'पाकिस्तान ने मेरे बेटे को मार डाला, फिर दुश्मन देश क्यों गए गौरव गोगोई'? करगिल में शहीद कैप्टन के माता-पिता हुए नाराज

Gaurav Gogoi Pakistan visit: कारगिल शहीद कैप्टन जिंतु गोगोई के माता-पिता गौरव गोगोई के पाकिस्तान विजिट से बेहद नाराज हैं. उन्होंने कहा, पाकिस्तान दुश्मन देश है, वहां जाना गद्दारी जैसा है. असम CM हिमंता बिस्वा सरमा ने SIT रिपोर्ट का जिक्र किया, जबकि गौरव ने CM पर बच्चों की जानकारी लीक करने का आरोप लगाया। ANI के मुताबिक, केंद्र सरकार को जांच करनी चाहिए।

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Feb 13, 2026, 01:03 PM IST
 Captain Jintu Gogoi parents upset over Gaurav Gogoi: असम से एक दिल दहला देने वाली खबर आ रही है. कारगिल युद्ध के बहादुर कैप्टन जिंतु गोगोई के माता-पिता ने असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई के पाकिस्तान दौरे पर कड़ी नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि जिस देश ने उनके बेटे की जान ली, वहां जाना किसी भी भारतीय के लिए दर्दनाक है. थोगिरन गोगोई, कैप्टन जिंतु के पिता, ने ANI से बातचीत में कहा, "देश के खिलाफ कोई भी साजिश करने वाले को पकड़ा जाना चाहिए और सबके सामने लाना चाहिए. उसे गद्दार माना जाए, चाहे वो कोई भी हो. पाकिस्तान को दुश्मन देश माना जाता है, इसलिए ये गद्दारी जैसा है और केंद्र सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए." ये शब्द सुनकर किसी का भी दिल पसीज जाए, क्योंकि ये एक पिता का दर्द है जो 1999 के कारगिल युद्ध में अपने बेटे को खो चुके हैं. 

मां का भावुक बयान: "असम में रहकर काम करें"
कैप्टन जिंतु की मां दुलुप्रभा गोगोई ने भी अपनी बात रखी. उन्होंने ANI को बताया, "गौरव गोगोई को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए था. उनकी पत्नी भी वहां काम करती थीं. ये सही नहीं है. असम हमारा है, वो यहीं रहें और असम के लिए काम करें. उनके पिता तरुण गोगोई ने अच्छा काम किया था. उन्हें भी वैसा ही करना चाहिए. पाकिस्तानियों ने मेरे बेटे को मार डाला. इसलिए गौरव वहां न जाएं. हम सब असम के हैं, मुझे ये अच्छा नहीं लगा." परिवार का कहना है कि ऐसे दौरे देश की सुरक्षा में सेंध लगाने जैसे हैं, खासकर जब पाकिस्तान को भारत का दुश्मन माना जाता है.

राजनीतिक तूफान: CM सरमा का SIT रिपोर्ट पर ऐलान
ये विवाद तब और गहरा गया जब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने गौरव गोगोई के पाकिस्तान कनेक्शन पर SIT रिपोर्ट का जिक्र किया. सरमा ने कहा कि रिपोर्ट में बदलाव किया जाएगा और इसे केंद्र को जांच के लिए भेजा जाएगा. गौरव गोगोई ने 9 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में रावलपिंडी जाने की बात कबूली थी, जिसके बाद सरमा ने ये कदम उठाया गया है. SIT जांच में दावा किया गया कि गौरव, उनकी ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न गोगोई और पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख के बीच गहरे रिश्ते हैं. सरमा ने गुवाहाटी में प्रेस से कहा कि ये लिंक देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं. लेकिन गौरव ने पलटवार किया और सुप्रीम कोर्ट से CM के खिलाफ सु-मोटो केस लेने की मांग की, क्योंकि सरमा ने उनके बच्चों की जानकारी मीडिया में लीक की.

गौरव का जवाब: "CM कुर्सी के लायक नहीं"
गौरव गोगोई ने सरमा पर तीखा हमला बोला. ANI के अनुसार, उन्होंने कहा, "वो इतने नीचे गिर गए कि मेरे बच्चों की जानकारी भी लीक कर दी. हमें भी उनके बच्चों के बारे में पता है, सब जानते हैं, लेकिन हम नहीं फैलाते. इससे साबित होता है कि वो CM की कुर्सी के लायक नहीं हैं. वो जो कह रहे हैं, उससे असम शर्मसार हो रहा है. झूठी जानकारी क्यों फैला रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को खुद संज्ञान लेना चाहिए." ये राजनीतिक लड़ाई अब परिवारों तक पहुंच गई है, जो असम की सियासत को और गरमा रही है. लोग सोच रहे हैं कि क्या ये सिर्फ चुनावी चाल है या वाकई कोई बड़ा राज छिपा है. इस पूरे मामले में केंद्र सरकार की भूमिका अहम हो गई है. शहीद परिवार की भावनाओं को देखते हुए, कई लोग मांग कर रहे हैं कि गौरव के पाकिस्तान दौरे की गहराई से जांच हो. 

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

'पाकिस्तान ने मेरे बेटे को कारगिल में मार डाला, फिर दुश्मन देश क्यों गए गौरव गोगोई'
