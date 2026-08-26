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विद्यालय का वातावरण व्यक्तिगत धार्मिक पहचान से ऊपर शिक्षा को महत्व देता है- इलाहाबाद हाईकोर्ट

विद्यालय में बच्चों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए. निजी मान्यताओं और धार्मिक पहचान को लेकर स्कूल के वातावरण को प्रभावित करने की जगह अपनी उर्जा को पढ़ाई-लिखाई में लगाना चाहिएष ताकि एख बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण हो और आगे उसका फायदा लिया जा सके। आप घर में अपनी पसंद की ड्रेस पहनें, इससे किसी को आपत्ति नहीं, लेकिन स्कूल में अपनी पसंद को लेकर न अड़ें.

Edited ByZee News Desk
Published: Aug 26, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 03:59 PM IST
विद्यालय का वातावरण व्यक्तिगत धार्मिक पहचान से ऊपर शिक्षा को महत्व देता है- इलाहाबाद हाईकोर्ट

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