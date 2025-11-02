किसी जादुई दुनिया जैसी हैं भारत की ये झीलें, एक तो दिन में कई बार बदल लेती है अपना रंग!

Beautiful Lakes In India: भारत की झीलें देश के भौगोलिक और सांस्कृतिक परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. ये न केवल मीठे पानी की आपूर्ति करती हैं, बल्कि हर राज्य की सुंदरता में चार चांद लगाती हैं. लद्दाख की पैंगोंग झील अपने बदलते रंगों के लिए फेमस है. वहीं जम्मू-कश्मीर की वुलर झील ताजे पानी के विशाल भंडार के लिए जानी जाती है. साथ ही ओडिशा की चिल्का झील खारे पानी का एक बड़ा लैगून है. इन झीलों से जुड़े महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान (GK) के सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं और इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं. आज हम आपको भारत की इन प्रमुख झीलों और उनसे जुड़े खास तथ्यों के बारे में बताएंगे.

पैंगोंग झील

लद्दाख की पैंगोंग झील भारत की सबसे मशहूर झीलों में से एक है. यह समुद्र तल से लगभग 4,350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसके कारण इसे दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील माना जाता है. इसकी सबसे ख़ास बात इसका रंग बदलने वाला स्वभाव है. झील का पानी समय और मौसम के अनुसार कभी गहरा नीला, कभी हरा, तो कभी लाल दिखाई देता है, जिससे आसपास की सूखी पहाड़ियों के बीच इसका नजारा बेहद खूबसूरत लगता है. लगभग 160 किलोमीटर लंबी इस झील का एक-तिहाई हिस्सा भारत में और बाकी दो-तिहाई हिस्सा चीन में पड़ता है.

वुलर और चिल्का झील

जल स्रोतों के मामले में दो झीलें अपने आकार के लिए जानी जाती हैं. जम्मू-कश्मीर में स्थित वुलर झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है. माना जाता है कि इस झील का निर्माण भूकंपीय गतिविधियों (Seismic activities) के कारण हुआ था. वहीं, चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी खारे जल वाली झील है, जिसे एक तटीय लैगून (Lagoon) भी कहा जाता है. चिल्का झील कई प्रवासी पक्षियों का महत्वपूर्ण आश्रय स्थल है और पारिस्थितिकी (Ecology) के लिहाज़ से बहुत महत्वपूर्ण है.

लोनार झील

महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित लोनार झील एक अनोखी प्राकृतिक धरोहर है. माना जाता है कि इसका निर्माण हजारों साल पहले एक उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था, इसलिए इसे एक क्रेटर झील (Crater Lake) कहा जाता है. यह झील खारे और सोडा जल वाली है. इसकी इस खास पहचान के कारण इसे भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय भू-धरोहर स्मारक (National Geo-heritage Monument) भी घोषित किया गया है.

वेम्बनाड झील

केरल राज्य में स्थित वेम्बनाड झील को भारत की सबसे लंबी झील माना जाता है. भारत में कई बड़ी झीलें हैं जो क्षेत्रफल में बड़ी हैं, जैसे ओडिशा की चिल्का झील, महाराष्ट्र की शिवाजी सागर झील, मध्य प्रदेश की इंदिरा सागर झील और गुजरात की सरदार सरोवर झील, लेकिन लंबाई के मामले में वेम्बनाड झील शीर्ष पर है. ये सभी झीलें न केवल देश की सुंदरता बढ़ाती हैं, बल्कि मीठे पानी के प्रमुख स्रोत के रूप में सिंचाई, मत्स्य पालन और जल विद्युत उत्पादन में भी योगदान देती हैं.