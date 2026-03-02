'हिंसा-नफरत की राजनीति करती है BJP', चुनाव से पहले तमिलनाडु CM एमके स्टालिन का बड़ा हमला, NDA-AIADMK गठबंधन को बताया ‘कॉमेडी सर्कस’

They promote violence, hate speech MK Stalin slams BJP: तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाज़ी तेज हो गई है. मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेन्नई में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खुलकर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव सिर्फ पार्टियों के बीच नहीं, बल्कि “दिल्ली बनाम तमिलनाडु” की सोच के बीच होगा. उनके बयान के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है.

‘द्रविड़ मॉडल मॉडल’ से विकास का दावा

स्टालिन ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि तमिलनाडु आज आर्थिक प्रदर्शन और मानव विकास के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है. उनका दावा था कि राज्य ने डबल-डिजिट ग्रोथ हासिल की है, जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है. उन्होंने कहा कि ये सब काम केंद्र सरकार के सहयोग के बिना, बल्कि कई बाधाओं के बावजूद पूरे किए गए.

BJP पर सीधा आरोप

मुख्यमंत्री ने बीजेपी की विचारधारा पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष हिंसा, नफरत और पिछड़ी सोच की राजनीति करता है. उन्होंने “डबल इंजन सरकार” वाले राज्यों पर भी तंज कसते हुए पूछा कि क्या वे तमिलनाडु जैसा विकास दिखा सकते हैं.

मदुरावॉयल रोड प्रोजेक्ट पर पलटवार

प्रधानमंत्री की ओर से लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए स्टालिन ने कहा कि मदुरावॉयल रोड प्रोजेक्ट देरी पिछली AIADMK सरकार के समय कोर्ट मामलों की वजह से हुई थी.उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने केंद्र से मंजूरी लेकर अब काम को तेज़ी से आगे बढ़ाया है.

NDA-AIADMK गठबंधन पर तंज

स्टालिन ने NDA और AIADMK के गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि चुनाव प्रचार में ही साफ नहीं है कि नेतृत्व किसके हाथ में है. उन्होंने इसे “कॉमेडी सर्कस” बताते हुए कहा कि जनता सब समझ रही है.

‘तमिलनाडु बनाम दिल्ली’ का चुनावी नैरेटिव

मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि आने वाले चुनाव में जनता विकास के मुद्दे पर वोट करेगी. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अगले पांच साल भी मिशन मोड में काम करेगी और “Dravidian Model 2.0” के जरिए नए रिकॉर्ड बनाएगी.