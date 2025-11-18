India-US Trade Deal: '...तो मिलेगी गुड न्यूज', किस शर्त पर लगेगी भारत-अमेरिका की ट्रेड डील पर मुहर, PM मोदी के मंत्री ने बताया

US-India Tarrif: मंगलवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों ही व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्ध हैं. जब भी डील निष्पक्ष, न्यायसंगत और संतुलित होगी, आप लोगों को 'गुड न्यूज' मिलेगी.
India-US Trade Deal: अमेरिका की तरफ से भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाए जाने के बाद दोनों देशों में तनाव पैदा हो गया था. लेकिन अब टैरिफ डील को लेकर दोनों के बीच लगातार बातचीत जारी है. मंगलवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों ही व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने कहा कि जब भी डील निष्पक्ष, न्यायसंगत और संतुलित होगी, आप लोगों को 'गुड न्यूज' मिलेगी. कॉमर्स मिनिस्ट्री के एक अधिकारी के मुताबिक, अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की पहली किस्त के दौरान टैरिफ को लेकर डील पूरी ही होने वाली है.
'हमें भारत के हितों की रक्षा करनी है'
पीयूष गोयल ने इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से आयोजित 22वें भारत-अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन में कहा, 'मोलभाव एक प्रक्रिया है और भारत को अपने, स्टेकहोल्डर्स, कारोबारियों के अलावा किसानों, मछुआरों और छोटे उद्योगों के हितों की रक्षा करनी है.'
उन्होंने कहा, 'और जब हम सही संतुलन पा लेंगे, तो आप निश्चिंत रह सकते हैं कि हमें इस मामले में अच्छे नतीजे मिलेंगे.' रिश्तों को और मजबूत करने के लिए भारत और अमेरिका का बीच 2.2 मिलियन टन प्रति वर्ष एलएमजी का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है.
'यूएस भारत को मानता है भरोसेमंद साझेदार'
पीयूष गोयल ने कहा, 'वे भारत को एक भरोसेमंद साझेदार मानते हैं. हम दोनों ही देशों के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. जब यह समझौता निष्पक्ष, न्यायसंगत और संतुलित होगा, तो आपको गुड न्यूज सुनने को मिलेगी.'
मंत्री का यह बयान अमेरिका के साथ औपचारिक व्यापार वार्ता के फिर से शुरू होने के बाद आया है, जो अमेरिका के भारत से आयात पर 50% टैरिफ लगाने के कारण डेढ़ महीने के विराम के बाद शुरू हुई है.
ईयू से होगा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट!
इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत की यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) पर बातचीत आखिरी दौर में चल रही है और आने वाले समय में दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच समझौता होने की उम्मीद है. गोयल ने कहा कि सरकार देश के निर्यात को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है, जिसमें उत्पादों के साथ गंतव्यों के विविधीकरण पर फोकस किया जा रहा है. उन्होंने आगे कहा कि देश के समुद्री निर्यात को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार की कोशिशों के कारण यूरोप ने 100 से ज्यादा भारतीय मत्स्य प्रतिष्ठान को लिस्टेड करने की इजाजत दे दी है.
वहीं, रूस के साथ भी ऐसी बातचीत चल रही है, जिसमें करीब 25 मत्स्य प्रतिष्ठानों को मान्यता मिल सकती है. मत्स्य प्रतिष्ठानों, उन बिजनेस को कहा जाता है, जो मछली और समुद्री खाने की प्रोसेसिंग करते हैं. पीयूष गोयल ने कहा, 'देश का निर्यात इस वित्त वर्ष में पिछले साल से ज्यादा रहेगा और मुझे पूरा यकीन है कि देश इसी रफ्तार से विकास करता रहेगा और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा.'
