Advertisement
trendingNow13057029
Hindi Newsदेशवे अशांति चाहते हैं विकास नहीं... नेताओं की नजरबंदी और छात्रों के प्रदर्शन पर भड़के फारूक अब्दुल्ला

वे अशांति चाहते हैं विकास नहीं... नेताओं की नजरबंदी और छात्रों के प्रदर्शन पर भड़के फारूक अब्दुल्ला

Jammu Kashmir: आरक्षण नीति को लेकर जम्मू-कश्मीर में माहौल गर्म है. छात्रों के आंदोलन और नेताओं की नजरबंदी पर बोलते हुए फारूक अब्दुल्लाह ने कहा कि ये लोग अशांति चाहते हैं. 

Reported By:  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Dec 29, 2025, 09:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वे अशांति चाहते हैं विकास नहीं... नेताओं की नजरबंदी और छात्रों के प्रदर्शन पर भड़के फारूक अब्दुल्ला

Jammu Kashmir Student Protest: नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने अपनी ही पार्टी के सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी समेत कई राजनीतिक नेताओं की नजरबंदी का बचाव करते हुए कहा कि सरकार 'अशांति' चाहने वालों को जम्मू और कश्मीर की प्रगति में बाधा डालने की इजाजत नहीं देगी. अधिकारियों ने मौजूदा आरक्षण नीति के युक्तिकरण के संबंध में श्रीनगर में नियोजित छात्र-नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन को नाकाम करने के लिए नेताओं को नजरबंद कर दिया था.

क्या बोले फारूक अब्दुल्ला?

सांसद रूहल्लाह मेहदी, पीडीपी नेताओं वहीद पारा और इल्तिजा मुफ्ती के साथ वे नेता थे जिन्हें नजरबंद रखा गया था क्योंकि उन्होंने छात्रों को अपना समर्थन देने की घोषणा की थी. पहलगाम से बोलते हुए सीनियर नेता अब्दुल्ला ने छात्रों के विरोध को नाकाम करने और राजनीतिक नेताओं को हिरासत में लेने के प्रशासन के कदम का समर्थन करते हुए कहा कि वे 'अशांति' चाहते हैं. अब्दुल्ला ने कहा कि नेता क्षेत्र के विकास से खुश नहीं थे और अस्थिरता पैदा करना चाहते थे. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार तरक्की पर ध्यान दे रही है और अशांति को उसकी कोशिशों को पटरी से उतारने नहीं देगी.

नेशनल कांफ्रेंस के नेता भी नाराज

फारूक अब्दुल्ला की टिप्पणियों ने नेशनल कांफ्रेंस के अंदर बढ़ते मतभेद को जाहिर किया, क्योंकि इससे पहले पार्टी प्रवक्ता तनवीर सादिक ने हिरासत को गलत और लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए आलोचना की थी. तनवीर के अलावा पीडीपी प्रमुख ने भी नेताओं की हिरासत की आलोचना करते हुए कहा,'किसी को भी शांतिपूर्ण विरोध करने की इजाजत नहीं है और यह हमारे नौजवानों को दीवारों तक धकेल रहा है और एक दिन प्रेशर कुकर की तरह यह फट जाएगा, फिर सभी को चोट लगेगी.' छात्र और राजनीतिक नेता नौकरी कोटा को समायोजित करने में देरी का विरोध कर रहे थे, जो वर्तमान में सरकारी नौकरियों का सिर्फ 40% ओपन मेरिट कैटेगरी को आवंटित करता है, जबकि वे आबादी का लगभग 70% हिस्सा हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या था प्रदर्शन का प्लान

बता दें कि जम्मू-कश्मीर की ओपन मेरिट कैटेगरी के छात्रों को श्रीनगर के पोलो व्यू में इकट्ठा होना था, जहां से सीएम आवास, गुपकार रोड तक विरोध मार्च निकालने की योजना थी. इस प्रदर्शन का नेतृत्व रुहुल्लाह को करना था, जिसमें वहीद और इल्तिजा भी शामिल होने वाले थे, जो मौजूदा आरक्षण नीति में सुधार की मांग कर रहे छात्रों का समर्थन कर रहे हैं.

