बिहार चुनाव के बीच चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान- दूसरे फेज में 12 राज्यों में होगा SIR

Election Commission News: चुनाव आयोग ने बिहार के बाद अब देश के 12 अन्य राज्यों में मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण (SIR) कराने की घोषणा की है. आयोग ने कहा कि SIR की यह प्रक्रिया अब धीरे-धीरे पूरे देश में लागू की जाएगी.
Trending Photos
Election Commission on SIR: देश में अब SIR का दूसरा चरण शुरू होगा. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार में इस प्रक्रिया से उत्साहजनक नतीजे मिले हैं. जिसके बाद अब 12 और राज्यों में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है. उन्होंने इस अभियान में सहयोग देने के लिए बिहार के मतदाताओं का आभार जताया है.
आज रात से फ्रीज हो जाएंगी मतदाता सूचियां
देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस वार्ता में घोषणा की कि बिहार के बाद अगले चरण में 12 राज्यों और केन्द्रशासित क्षेत्रों में विशेष तीव्र पुनरीक्षण (SIR) शुरू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि आज मध्यरात्रि से उन राज्यों में मतदाता सूची ‘फ्रीज़’ कर दी जाएंगी, जहां पर अब SIR होगा. यानी यानी कि प्रक्रिया पूरी होने तक अब उन राज्यों में न तो नाम जोड़े जा सकेंगे और न ही उनमें कोई बदलाव हो सकेगा.
कैसे होगी SIR प्रक्रिया?
CEC ने बताया अब जिन राज्यों में SIR होगा. वहां पर प्रत्येक प्रत्येक पात्र मतदाता का आधार और पहचान सुनिश्चित की जाएगी. इसके लिए बूथ-स्तर पर अधिकारी बीएलओ पैनल तैयार करके अपने-अपने क्षेत्र में सर्वे करेंगे. जबकि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में ERO (Electoral Registration Officer) यही काम करेंगे. इस सर्वे के दौरान पुरानी सूची से नए नामों का मिलान करके गलत/अमान्य नाम हटा दिए जाएंगे.
अब किन राज्यों में होगी यह प्रक्रिया?
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्ष्यद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में अब SIR शुरू होना होना है. इसके लिए राज्य स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वे अपनी तैयारी शुरू कर दें. डेटा मैपिंग, बूथ स्तर प्रशिक्षण और सामग्री तैयार रखें. ECI ने कहा है कि यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू की जाएगी.
#SIR 12 States & UTs#ECI #SIRPhase2 pic.twitter.com/JA2CnyWulz
— Election Commission of India (@ECISVEEP) October 27, 2025
आखिरी बार कब हुआ था SIR?
उन्होंने बताया कि आखिरी बार SIR करीब 21 वर्षों पहले हुआ था. उसके बाद से आज तक विस्तृत तरीके से मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण नहीं किया गया. जिसमें सुधार के लिए राजनीतिक दल समय-समय पर मांग कर रहे थे. इन गड़बड़ियों को सुधारने के लिए चुनाव आयोग ने पहले चरण में बिहार में किया. जिसमें 7.5 करोड़ मतदाताओं ने भाग लिया.
वहां पर सफलता मिलने के बाद अब इस अभियान का विस्तार किया जा रहा है. इस प्रक्रिया का मकसद वोटर सूची को साफ-सुथरा, त्रुटिरहित और निष्पक्ष बनाना है. जिसमें नामों की डुप्लीकेसी खत्म करना, मृत मतदाताओं के नाम हटाना, आवास-परिवर्तन के बाद अव्यवस्थित नामों को हटाना शामिल है. ECI का लक्ष्य है कि सभी पात्र मतदाता सूची में हों और किसी अवैध या अनधिकृत व्यक्ति की मतदाता सूची में हिस्सेदारी न हो. इससे आगामी विधानसभा चुनावों के लिए एक मजबूत, भरोसेमंद आधार तैयार होगा.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.