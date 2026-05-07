'चोर-चोर तृणमूल...' फ्लाइट में महुआ मोइत्रा के सामने नारेबाजी, भड़कीं MP ने अखिलेश, राहुल और स्टालिन से की ये अपील

Mahua Moitra Video: तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी और महुआ मोइत्रा को आज उस समय असहज स्थिति का सामना करना पड़ा जब एक फ्लाइट के अंदर उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई. महुआ मोइत्रा द्वारा साझा किए गए वीडियो के अनुसार विमान में सवार कुछ यात्रियों ने इन नेताओं को देखते ही चोर-चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए.
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Mahua Moitra shared video: तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने फ्लाइट में अपने साथ कथित तौर पर बदसलूकी और उत्पीड़न का आरोप लगाया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए अपने अपमान की शिकायत केंद्रीय उड्डयन राज्यमंत्री राम मोहन नायडू (Union civil aviation minister Kinjarapu Rammohan Naidu) और इंडिगो प्रशासन से करते हुए आरोपियों को ब्लैक लिस्ट करने की मांग की है. सांसद मोइत्रा ने खुद वीडियो पोस्ट करके अपने साथ हुए वाकये की जानकारी दी है. जानकारी के मुताबिक अभिषेक बनर्जी और महुआ मोइत्रा को फ्लाइट में तब असहज स्थिति का सामना करना पड़ा जब एक फ्लाइट के अंदर उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई.
महुआ मोइत्रा द्वारा साझा किए गए वीडियो के अनुसार विमान में सवार कुछ यात्रियों ने इन नेताओं को देखते ही चोर-चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए.
ALERT! i travelled to Delhi today on official work to attend meeting of Parliamentary Standing Committee on Defence. Was on seat 1F on 6E 719. 4-6 men boarded in a group & leered at me & went to back of plane. When flight landed & before doors opened this is what they did &… pic.twitter.com/QE0SwrUY8I
— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) May 7, 2026
30 सेकेंड के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि विमान में सवार कुछ यात्रियों ने इन नेताओं को देखते ही चोर-चोर और जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए. महुआ मोइत्रा ने इस घटना का वीडियो पोस्ट करते हुए भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों पर निशाना साधा और इसे अभद्र व्यवहार करार दिया.
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शुरुआती 9 सेकेंड में जय श्री राम, जय जय श्री राम और दो बार टीएमसी चोर के नारे सुनाई दिए. चोर-चोर तृणमूल चोर विमान के गलियारे में खड़े कुछ लोग उग्र होकर चिल्ला रहे हैं जबकि सुरक्षाकर्मी स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं. आगे भी ऐसी नारेबाजी होती है.
महुआ ने एक्स पर लिखा- 'मैं आज आधिकारिक काम से रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली गई थी. मैं 6E 719 विमान में 1F सीट पर बैठी थी. वहां 4-6 लोग एक समूह में विमान में चढ़े और मुझे घूरने लगे और विमान के पीछे चले गए. उन्हें हमारे खिलाफ नारेबाजी की. विमान के लैंड करने और दरवाजे खुलने से पहले ही उन्होंने ये सब किया और इसका वीडियो भी बनाया. यह कोई 'नागरिकों का गुस्सा' नहीं है. यह उत्पीड़न है और विमान में मेरी सुरक्षा का उल्लंघन है. ये बदमाश विमान के अंदर इस तरह के उत्पीड़न से बच नहीं सकते.
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इंडिगो को टैग करते हुए महुआ ने लिखा- @IndiGo6E अपने क्रू की रिपोर्ट ढूंढें, उनके नाम उजागर करें और उन्हें नो-फ्लाई लिस्ट में डालें. एक्शन लें. अपनी इस पोस्ट को महुआ ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम के स्टालिन और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को भी टैग करके अपनी आवाज बुलंद की है.
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