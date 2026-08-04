/7 साल बाद भी Article 370 को लेकर फैली हैं ये 5 बड़ी गलतफहमियां, जानिए क्या है सच

Article 370 Myths and Facts: साल 2019 में जब जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को बेअसर किया गया था, तब से लेकर आज तक 7 साल गुजर चुके हैं. इन सात सालों में घाटी में काफी कुछ बदला, लेकिन इस फैसले को लेकर फैले मिथक आज भी वैसे के वैसे ही हैं. जमीन खरीदने के नियमों से लेकर 35A और संवैधानिक स्थिति पर आज भी आम लोगों के बीच कई भ्रांतियां हैं.
क्या 370 पूरी तरह खत्म हुआ या सिर्फ निष्क्रिय हुआ? आइए ऐसे ही 5 सबसे बड़े मिथकों का सच समझते हैं.
तकनीकी रूप से अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान से पूरी तरह हटाया नहीं गया है. सरकार ने राष्ट्रपति के विशेष आदेशों के जरिए इसके प्रावधानों को लगभग निष्प्रभावी (निष्क्रिय) कर दिया है. कागजी रूप से यह अनुच्छेद अब भी मौजूद है, लेकिन व्यवहार में इसका विशेष प्रभाव खत्म हो चुका है.
अनुच्छेद 370 और 35A दो पूरी तरह अलग-अलग संवैधानिक प्रावधान थे. अनुच्छेद 370 भारत के मूल संविधान का हिस्सा था, जिसने राज्य को विशेष दर्जा और अधिकार दिए थे. वहीं, 35A को 1954 के राष्ट्रपति आदेश से जोड़ा गया था, जो वहां के निवासियों को खास अधिकार देता था.
अनुच्छेद 370 का हटना और राज्य का विभाजन दो अलग-अलग कानूनी प्रक्रियाएं थीं. राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने का काम 'जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019' से हुआ था. 370 हटने से विशेष दर्जा खत्म हुआ था, जबकि राज्य का दर्जा बदलना संसद के अलग कानून से हुआ.
अनुच्छेद 370 का किसी भी धर्म या समुदाय विशेष से कोई लेना-देना नहीं था. यह प्रावधान जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय की ऐतिहासिक परिस्थितियों के आधार पर बना था. यह एक संवैधानिक व्यवस्था थी, जो धर्म से परे राज्य के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होती थी.
370 हटने के बाद भी जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदना पूरी तरह शर्त-मुक्त नहीं हुआ है. वहां जमीन की खरीद-बिक्री अब भी कई स्थानीय प्रशासनिक नियमों और डोमिसाइल शर्तों के अधीन है. विशेष रूप से कृषि योग्य भूमि की सुरक्षा के लिए अब भी कड़े कानून लागू हैं.
अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक विशेष प्रावधान रहा, जो जम्मू-कश्मीर को देश के बाकी राज्यों से अलग कुछ खास अधिकार देता था. इसके तहत जम्मू-कश्मीर का अपना अलग संविधान था और कई मामलों में वहां भारतीय संसद के कानून तभी लागू होते थे, जब राज्य सरकार सहमत होती थी. यानी राज्य को कई मामलों में विशेष अधिकार और अलग व्यवस्था मिली हुई थी.
5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को हटा दिया. इसके बाद जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हो गया और वहां भी भारत के बाकी राज्यों की तरह ज्यादातर केंद्रीय कानून लागू हो गए. साथ ही, जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया.