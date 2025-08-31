रिश्ता खत्म करना चाहती थी गर्लफ्रेंड, नाराज लड़के ने घरवालों के सामने मार दी गोली, फिर...

Nadia Murder: पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड को उसके घर वालों के सामने गोली मार दी. इस वारदात के बाद चारों तरफ हड़कंप मच गया है.
Trending Photos
Nadia News: पश्चिम बंगाल के नदिया जिले से एक हैरान करने वाला मामले सामने आया है. यहां पर एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को उसके घर पर गोली मार दी, इसके बाद उसे आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया. लड़की इस रिश्ते से तंग आ चुकी थी और वह रिश्ता खत्म करना चाहती थी. जिसकी वजह से लड़का नाराज था और उसने उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद फरार हो गया. जानें पूरा मामला.
क्या है मामला
मामले को लेकर कृष्णानगर पुलिस ने कहा कि वह स्कूल में थी तब दोनों के बीच संबंध बन गए थे. हालांकि उसने स्कूल छोड़ दिया था. युवक लड़की के भाई को भी जानता था ऐसे में वह उसके घर आता- जाता था. रिपोर्ट के मुताबिक महिला महाविद्यालय के सामने लड़की का घर है, उसे उसके प्रेमिका ने दो गोलियां मारी गई, एक गोली उसके सिर पर लगी, जिसकी वजह से वो खून से लथपथ हो गई और अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
क्या बोले एसपी
इसके अलावा एसपी अमरनाथ ने कहा कि उसके शरीर पर दो गोलियों के निशान हैं. उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. हत्या करने के बाद आरोपी फरार है, ये भयावह घटना लड़की के घर वालों के सामने घटी, जिस समय उसकी हत्या की गई वहां पर उसकी मां और भाई भी मौजूद थे. जब उन्होंने आवाज सुनी तो वो कमरे की ओर दौड़ी तो देखा एक युवक बंदूक लेकर भाग रहा है और उसकी बेटी खून से लथपथ पड़ी है.
मचा हड़कंप
इस दिल दहलाने वाली वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है. लोगों में खौफ का माहौल है. बता दें कि आरोपी नदिया के मोहनपुर में विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय के पास कहीं रहता है. इस वारदात के पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है लेकिन अभी तक वो पुलिस की पकड़ से दूर है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.