रूहुल्लाह मेहदी का पोस्ट

रूहुल्लाह ने एक दिन पहले X पर लिखा था,'मैं न तो छात्रों को भूला हूं और न ही उन्हें अकेला छोड़ा है. मैं सरकार से एक बार फिर अपील करता हूं कि वह छात्रों से बात करे और इस मुद्दे को सुलझाने के लिए उठाए गए कदमों और फैसलों के बारे में उन्हें बताए. अगर शनिवार तक ऐसा नहीं होता है, तो मैं अपने युवाओं और छात्रों को बेसहारा नहीं छोड़ूंगा. मैं उनके साथ चलूंगा और इस आने वाले रविवार को उसी जगह पर उनके साथ बैठूंगा, जैसा हमने पिछले साल 23 दिसंबर को किया था, ताकि उनकी बात सुनी जाए और मेहदी ने सरकार को चेतावनी दी थी कि इस बार सीएम आवास पर विरोध प्रदर्शन और धरना सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होगा.'

इल्तिजा मुफ्ती भी सरकार पर भड़कीं

इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि उन्हें श्रीनगर में उनके घर में सीमित कर दिया गया है और दावा किया कि उनकी आवाजाही को रोकने के लिए सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं. X पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि कई अन्य लोगों की तरह उन्हें भी हाउस अरेस्ट में रखा गया है और उन्होंने उन आधारों पर सवाल उठाया जिनके तहत ये पाबंदियां लगाई गई थीं. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बाहर निकलने से रोकने के लिए उनके गेट पर महिला पुलिसकर्मियों का एक दस्ता तैनात किया गया था और इस कदम को उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से असुरक्षा और पैरानोइया का प्रतीक बताया. स्थिति को 'नए कश्मीर' में 'सामान्य' बताते हुए मुफ्ती ने अपने खिलाफ की गई कार्रवाई के लिए अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Syed Khalid Hussain

TAGS

Farooq Abdullah

Trending news

वे अशांति चाहते हैं... नजरबंदी और छात्रों के प्रदर्शन पर भड़के फारूक अब्दुल्ला
Farooq Abdullah
वे अशांति चाहते हैं... नजरबंदी और छात्रों के प्रदर्शन पर भड़के फारूक अब्दुल्ला
बिना इजाजत के बना दी रोड; उग्रवादियों के नाम पर कर दिया नामकरण; अब NGT ने लगाई रोक
Manipur
बिना इजाजत के बना दी रोड; उग्रवादियों के नाम पर कर दिया नामकरण; अब NGT ने लगाई रोक
टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन में लगी भयंकर आग, 2 कोच जलकर राख, 1 यात्री की मौत
#fire accident
टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन में लगी भयंकर आग, 2 कोच जलकर राख, 1 यात्री की मौत
जमीन पर बैठे मोदी को आज सब देख रहे, पता है इस तस्वीर में इकलौता मायूस शख्स कौन था?
Narendra Modi
जमीन पर बैठे मोदी को आज सब देख रहे, पता है इस तस्वीर में इकलौता मायूस शख्स कौन था?
केसी वेणुगोपाल को BJP क्यों कह रही कर्नाटक का ‘सुपर CM’? लगा चुके है सरकार की क्लास
Karnataka Eviction Row
केसी वेणुगोपाल को BJP क्यों कह रही कर्नाटक का ‘सुपर CM’? लगा चुके है सरकार की क्लास
कोहरा इतना घना कि GPS भी कन्फ्यूज! कड़ाके की ठंड कब तक करेगी परेशान?देखें IMD अलर्ट
smog
कोहरा इतना घना कि GPS भी कन्फ्यूज! कड़ाके की ठंड कब तक करेगी परेशान?देखें IMD अलर्ट
सेंगर को जेल या बेल...अरावली पर क्या आएगा फैसला? आज दिखेगा 'सुप्रीम शो टाइम'
Supreme Court
सेंगर को जेल या बेल...अरावली पर क्या आएगा फैसला? आज दिखेगा 'सुप्रीम शो टाइम'
झमाझम बारिश या कड़ाके की ठंड? न्यू ईयर पर कैसा रहेगा मौसम, IMD ने उठा दिया पर्दा
weather update
झमाझम बारिश या कड़ाके की ठंड? न्यू ईयर पर कैसा रहेगा मौसम, IMD ने उठा दिया पर्दा
BMC चुनाव में चाचा की शरण में पहुंचे अजित पवार, साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव
Ajit Pawar
BMC चुनाव में चाचा की शरण में पहुंचे अजित पवार, साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव
'BJP सिर्फ अमीरों की तिजोरियां...', जी राम-जी बिल को लेकर 'आप' का केंद्र पर हमला
aap
'BJP सिर्फ अमीरों की तिजोरियां...', जी राम-जी बिल को लेकर 'आप' का केंद्र पर हमला