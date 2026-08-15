/लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी कितने समय तक बोले? बना चुके लंबे संबोधन का रिकॉर्ड

80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13वीं बार देश को संबोधित किया. अपने संबोधन में उन्होंने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बड़ा विजन सामने रखा. प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत को कच्चे तेल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ रहा है और इसके पीछे केवल संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि लंबे समय तक बनी रही सोच भी जिम्मेदार है. उन्होंने समुद्री संसाधनों की खोज और परमाणु ऊर्जा को भारत की भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए अहम बताया.
लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी ने इस बार 77 मिनट राष्ट्र को संबोधित किया. इससे पहले पीएम ने 2025 में 103 मिनट, 2024 में 98 मिनट, 2023 को 89 मिनट, 2022 में 74 मिनट, 2021 में 81 मिनट, 2020 में 90, 2019 में 67 मिनट राष्ट्र के नाम संबोधन किया.
2026 में प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से 76 मिनट तक देश को संबोधित किया. यह समय उनके पिछले कई भाषणों की तुलना में कम रही. 2025 में जहां उन्होंने 103 मिनट तक भाषण दिया था, वहीं 2026 में भाषण की अवधि 77 मिनट रही. दिए गए आंकड़ों के अनुसार 2026 का संबोधन पीएम मोदी के लाल किले से दिए गए 13 भाषणों में तीसरा सबसे छोटा भाषण रहा.
प्रधानमंत्री मोदी का लाल किले से सबसे लंबा स्वतंत्रता दिवस संबोधन 2025 में 103 मिनट का रहा. इससे पहले 2024 में उनका भाषण 98 मिनट और 2023 में 90 मिनट का था. इस तरह 2025 का संबोधन इन वर्षों की तुलना में सबसे अधिक समय तक चला. यह आंकड़ा उनके स्वतंत्रता दिवस संबोधनों में भाषण की अवधि के लिहाज से खास रिकॉर्ड बनाता है.
लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी का सबसे छोटा स्वतंत्रता दिवस भाषण 2017 में 56 मिनट का रहा. इसके बाद 2014 का 65 मिनट और 2022 का 74 मिनट का संबोधन अपेक्षाकृत छोटे भाषणों में शामिल रहा. 2026 का 76 मिनट का भाषण भी इसी सूची में आता है. इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री के संबोधनों की अवधि हर वर्ष एक जैसी नहीं रही.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में पहली बार लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित किया था. उस वर्ष उनका भाषण 65 मिनट का रहा. इसके बाद 2015 में 88 मिनट, 2016 में 94 मिनट और 2017 में 56 मिनट का संबोधन हुआ. शुरुआती चार वर्षों के आंकड़ों में ही भाषण की अवधि में बड़ा अंतर देखने को मिलता है.
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2016 में पीएम मोदी का भाषण 94 मिनट, 2019 में 92 मिनट, 2020 में 90 मिनट, 2023 में 90 मिनट, 2024 में 98 मिनट और 2025 में 103 मिनट का रहा. यानी कई वर्षों में उनका संबोधन डेढ़ घंटे या उससे अधिक अवधि तक चला. 2021 में भी भाषण 88 मिनट और 2015 में 88 मिनट का रहा था.
2014 से 2026 तक के आंकड़े बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के लाल किले से स्वतंत्रता दिवस संबोधनों की अवधि में लगातार एक जैसा पैटर्न नहीं रहा. कभी भाषण एक घंटे से थोड़ा अधिक रहा तो कभी लगभग पौने दो घंटे तक चला. 2025 का 103 मिनट का संबोधन सबसे लंबा रहा, जबकि 2017 का 56 मिनट का भाषण सबसे छोटा रहा. 2026 में 76 मिनट के संबोधन के साथ प्रधानमंत्री ने एक बार फिर देश के सामने सरकार की प्राथमिकताओं, उपलब्धियों और भविष्य की दिशा को रखा.