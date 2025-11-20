आज तय होगी संवैधानिक सीमा! सुप्रीम कोर्ट बताएगा- राज्यपाल और राष्ट्रपति कब तक रोक सकते हैं बिल?

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट आज एक बड़ा फैसला सुनाने वाला है. कोर्ट आज बताएगा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास पेंडिंग बिल पर फैसला लेने की समय-सीमा क्या हो सकता है? क्या कोई लिमिट तय होगा या फिर यह उनके विवेक पर निर्भर करेगा?
क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास पेंडिंग बिल पर फैसला लेने की समय-सीमा तय कर सकता है. इससे जुड़े 14 सवालों पर राष्ट्रपति की तरफ से प्रेसिडेंसियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ आज फैसला देगी. चीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर की बेंच फैसला सुनाएगी. 10 दिनों तक सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर केंद्र सरकार और राज्यों का पक्ष सुनने के बाद 11 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा था.
केंद्र सरकार ने संविधान में व्यवस्था के हर अंग के लिए 'शक्तियों के बंटवारे' का जिक्र करते हुए कहा था कि संविधान के मुताबिक कोई 'सुप्रीम नहीं' है. राज्यपाल और राष्ट्रपति के सवैंधानिक अधिकार कार्यपालिका के दायरे में आते हैं. संविधान ने उनके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की तो कोर्ट उसमें दखल देकर अपनी तरफ से समय सीमा तय नहीं कर सकता.
मामले की शुरुआत तमिलनाडु से हुई थी. जब राज्य सरकार ने राज्यपाल के जरिए बिलों को पेंडिंग रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर 8 अप्रैल को कोर्ट ने फैसला देते हुए राज्यपाल और राष्ट्रपति के जरिए विधेयकों पर फैसला लेने के लिए एक समय सीमा तय कर दी थी.
