Advertisement
trendingNow12977380
Hindi Newsदेश

बिहार चुनाव के बीच चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान- दूसरे फेज में 12 राज्यों में होगा SIR

Election Commission News: चुनाव आयोग ने बिहार के बाद अब देश के 12 अन्य राज्यों में मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण (SIR) कराने की घोषणा की है. आयोग ने कहा कि SIR की यह प्रक्रिया अब धीरे-धीरे पूरे देश में लागू की जाएगी.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 27, 2025, 05:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिहार चुनाव के बीच चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान- दूसरे फेज में 12 राज्यों में होगा SIR

Election Commission on SIR: देश में अब SIR का दूसरा चरण शुरू होगा. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार में इस प्रक्रिया से उत्साहजनक नतीजे मिले हैं. जिसके बाद अब 12 और राज्यों में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है. उन्होंने इस अभियान में सहयोग देने के लिए बिहार के मतदाताओं का आभार जताया है. 

आज रात से फ्रीज हो जाएंगी मतदाता सूचियां

देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस वार्ता में घोषणा की कि बिहार के बाद अगले चरण में 12 राज्यों और केन्द्रशासित क्षेत्रों में विशेष तीव्र पुनरीक्षण (SIR) शुरू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि आज मध्यरात्रि से उन राज्यों में मतदाता सूची ‘फ्रीज़’ कर दी जाएंगी, जहां पर अब SIR होगा. यानी यानी कि प्रक्रिया पूरी होने तक अब उन राज्यों में न तो नाम जोड़े जा सकेंगे और न ही उनमें कोई बदलाव हो सकेगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे होगी SIR प्रक्रिया?

CEC ने बताया अब जिन राज्यों में SIR होगा. वहां पर प्रत्येक प्रत्येक पात्र मतदाता का आधार और पहचान सुनिश्चित की जाएगी. इसके लिए बूथ-स्तर पर अधिकारी बीएलओ पैनल तैयार करके अपने-अपने क्षेत्र में सर्वे करेंगे. जबकि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में ERO (Electoral Registration Officer) यही काम करेंगे. इस सर्वे के दौरान पुरानी सूची से नए नामों का मिलान करके गलत/अमान्य नाम हटा दिए जाएंगे. 

अब किन राज्यों में होगी यह प्रक्रिया?

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्ष्यद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में अब SIR शुरू होना होना है. इसके लिए राज्य स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वे अपनी तैयारी शुरू कर दें. डेटा मैपिंग, बूथ स्तर प्रशिक्षण और सामग्री तैयार रखें. ECI ने कहा है कि यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू की जाएगी. 

आखिरी बार कब हुआ था SIR?

उन्होंने बताया कि आखिरी बार SIR करीब 21 वर्षों पहले हुआ था. उसके बाद से आज तक विस्तृत तरीके से मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण नहीं किया गया. जिसमें सुधार के लिए राजनीतिक दल समय-समय पर मांग कर रहे थे. इन गड़बड़ियों को सुधारने के लिए चुनाव आयोग ने पहले चरण में बिहार में किया. जिसमें 7.5 करोड़ मतदाताओं ने भाग लिया. 

वहां पर सफलता मिलने के बाद अब इस अभियान का विस्तार किया जा रहा है. इस प्रक्रिया का मकसद वोटर सूची को साफ-सुथरा, त्रुटिरहित और निष्पक्ष बनाना है. जिसमें नामों की डुप्लीकेसी खत्म करना, मृत मतदाताओं के नाम हटाना, आवास-परिवर्तन के बाद अव्यवस्थित नामों को हटाना शामिल है. ECI का लक्ष्य है कि सभी पात्र मतदाता सूची में हों और किसी अवैध या अनधिकृत व्यक्ति की मतदाता सूची में हिस्सेदारी न हो. इससे आगामी विधानसभा चुनावों के लिए एक मजबूत, भरोसेमंद आधार तैयार होगा.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Election Commission of India

Trending news

बिहार चुनाव के बीच चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान- दूसरे फेज में 12 राज्यों में होगा SIR
Election Commission of India
बिहार चुनाव के बीच चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान- दूसरे फेज में 12 राज्यों में होगा SIR
रात को मां-बहन के साथ खाया खाना, अगले दिन दे दी जान: ऑनलाइन गेमिंग के कर्ज बना वजह
online gaming
रात को मां-बहन के साथ खाया खाना, अगले दिन दे दी जान: ऑनलाइन गेमिंग के कर्ज बना वजह
BJP नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिंदा जला दूंगा... TMC विधायक के बयान पर बवाल
West Bengal
BJP नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिंदा जला दूंगा... TMC विधायक के बयान पर बवाल
सीमा पर फिर गरजी भारत की 'इन्फैंट्री', कहा- अगर दुश्मन बढ़ा एक कदम, तो हम...
Indian Army
सीमा पर फिर गरजी भारत की 'इन्फैंट्री', कहा- अगर दुश्मन बढ़ा एक कदम, तो हम...
बिहार चुनाव नतीजों के बाद कर्नाटक में बदल जाएगी कांग्रेस सरकार? बदलेगा CM!
karnataka
बिहार चुनाव नतीजों के बाद कर्नाटक में बदल जाएगी कांग्रेस सरकार? बदलेगा CM!
मुसलमानों के विरोध पर कांग्रेस ने वंदे मातरम् छोटा किया फिर टैगोर की निंदा क्यों हुई
Vande matram News
मुसलमानों के विरोध पर कांग्रेस ने वंदे मातरम् छोटा किया फिर टैगोर की निंदा क्यों हुई
सर्प विनाश, सिल्वर बुलेट और कमांडो, हार की 3 कहानियां पढ़ शर्म से डूब मरेगी PAK फौज!
Army
सर्प विनाश, सिल्वर बुलेट और कमांडो, हार की 3 कहानियां पढ़ शर्म से डूब मरेगी PAK फौज!
मेहराज मलिक पर क्यों लगाया गया PSA? हिरासत को लेकर JK विधानसभा में हंगामा
mehraj malik
मेहराज मलिक पर क्यों लगाया गया PSA? हिरासत को लेकर JK विधानसभा में हंगामा
करूर हादसे के पीड़ितों से मिले एक्टर विजय, मदद का दिया आश्वासन
Tamil Nadu Stampede
करूर हादसे के पीड़ितों से मिले एक्टर विजय, मदद का दिया आश्वासन
पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश नाकाम, अंतराष्ट्रीय सीमा से बरामद हुआ मौत का 'सामान'
Jammu Kashmir
पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश नाकाम, अंतराष्ट्रीय सीमा से बरामद हुआ मौत का 'सामान'