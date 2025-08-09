दुनिया हमें विश्‍वगुरु क्‍यों मानती है? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बताया
Advertisement
trendingNow12873602
Hindi Newsदेश

दुनिया हमें विश्‍वगुरु क्‍यों मानती है? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बताया

RSS chief Mohan Bhagwat: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत की असली ताकत अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान और संस्कृति है. उन्होंने लोगों से अपनी परंपराओं का पालन, त्याग और अच्छाइयां बांटने की अपील की, जिससे भारत विश्वगुरु बन सके.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 09, 2025, 12:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दुनिया हमें विश्‍वगुरु क्‍यों मानती है? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बताया

RSS chief Mohan Bhagwat: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत को दुनिया एक बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान के केंद्र के रूप में जानती है. नागपुर के शिव मंदिर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की पहचान उसकी संस्कृति और त्याग में है, यही हमें विश्वगुरु बना सकता है. भागवत ने जोर दिया कि हमारा देश हमेशा दूसरों की मदद करता है और खुशियां बांटता है, इसलिए दुनिया में भारत को महान माना जाता है.

अर्थव्यवस्था नहीं, 'अध्यात्म' से भारत बनेगा विश्वगुरु

भागवत ने कहा कि भारत जल्द ही 3 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, लेकिन यह कोई असाधारण बात नहीं है. अमेरिका, चीन जैसे कई देश पहले ही यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं. उन्होंने कहा, दुनिया में कई अमीर देश हैं, लेकिन भारत के पास जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वह किसी और के पास नहीं है. यही ज्ञान हमारी सबसे बड़ी ताकत है.

 

संस्कृति और त्योहारों से बढ़ेगा ज्ञान

आरएसएस प्रमुख ने कहा कि अर्थव्यवस्था जरूरी है, लेकिन भारत तभी विश्वगुरु बनेगा जब हम अपनी संस्कृति का पालन करेंगे और त्योहारों को पूरी खुशी और श्रद्धा से मनाएंगे. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे भगवान शिव ने गले में सांप धारण किया और सबका कल्याण किया, वैसे ही हमें भी त्याग और सहनशीलता का भाव अपनाना चाहिए.

दुनिया में बदलाव, सही समय पर सही कदम जरूरी

भागवत ने लोगों से अपील की कि वे अपनी अच्छाइयां दूसरों के साथ बांटें और बुराइयों को खुद तक सीमित रखें. उन्होंने कहा कि भगवान शिव के त्याग से हमें सीख लेनी चाहिए. दुनिया इस समय बदलाव के दौर से गुजर रही है, ऐसे में हर व्यक्ति को सही समय पर सही कदम उठाने होंगे ताकि समाज और देश दोनों आगे बढ़ सकें.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
शिवम तिवारी

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

RSS chief Mohan Bhagwat

Trending news

एयर चीफ मार्शल की PAK को चेतावनी, बोले- ऑपरेशन सिंदूर में 5 जेट, 1 एयरक्राफ्ट गिराए
operation sindoor
एयर चीफ मार्शल की PAK को चेतावनी, बोले- ऑपरेशन सिंदूर में 5 जेट, 1 एयरक्राफ्ट गिराए
बहना नहीं रही, उसका हाथ जब राखी बांधने के लिए बढ़ा तो फफक पड़े सभी
rakshabandhan 2025
बहना नहीं रही, उसका हाथ जब राखी बांधने के लिए बढ़ा तो फफक पड़े सभी
दुनिया हमें विश्‍वगुरु क्‍यों मानती है? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बताया
RSS chief Mohan Bhagwat
दुनिया हमें विश्‍वगुरु क्‍यों मानती है? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बताया
शरद पवार मिलाएंगे अजित पवार से हाथ? खुद बता दिया अपना फ्यूचर प्लान
sharad pawar
शरद पवार मिलाएंगे अजित पवार से हाथ? खुद बता दिया अपना फ्यूचर प्लान
राहुल गांधी की डिनर मीटिंग में उद्धव ठाकरे को मिली पीछे की सीट, BJP ने कसा तंज
aditya uddhav thackeray
राहुल गांधी की डिनर मीटिंग में उद्धव ठाकरे को मिली पीछे की सीट, BJP ने कसा तंज
शुभेंदु के काफिले पर किसने किया अटैक.. ये तो राज्यपाल को पता होगा, TMC का तंज
suvendu adhikari
शुभेंदु के काफिले पर किसने किया अटैक.. ये तो राज्यपाल को पता होगा, TMC का तंज
भारत झुकेगा नहीं... टैरिफ वॉर के बीच पीयूष गोयल का ट्रंप को करारा जवाब
Piyush Goyal
भारत झुकेगा नहीं... टैरिफ वॉर के बीच पीयूष गोयल का ट्रंप को करारा जवाब
कुलगाम में भीषण एनकाउंटर जारी.. सेना के 2 जवान शहीद, 11 घायल
Kulgam
कुलगाम में भीषण एनकाउंटर जारी.. सेना के 2 जवान शहीद, 11 घायल
ट्रंप से कैसे निपटना है.. थरूर ने बता दिया, मेलानिया का नाम लेकर तगड़ी चुटकी ले ली
Shashi Tharoor
ट्रंप से कैसे निपटना है.. थरूर ने बता दिया, मेलानिया का नाम लेकर तगड़ी चुटकी ले ली
Aaj Ki Taza Khabar Live: ऑपरेशन सिंदूर पर एयर चीफ मार्शल का बहुत बड़ा खुलासा, पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट और 1 एयरक्राफ्ट गिराया
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: ऑपरेशन सिंदूर पर एयर चीफ मार्शल का बहुत बड़ा खुलासा, पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट और 1 एयरक्राफ्ट गिराया
;