कमी, कुशल कर्मचारियों का अभाव, उत्पाद-मूल्य के भुगतान (रिटर्न) की समस्या और बढ़ती प्रतिस्पर्धा जैसी कई चुनौतियां छोटे उद्यमों के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं. एमएसएमई के वार्षिक सर्वेक्षण 2025 में यह भी सामने आया कि जो उद्यम ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़कर बाद में बाहर हो गए, उनमें से अधिकांश ने जानकारी और तकनीकी कौशल की कमी को इसका प्रमुख कारण बताया. यह दर्शाता है कि केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा देना पर्याप्त नहीं है; उद्यमियों को आवश्यक प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और निरंतर मार्गदर्शन भी सुनिश्चित करना आवश्यक है.