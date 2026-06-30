/विकसित भारत के निर्माण में लघु उद्योगों की भूमिका: चुनौतियां एवं समाधान

वर्तमान समय में जब वैश्वीकरण, समावेशी विकास,डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इत्यादि महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा आम जनमानस तक पहुंच रही है, ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करने के लिए अर्थव्यवस्था के वह कौन-से क्षेत्र हैं, जिन्हें सम्यक नीति निर्माण और प्रभावी क्रियान्वयन के द्वारा अर्थव्यवस्था को न केवल सबल व आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, बल्कि देश को स्थायित्व के साथ विकास की गति को किया जा सकता है.
आर्थिक आत्मनिर्भरता और तेज गति से विकास को सुनिश्चित करने के लिए तीव्र औद्योगिकरण विशेष तौर पर सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के सशक्तीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. ये उद्योग न सिर्फ अपनी विविधता के कारण रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध कराते हैं, बल्कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक आसान रोजगार के अवसर उपलब्ध करा कर समता मूलक विकास में अपनी भूमिका सुनिश्चित करते हैं; भारत जैसे देश में जहां आर्थिक असमानता एक बड़ी चुनौती है समावेशी विकास सुनिश्चित करना और भी समीचीन हो जाता है.
स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से वर्तमान तक भारत की अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों की भूमिका उल्लेखनीय रही है. भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) की महत्वपूर्ण योगदान के कारण इन्हें 'भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़' कहा जाता है. यह क्षेत्र न सिर्फ बड़े पैमाने पर रोज़गार (कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोज़गार क्षेत्र) के अवसर पैदा करता है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भी इसकी अहम भूमिका है.
भारत का MSMEs क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है, जिसमें 74 मिलियन से अधिक पंजीकृत उद्यम शामिल हैं, जिनमें 29 मिलियन महिला-नेतृत्व वाले व्यवसाय हैं, और यह 320 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है. इस क्षेत्र का देश की जीडीपी (लगभग 30%), विनिर्माण उत्पादन (लगभग 45%) और निर्यात (लगभग 40%) में महत्वपूर्ण योगदान है, जिससे राष्ट्र एक वैश्विक विनिर्माण एवं नवाचार केंद्र के रूप में उभर रहा है.
यद्यपि एमएसएमई क्षेत्र ने उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन इसकी राह अभी भी चुनौतियों से मुक्त नहीं है. सबसे बड़ी समस्या आज भी वित्त तक आसान और सस्ती पहुँच की है. इसके अलावा अपर्याप्त अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर), सीमित कुशल कार्यबल, ब्रांडिंग, बड़ी कंपनियों से अनुचित प्रतिस्पर्धा, इत्यादि समस्याएं सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विकास में बाधक हैं. विभिन्न अध्ययनों में यह बात रेखांकित हुई कि कोविड महामारी के बाद लगभग 70 प्रतिशत एमएसएमई को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा.
सरकार और निजी क्षेत्र के अनेक महत्वपूर्ण नवाचारों के बावजूद उद्यमियों के लिए कार्यशील पूंजी जुटाना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. इन लघु उद्योगों के वित्तीयन में कई उल्लेखनीय बाधाएँ हैं; मसलन, ऊँची ब्याज दरें और संपार्श्विक (कोलेटरल) की अनिवार्यता, बैंकिंग संस्थाओं का पूर्वाग्रह, दस्तावेज़ों के रखरखाव में कमी इत्यादि. ये सभी समस्याएं सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विस्तार की संभावनाओं को सीमित कर देती हैं. एक अध्ययन से पता चलता है कि कई उद्यमियों को कोलेटरल (संपार्श्विक) होने पर भी 16 से 17 प्रतिशत और बिना कोलेटरल 24 से 25 प्रतिशत तक ब्याज दर चुकानी पड़ती है, परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धी बाजार में टिके रहना और व्यवसाय का विस्तार करना अत्यंत दुष्कर होता है.
बहरहाल, डिजिटल अर्थव्यवस्था के इस दौर में ई-कॉमर्स सुविधा ने एमएसएमई के लिए नए अवसरों का द्वार खोला है. सूचनाओं तक पहुंच, वित्तीय हस्तांतरण में तेजी, तथा सरकार द्वारा चलाए जा रहे नवाचारों ने लघु उद्योगों को तीव्र गति से प्रोत्साहन दिया है. यद्यपि डिजिटल माध्यमों ने लघु उद्योगों के विकास को बढ़ावा दिया है किंतु इसके साथ कुछ नई चुनौतियाँ भी सामने आई हैं. प्लेटफॉर्म शुल्क, तकनीकी ज्ञान की कमी, कुशल कर्मचारियों का अभाव, उत्पाद-मूल्य के भुगतान (रिटर्न) की समस्या और बढ़ती प्रतिस्पर्धा जैसी कई चुनौतियां छोटे उद्यमों के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं. एमएसएमई के वार्षिक सर्वेक्षण 2025 में यह भी सामने आया कि जो उद्यम ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़कर बाद में बाहर हो गए, उनमें से अधिकांश ने जानकारी और तकनीकी कौशल की कमी को इसका प्रमुख कारण बताया. यह दर्शाता है कि केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा देना पर्याप्त नहीं है; उद्यमियों को आवश्यक प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और निरंतर मार्गदर्शन भी सुनिश्चित करना आवश्यक है.
यदि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाना है, तो एमएसएमई क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाना होगा. इसके लिए सस्ती और सुलभ वित्तीय सेवाएँ, डिजिटल अवसंरचना का विस्तार, कौशल विकास कार्यक्रम, बाजार तक बेहतर पहुँच और सरल नियामक व्यवस्था आवश्यक है. डिजिटल ऋण प्रणाली, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क तथा फिनटेक आधारित समाधान छोटे उद्यमों के लिए वित्तीय समावेशन के नए अवसर प्रदान कर सकते हैं. साथ ही, महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन देकर इस क्षेत्र की क्षमता को और बढ़ाया जा सकता है. इसके अतिरिक्त कौशल समृद्धि कार्यक्रम, ए आई संचालित मेंटरशिप, ई-कॉमर्स प्लेटफार्म, डिजिटल तकनीकी, इत्यादि को अपना कर लघु उद्योगों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सकता है.
ध्यान रहे, एमएसएमई केवल छोटे व्यवसाय नहीं हैं; वे भारत की आर्थिक प्रगति, सामाजिक समावेशन और रोजगार सृजन के सबसे मजबूत स्तंभ हैं. लघु उद्योगों को सशक्त बनाकर भारत न सिर्फ एशिया में चीन के साथ आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो सकता, बल्कि विश्व पटल पर आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपनी सशक्त दावेदारी प्रस्तुत कर सकता है. लघु उद्योगों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करके भारत विभिन्न देशों विशेषकर चीन से होने वाले व्यापार घाटे को बहुत हद तक कम कर सकता है, जो निर्णायक रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थायित्व व मजबूती प्रदान करेगा. आज आवश्यकता इस बात की है कि नीति निर्माता, वित्तीय संस्थान, उद्योग संगठन और समाज मिलकर इस क्षेत्र को वह समर्थन दें, जिसका यह हकदार है. यदि ऐसा किया गया, तो एमएसएमई न केवल भारत की विकास यात्रा को गति देंगे, बल्कि ‘विकसित भारत’ के सपने को साकार करने में भी निर्णायक भूमिका निभाएंगे.