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विकसित भारत के निर्माण में लघु उद्योगों की भूमिका: चुनौतियां एवं समाधान

वर्तमान समय में जब वैश्वीकरण, समावेशी विकास,डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इत्यादि महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा आम जनमानस तक पहुंच रही है, ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करने के लिए अर्थव्यवस्था के वह कौन-से क्षेत्र हैं, जिन्हें सम्यक नीति निर्माण और प्रभावी क्रियान्वयन के द्वारा अर्थव्यवस्था को न केवल सबल व आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, बल्कि देश को स्थायित्व के साथ विकास की गति को किया जा सकता है.

Written BySurya Prakash PandeyEdited By:Haresh Kumar
Published: Jun 30, 2026, 05:13 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 05:15 PM IST
विकसित भारत के निर्माण में लघु उद्योगों की भूमिका: चुनौतियां एवं समाधान

About the Author

Surya Prakash Pandey

Surya Prakash Pandey

सूर्य प्रकाश, बेनेट विश्वविद्यालय में पी.एचडी. शोधार्थी हैं. मल्टीडिसीप्लिनरी शोधकर्ता होने के साथ ही कई जर्नलों के संपादकीय पैनल के सदस्य हैं. उनकी रुचि विकास-अर्थशास्त्र, लघु एवं मध्यम उद्योग, उद्यमिता, और सम-सामयिक विषयों में है.

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