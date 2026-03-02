Advertisement
trendingNow13127718
Hindi Newsदेशहिंसा-नफरत की राजनीति करती है BJP, चुनाव से पहले तमिलनाडु CM एमके स्टालिन का बड़ा हमला, NDA-AIADMK गठबंधन को बताया ‘कॉमेडी सर्कस’

'हिंसा-नफरत की राजनीति करती है BJP', चुनाव से पहले तमिलनाडु CM एमके स्टालिन का बड़ा हमला, NDA-AIADMK गठबंधन को बताया ‘कॉमेडी सर्कस’

MK Stalin slams BJP: तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला है. उनका कहना है कि बीजेपी सिर्फ हिंसा, नफरत और पिछड़ापन फैला रही है. जानें पूरी रिपोर्ट.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Mar 02, 2026, 12:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'हिंसा-नफरत की राजनीति करती है BJP', चुनाव से पहले तमिलनाडु CM एमके स्टालिन का बड़ा हमला, NDA-AIADMK गठबंधन को बताया ‘कॉमेडी सर्कस’

They promote violence, hate speech MK Stalin slams BJP: तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाज़ी तेज हो गई है. मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेन्नई में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खुलकर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव सिर्फ पार्टियों के बीच नहीं, बल्कि “दिल्ली बनाम तमिलनाडु” की सोच के बीच होगा. उनके बयान के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है.

‘द्रविड़ मॉडल मॉडल’ से विकास का दावा
स्टालिन ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि तमिलनाडु आज आर्थिक प्रदर्शन और मानव विकास के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है. उनका दावा था कि राज्य ने डबल-डिजिट ग्रोथ हासिल की है, जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है. उन्होंने कहा कि ये सब काम केंद्र सरकार के सहयोग के बिना, बल्कि कई बाधाओं के बावजूद पूरे किए गए.

BJP पर सीधा आरोप
मुख्यमंत्री ने बीजेपी की विचारधारा पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष हिंसा, नफरत और पिछड़ी सोच की राजनीति करता है. उन्होंने “डबल इंजन सरकार” वाले राज्यों पर भी तंज कसते हुए पूछा कि क्या वे तमिलनाडु जैसा विकास दिखा सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मदुरावॉयल रोड प्रोजेक्ट पर पलटवार
प्रधानमंत्री की ओर से लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए स्टालिन ने कहा कि मदुरावॉयल रोड प्रोजेक्ट  देरी पिछली AIADMK सरकार के समय कोर्ट मामलों की वजह से हुई थी.उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने केंद्र से मंजूरी लेकर अब काम को तेज़ी से आगे बढ़ाया है.

NDA-AIADMK गठबंधन पर तंज
स्टालिन ने NDA और AIADMK के गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि चुनाव प्रचार में ही साफ नहीं है कि नेतृत्व किसके हाथ में है. उन्होंने इसे “कॉमेडी सर्कस” बताते हुए कहा कि जनता सब समझ रही है.

‘तमिलनाडु बनाम दिल्ली’ का चुनावी नैरेटिव
मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि आने वाले चुनाव में जनता विकास के मुद्दे पर वोट करेगी. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अगले पांच साल भी मिशन मोड में काम करेगी और “Dravidian Model 2.0” के जरिए नए रिकॉर्ड बनाएगी.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

TAGS

Tamilnadu

Trending news

'हिंसा-नफरत की राजनीति करती है BJP', चुनाव से पहले CM एमके स्टालिन का बड़ा हमला
Tamilnadu
'हिंसा-नफरत की राजनीति करती है BJP', चुनाव से पहले CM एमके स्टालिन का बड़ा हमला
बारूद भरे आसमान में थमी उड़ानें, दुबई में अटके भारत के 84 छात्र, कब खुलेगा रास्ता?
iran crisis
बारूद भरे आसमान में थमी उड़ानें, दुबई में अटके भारत के 84 छात्र, कब खुलेगा रास्ता?
ईरान पर नहीं थम रहे हमले, कतर-तुर्किये समेत मिडिल ईस्ट में भारतीयों के लिए अलर्ट
US Israel Iran War
ईरान पर नहीं थम रहे हमले, कतर-तुर्किये समेत मिडिल ईस्ट में भारतीयों के लिए अलर्ट
क्या खाड़ी में फंसने वाले हैं 90 लाख भारतीय? पीएम मोदी का नेतन्याहू को सीधा फोन
PM Modi
क्या खाड़ी में फंसने वाले हैं 90 लाख भारतीय? पीएम मोदी का नेतन्याहू को सीधा फोन
'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार
divorce
'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार
'नेतन्याहू युद्ध अपराधी, मोदी का इजरायल दौरा शर्मनाक', ईरान पर महबूबा का बड़ा हमला!
Mehbooba Mufti
'नेतन्याहू युद्ध अपराधी, मोदी का इजरायल दौरा शर्मनाक', ईरान पर महबूबा का बड़ा हमला!
'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े PM
israel iran attack
'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े PM
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
Ayatollah Ali Khamenei Death
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
israel iran attack
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत
Asaduddin Owaisi
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत