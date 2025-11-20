आज तय होगी संवैधानिक सीमा! सुप्रीम कोर्ट बताएगा- राज्यपाल और राष्ट्रपति कब तक रोक सकते हैं बिल?

क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास पेंडिंग बिल पर फैसला लेने की समय-सीमा तय कर सकता है. इससे जुड़े 14 सवालों पर राष्ट्रपति की तरफ से प्रेसिडेंसियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ आज फैसला देगी. चीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर की बेंच फैसला सुनाएगी. 10 दिनों तक सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर केंद्र सरकार और राज्यों का पक्ष सुनने के बाद 11 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा था.

केंद्र सरकार ने संविधान में व्यवस्था के हर अंग के लिए 'शक्तियों के बंटवारे' का जिक्र करते हुए कहा था कि संविधान के मुताबिक कोई 'सुप्रीम नहीं' है. राज्यपाल और राष्ट्रपति के सवैंधानिक अधिकार कार्यपालिका के दायरे में आते हैं. संविधान ने उनके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की तो कोर्ट उसमें दखल देकर अपनी तरफ से समय सीमा तय नहीं कर सकता.







प्रेसिडेंशियल रेफरेंस - मुद्दे

राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से 14 बिंदुओं पर सलाह मांगी थी. प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में पूछा गया था कि जब किसी राज्य का विधानसभा पारित बिल राज्यपाल के पास भेजा जाता है, तो अनुच्छेद 200 के तहत उनके सामने कौन-कौन से संवैधानिक विकल्प उपलब्ध होते हैं.

क्या अनुच्छेद 200 के तहत बिल पर निर्णय लेते समय राज्यपाल अपने सभी विकल्पों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करने के लिए बाध्य हैं.

क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा किए गए विवेकाधिकार (discretion) का उपयोग न्यायिक समीक्षा (judicial review) के दायरे में आता है.

क्या अनुच्छेद 361 राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 200 के तहत किए गए कामों पर न्यायिक समीक्षा को बिल्कुल खत्म कर देता है.

क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अनुच्छेद 200 के तहत लंबित पड़े मामलों पर फैसला लेने के लिए राज्यपाल के लिए समयसीमा तय कर सकते हैं.

क्या अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किए गए विवेकाधिकार के इस्तेमाल की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है.

क्या अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति को मिले विवेकाधिकार के लिए कोर्ट किसी तरह की समयसीमा या निर्णय लेने का तरीका तय कर सकता है.

मामले की शुरुआत तमिलनाडु से हुई थी. जब राज्य सरकार ने राज्यपाल के जरिए बिलों को पेंडिंग रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर 8 अप्रैल को कोर्ट ने फैसला देते हुए राज्यपाल और राष्ट्रपति के जरिए विधेयकों पर फैसला लेने के लिए एक समय सीमा तय कर दी थी.