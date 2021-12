सर्दी के सितम से अभी नहीं मिलेगी राहत, अगले 48 घंटे जरा संभल कर!

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में रविवार का दिन सीजन का सबसे सर्द दिन (Cold Day) रहा. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम यानी 19.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं अबतक का सबसे कम न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री दर्ज हुआ. यानी दिल्ली (Delhi) समेत उत्तर भारत में शीत लहर (Cold Wave) का प्रकोप जारी है.

हाड़ कंपाती सर्दी (Severe Cold) के बीच क्या शीत लहर और सर्द दिन में क्या अंतर (Difference Between Cold Wave And Cold Day) होता है वो भी बताएंगे आगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं आज के मौसम का हाल.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली में सापेक्षिक आर्द्रता 39 से 85 के बीच रही. वहीं अधिकारिक पूर्वानुमान के मुताबिक आज यानी सोमवार को आसमान साफ रहेगा. वहीं दिल्ली के कुछ स्थानों पर शीतलहर (Delhi Cold Wave) की स्थिति रह सकती है. मौसम विभाग के मुताबिक, सोमवार को दिल्ली का न्यूनतम और अधिकतम तापमान 4 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.

IMD ने कहा कि दिल्ली में शनिवार को मौसम का पहला ‘सर्द दिन’ रहा और पश्चिमोत्तर हवाओं के कारण शहर में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. अधिकतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री कम और इस मौसम का सबसे कम तापमान है.

देश के ज्यादातर हिस्से इस समय हाड़ कंपाने वाली ठंड की चपेट में है. दिल्ली की सर्दी (Delhi Winters) वैसे भी पूरे देश और दुनिया में मशहूर है. IMD के मुताबिक हरियाणा (Haryana), पंजाब (Punjab), राजस्थान (Rajasthan) और हिमाचल प्रदेश के तमाम हिस्से बहुत ही भीषम कोल्ड वेव (Severe Cold Wave) की चपेट में हैं. डल झील जम चुकी है. यूपी, हरियाणा और राजस्थान के पारे में भी गिरावट आई है.

IMD के मुताबिक जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम या इसके बराबर और अधिकतम तापमान सामान्य से कम से कम 4.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया जाता है, तो उसे ‘सर्द दिन’ कहा जाता है.

मौसम वैज्ञानिकों ने दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल के कई हिस्सों के कोल्ड वेव (Cold Wave) की चपेट में होने की पुष्टि की है. ऐसे में एक सवाल आपके मन में भी उठता होगा कि आखिर, किसी इलाके में कोल्ड वेव कब मानी जाती है, कोल्ड वेव और कोल्ड डे में क्या अंतर है (The Difference cold wave and cold day) आइए बताते हैं.

पहाड़ों में बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी है. इस बीच IMD ने अगले 48-72 घंटों तक शीत लहर से किसी तरह के राहत न मिलने का अनुमान जताया है. शुक्रवार को राजस्थान में न्यूनतम तापमान चुरु में सबसे कम -2.6 डिग्री दर्ज हुआ. इसबीच आईएमडी ने भविष्यवाणी की है कि नॉर्थ-वेस्ट इंडिया में अगले 3 दिनों तक शीत लहर जारी रहेगी. इस दौरान 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से ठंडी हवा बह सकती है. यानी अभी अगले कुछ दिन बहुत संभल कर रहना होगा.

