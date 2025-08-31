रिश्ता खत्म करना चाहती थी गर्लफ्रेंड, नाराज लड़के ने घरवालों के सामने मार दी गोली, फिर...
Advertisement
trendingNow12903779
Hindi Newsदेश

रिश्ता खत्म करना चाहती थी गर्लफ्रेंड, नाराज लड़के ने घरवालों के सामने मार दी गोली, फिर...

Nadia Murder: पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड को उसके घर वालों के सामने गोली मार दी. इस वारदात के बाद चारों तरफ हड़कंप मच गया है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 31, 2025, 05:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रिश्ता खत्म करना चाहती थी गर्लफ्रेंड, नाराज लड़के ने घरवालों के सामने मार दी गोली, फिर...

Nadia News: पश्चिम बंगाल के नदिया जिले से एक हैरान करने वाला मामले सामने आया है. यहां पर एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को उसके घर पर गोली मार दी, इसके बाद  उसे आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया. लड़की इस रिश्ते से तंग आ चुकी थी और वह रिश्ता खत्म करना चाहती थी. जिसकी वजह से लड़का नाराज था और उसने उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद फरार हो गया. जानें पूरा मामला.

क्या है मामला
मामले को लेकर कृष्णानगर पुलिस ने कहा कि वह स्कूल में थी तब दोनों के बीच संबंध बन गए थे. हालांकि उसने स्कूल छोड़ दिया था. युवक लड़की के भाई को भी जानता था ऐसे में वह उसके घर आता- जाता था. रिपोर्ट के मुताबिक महिला महाविद्यालय के सामने लड़की का घर है, उसे उसके प्रेमिका ने दो गोलियां मारी गई, एक गोली उसके सिर पर लगी, जिसकी वजह से वो खून से लथपथ हो गई और अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. 

क्या बोले एसपी
इसके अलावा एसपी अमरनाथ ने कहा कि उसके शरीर पर दो गोलियों के निशान हैं. उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. हत्या करने के बाद आरोपी फरार है, ये भयावह घटना लड़की के घर वालों के सामने घटी, जिस समय उसकी हत्या की गई वहां पर उसकी मां और भाई भी मौजूद थे. जब उन्होंने आवाज सुनी तो वो कमरे की ओर दौड़ी तो देखा एक युवक बंदूक लेकर भाग रहा है और उसकी बेटी खून से लथपथ पड़ी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

मचा हड़कंप
इस दिल दहलाने वाली वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है. लोगों में खौफ का माहौल है. बता दें कि आरोपी नदिया के मोहनपुर में विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय के पास कहीं रहता है. इस वारदात के पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है लेकिन अभी तक वो पुलिस की पकड़ से दूर है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Nadia News

Trending news

'सबका भला BJP से जुड़ने में है...', मुस्लिम शख्स को गले लगाकर क्या बोले CM हिमंता
Himanta Biswa Sarma
'सबका भला BJP से जुड़ने में है...', मुस्लिम शख्स को गले लगाकर क्या बोले CM हिमंता
‘आवारा कुत्तों ने सोसाइटी में...’, ऐसा क्यों बोले सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नाथ?
justice
‘आवारा कुत्तों ने सोसाइटी में...’, ऐसा क्यों बोले सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नाथ?
अंधेरे में मोबाइल बंद, सील पर साइन भी... इस तरह मोदी सरकार के मंत्रालय 'घर' बदल रहे
Modi government
अंधेरे में मोबाइल बंद, सील पर साइन भी... इस तरह मोदी सरकार के मंत्रालय 'घर' बदल रहे
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
Mann Ki Baat
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
Money laundering
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
Donald Trump
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
Indian Army news
पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
14 साल बैंक में किया काम, अब कपड़ा-लत्ता लेकर फुटपाथ पर क्यों आ गया यह शख्स?
bengaluru news
14 साल बैंक में किया काम, अब कपड़ा-लत्ता लेकर फुटपाथ पर क्यों आ गया यह शख्स?
टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढाने वाला है मॉनसून
today weather update
टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढाने वाला है मॉनसून
‘छोटी काशी’ से ‘शक्तिपीठ’ तक, प्रलय के साथ ये कैसी ‘दस्तक’? अब लगने लगी है गुहार
india flood
‘छोटी काशी’ से ‘शक्तिपीठ’ तक, प्रलय के साथ ये कैसी ‘दस्तक’? अब लगने लगी है गुहार
;