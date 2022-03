Chhattisgarh: 'The Kashmir Files' की स्क्रीनिंग पर थिएटर मालिकों को धमकी! BJP-कांग्रेस के नेता भिड़े

रायपुर: कश्मीरी पंडितों (Kashmiri Pandits) पर हुए अत्याचार पर आधारित बॉलीवुड मूवी 'The Kashmir Files' को यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक में टैक्स फ्री कर दिया गया है. लेकिन इस बीच कांग्रेस की सरकार वाले छत्तीसगढ़ में 'The Kashmir Files' की स्क्रीनिंग को लेकर बवाल छिड़ गया है. बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया है कि राज्य के सिर्फ 3 थिएटर्स में 'The Kashmir Files' की स्क्रीनिंग हुई और अब इन थिएटर्स के मालिकों को धमकाया जा रहा है. इसपर कांग्रेस ने जवाब दिया है.

छत्तीसगढ़ में बीजेपी के विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि 'द कश्मीर फाइल्स' फिल्म को कई राज्यों में टैक्स फ्री घोषित किया गया है. छत्तीसगढ़ में इसे 3 थिएटर्स में दिखाया जा रहा है और मालिकों को इसे नीचे ले जाने की धमकी दी जा रही है ताकि लोग इसे न देखें. ये सरकार राष्ट्र-विरोधी है या राष्ट्र-समर्थक?

ये भी पढ़ें- इस्‍लाम में हिजाब पहनना जरूरी नहीं, ये धर्म का अनिवार्य हिस्‍सा नहीं: HC

इसपर कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने सफाई देते हुए कहा कि बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल झूठ बोल रहे हैं और हमारी सरकार की तरफ से फिल्म पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है. फिल्म सिनेमाघरों में चल रही है और लोग इसे अपनी मर्जी से देखने के लिए स्वतंत्र हैं.

Chhattisgarh BJP MLA Brijmohan Agrawal is lying and there are no restrictions of any kind imposed on the movie by our government. The movie is running in the theatres and the people are free to watch it at their will: Congress leader Sushil Anand Shukla (14.03) pic.twitter.com/rBvU2hxGN8

— ANI (@ANI) March 15, 2022